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"Стугна" расправляется с российскими оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская "Стугна" продолжает расправляться с российскими оккупантами.

Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке Сергеем Барановским, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+86
По перше, це просто красиво )
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20.03.2022 11:39
+54
устройство для производства напалочных дидов
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20.03.2022 11:40
+46
москалі від лише слова стугна ще 2 покоління сратися зразу будуть в штани !!
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20.03.2022 11:42
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По перше, це просто красиво )
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20.03.2022 11:39 Ответить
москалі від лише слова стугна ще 2 покоління сратися зразу будуть в штани !!
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20.03.2022 11:42 Ответить
Вони вже багато страшних слів вивчили на кшталт Стугна, Корсар, Байрактар, Азов, якийсь Бендера... Тільки паляниця вивчити всім військом не можуть.
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20.03.2022 11:55 Ответить
пророческий приказ маршала Жукова (Жоры) под Берлином - о фаустпатронам будете рассказывать своим внукам, а сейчас без разговоров вперед. Не рассказали таки внукам,не рассказали. Герасим и Муму не знали. "Арабская вязь" таки пополняет бессмертный полк, эти точно внукам не расскажут.
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20.03.2022 12:04 Ответить
Інтернет розкаже, тут не получиться замовчати...
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20.03.2022 12:08 Ответить
И маладая не узнаеть,кокой у парня бил канец..
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20.03.2022 12:20 Ответить
Стесняюсь спросить- о каком (которым конце), речь?)
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20.03.2022 14:24 Ответить
устройство для производства напалочных дидов
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20.03.2022 11:40 Ответить
Класс! Як писав їхній мудак Ґорькій: "А бил лі мальчік?.."
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20.03.2022 11:41 Ответить
Это писал Достоевский! Патриотизм - не значит невежество.
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21.03.2022 14:26 Ответить
Это писал Горький! Гугл в помощь. Это выражение восходит к цитате из романа "Жизнь Клима Самгина": "Да - был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?"
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21.03.2022 15:07 Ответить
Хорош!
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20.03.2022 11:42 Ответить
Класна зброя!
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20.03.2022 11:43 Ответить
Хороший товар, треба брати ))
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20.03.2022 11:56 Ответить
ДУЖЕ ПРИЄМНО СПОСТЕРІГАТИ ЗА ФАХІВЦЯМИ СВОЄЇ СПРАВІ-НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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20.03.2022 11:43 Ответить
Тому то "наші" владозахисники, пробують арештувати патріотів які з під носа витягли наші установки у військо. А знобиль чомусь відмовчується і за зелю теж . Мабудь йому треба допомоги патріотів.
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20.03.2022 12:37 Ответить
Здох кацап , как йа рад ! 😁👍
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20.03.2022 11:44 Ответить
Собранные средства будут использованы для помощи людям в безопасной эвакуации, доставки медицинской и гуманитарной помощи местным жителям.

https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copy&utm_medium=social&utm_campaign=project_detail_shares&utm_content=project_id661346
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20.03.2022 11:45 Ответить
Мошеник?
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20.03.2022 11:57 Ответить
Естественно Только сегодня на цензоре появился
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20.03.2022 13:18 Ответить
- А пепсі є?
- Пепсі є-є-є!!!
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20.03.2022 11:47 Ответить
Хлопці гарно працюють. По весні треба проводити плановэ знищення колорадів.
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20.03.2022 11:49 Ответить
Лишь бы Стугны незакончились.
А если закончатся,как думаешь кто будет виноват?
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20.03.2022 11:59 Ответить
Красивое
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20.03.2022 11:49 Ответить
Это те Сиугны,что спас Пашинский.
Надписи на арабском.
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20.03.2022 11:56 Ответить
Так, він не віддав їх на експорт, а залишив в Україні для знищення рашистів.
Але ДБР це не подобається.
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20.03.2022 12:07 Ответить
Тому, що дбр керують рашисти: дерьмак, портнов, татаров, льоша зіллі.
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20.03.2022 12:19 Ответить
А якого біса вони взагалі відправлялись на експорт, а не поступали на озброєння армії: вже 8 років війни, з 2014.
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20.03.2022 12:22 Ответить
Певна кількість поступала і в нашу армію.
Було би цікаво взнати яка саме кількість Стугн була закуплена Оборонпромом для ВСУ по роках протягом останніх 8 років.
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20.03.2022 12:36 Ответить
Последний год=0.
Делай выводы.
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20.03.2022 12:46 Ответить
Не только последний,а с 2019.
В 2019 довыпустили те,за которые боло заплачено командой Порошенко.
И ВСЕ! Деньги размародерили и вывели в офшоры.
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20.03.2022 15:10 Ответить
до 19го року року поскакувала кількість в районі 5-6 тисяч але це всіх разом,стугн,корсарів і бар'єрів для бтр
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20.03.2022 15:17 Ответить
Патамушта квартал до самої війни вірив, що братушка нє может напасть, ета фсьо буржуі стравілі братскіє народи
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20.03.2022 13:08 Ответить
А може вони не такі дурні? Добре ЗНАЛИ,але розраховували на інший результат?
Всеж таки ринок у 150 мільйонів приносить гроші,а в Україні в них тільки збитки.
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20.03.2022 15:15 Ответить
Я наприклад теж вірив до останнього. Бо те що зробило ***** - то очевидне самогубство, а воно зазвичай досить обережне. А вийшло як вийшло.
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20.03.2022 23:54 Ответить
Добре що західні союзники довіряють фактам, а не вірять до останнього что авось пронесьот...
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21.03.2022 00:27 Ответить
Це питаня до Зе&К° в ОПі,і вони будуть задані!
Головне,щоб зебіли за це не забули!
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20.03.2022 15:08 Ответить
Красівоє
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20.03.2022 11:56 Ответить
Вы нипАнимаИте! Это рюсские сАлдаты стриляют из сирийского ПТРК в Сирии. Я внизу видил арабские символы.
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20.03.2022 11:58 Ответить
👍
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20.03.2022 11:58 Ответить
Ето "СтугньІ", которьІе должньІ били бьІть отправленьІ на експорт на Ближний Восток. Вот за них ДБР и преследует Пашинского и Таню Чорновил.
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20.03.2022 12:03 Ответить
но Джавелина лучше
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20.03.2022 12:02 Ответить
Как сказать,при стрельбе этой вундервафлей оператор находится в укрытии,с джавелином стрелок уязвим в момента прицеливания до выстрела
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20.03.2022 12:10 Ответить
Да и дистанция у стугни больше.
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20.03.2022 15:16 Ответить
Каждой ракетке - своя цель.
Пока, что для всех целей хватает, а потом будет борьба между Стугнами и Копьями за остатки кацапского хлама.
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20.03.2022 12:26 Ответить
Ліна Костенко написала нового вірша: Вчора був день народження, ВІТАЄМО!
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20.03.2022 12:07 Ответить
На це можна дивитись вічність
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20.03.2022 12:10 Ответить
Слава воякам України!
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20.03.2022 12:15 Ответить
Русскоязычный боец проводит набутылизацию **************
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20.03.2022 12:33 Ответить
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
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20.03.2022 12:46 Ответить
Душа радіє від кожного попадання....
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20.03.2022 12:59 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.03.2022 13:47 Ответить
іхтамнєт -а Стугна єсть
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20.03.2022 18:41 Ответить
Спасибо ВАМ пацаны. Вы сдерживаете этих орков на передовой и стараетесь сохранить МИР во остальном мире ценой своей жизни. СПАСИБО!!!
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20.03.2022 22:00 Ответить
Чому на станок не чіпляють два тубуси?
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21.03.2022 00:07 Ответить
 
 