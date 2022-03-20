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"Стугна" расправляется с российскими оккупантами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская "Стугна" продолжает расправляться с российскими оккупантами.
Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке Сергеем Барановским, сообщает Цензор.НЕТ.
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- Пепсі є-є-є!!!
А если закончатся,как думаешь кто будет виноват?
Надписи на арабском.
Але ДБР це не подобається.
Було би цікаво взнати яка саме кількість Стугн була закуплена Оборонпромом для ВСУ по роках протягом останніх 8 років.
Делай выводы.
В 2019 довыпустили те,за которые боло заплачено командой Порошенко.
И ВСЕ! Деньги размародерили и вывели в офшоры.
Всеж таки ринок у 150 мільйонів приносить гроші,а в Україні в них тільки збитки.
Головне,щоб зебіли за це не забули!
Пока, что для всех целей хватает, а потом будет борьба между Стугнами и Копьями за остатки кацапского хлама.