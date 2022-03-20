"Стугна" расправляется с российскими оккупантами. ВИДЕО

Украинская "Стугна" продолжает расправляться с российскими оккупантами.

Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке Сергеем Барановским, сообщает Цензор.НЕТ.

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