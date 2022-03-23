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"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Мельникова об отказе родителей солдат РФ спасти своих детей перед войной в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что никто из родителей российских военных даже не попытался помочь своим детям и забрать их из частей перед вторжением российской армии в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью российскому проекту "Скажи Гордеевой".

"Большое количество войск переброшенных из всех закоулков страны - это не могло быть никакими учениями. Войска перебрасывали для того, чтобы воевать. Слишком много войск, слишком большая линия - если бы они хотели только на Донбасс, то все ограничилось бы Ростовской областью. Именно так было в 2014 году... И начали мне звонить по телефону родители... Я им говорю уезжайте и забирайте их оттуда... Никакая сукина дочь или сукин сын никуда не уехал", - говорит она.

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Топ комментарии
+73
Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
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23.03.2022 14:17
+49
Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
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23.03.2022 14:19
+44
Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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23.03.2022 14:20
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Блумберг каже шо Чубайс втік
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23.03.2022 14:17 Ответить
І шойгу з герасовим з 11 березня ніхто не бачив
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23.03.2022 14:31 Ответить
*****:
- Куда пропали Герасимов и Шойгу?
- На речке они. Играют в Герасима и Муму.
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23.03.2022 14:42 Ответить
Плять, хоть узнал кто есть кто. До 24 февраля я реально мало кого знал из кремлевской шоблы. А сейчас прям по должностям знаю
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23.03.2022 14:54 Ответить
******* ВСІХ, МОКШАНСЬКИХ СОЛДАТ, ЇХ МАТЕРІВ, БАТЬКІВ, ДІТЕЙ, ОНУКІВ! ******* ДЕНЬ І НІЧ! ******* ВСЮДИ!
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23.03.2022 15:28 Ответить
НЕ ЗАБУВАЄМО: "Дима... сын Толика... Передайте: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима, прости меня, что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика"
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23.03.2022 15:39 Ответить
Не людський жах....
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23.03.2022 16:00 Ответить
Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
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23.03.2022 14:17 Ответить
Не так все просто.половина может и не дождаться.пропавший без вести.
Смотрел секунд 5 до момента как сандальная маманька репаеда начала блеять за ху*ло и восхищаться им.пару сек.только это услышал.тупо выключил.ее лапоть сдох в чужой стране в войне .оккупационной .захватнической.бессмысленной .позорной.к чему я. ей. вообще по*рать на своего уе*ыша. то что я услышал это.тупо восхваления ху*ла.ВСЁ!!!
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23.03.2022 16:26 Ответить
Вони подумали та вирішили, що "ісчо нарожают"...)))
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23.03.2022 14:19 Ответить
Согласно Плану путлера!))
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23.03.2022 14:20 Ответить
Хєр вони що нарожають. Там теж давно демографічна криза. Все меньше московитів, все більше мігрантів. От останні і плодяться.
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23.03.2022 14:26 Ответить
Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
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23.03.2022 14:19 Ответить
Мені теж. З 24 лютого 2022 я стала безжалісна і дуже жорстока до всіх москалів!
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23.03.2022 16:02 Ответить
та они свечки ставят, шоб ихнее чадо не вернулось с Украины...путин ведь обещал 5 млн рублей за каждого дохлого орка
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23.03.2022 14:20 Ответить
7 вообще-то, и то, если ещё тело будет)))а 5 это бонусом)))
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23.03.2022 14:21 Ответить
вже не платять... з розмов орків кажуть шо ховають скритно тіла...я якраз на початку війни тут про це писав..на рахунок крематоріїв
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23.03.2022 14:24 Ответить
"Не переживай, сына, мы с бабкой тебе защиту поставили".
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24.03.2022 09:33 Ответить
Для того і відмовляються забирати тіла, хоча наші неодноразово їм пропонували.

А навіть якщо раптом щось і вивезли, то на цей випадрк є мобільні крематорії.

Нема тіла - "людина" без вісті зникла, отже виплати не призначаються!

Бач, чого надумали - вкрасти з бюджету виплати!
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23.03.2022 16:44 Ответить
Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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23.03.2022 14:20 Ответить
І не один з них не телефонував батькові! Де чоловіки, де батько і глава сімейства? Одні мамки, які нарожали від алкашів.
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23.03.2022 14:33 Ответить
Из Черного моря в сторону Одессы россияне выпустили пять ракет. Ни одна из них не попала в цель.
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23.03.2022 14:21 Ответить
Качка на море,прицелится трудно
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23.03.2022 16:28 Ответить
Сьогодні десь біля 14.00 чув якісь далекі бахи, а потім автоматна стрілкотня з боку ПосКоту. Чи ті йолопи знову надумали десант самогубців з гелікоптерів скинути, чи що...

Принаймі в Одесі на Дерибасівський сирена гудить, а мамочки з дітьми голубів кормлять, люди з собаками гуляють - так і проявляється довіра до нашого ППО!
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23.03.2022 16:49 Ответить
А может и не хотели ни куда попадать?
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23.03.2022 17:20 Ответить
Авжеж.Вони мабуть і вбивати українців не хочуть Диви які голуби миру.Білі та пухнасті.Те що вони не вміють воювати,аж ніяк не вказує на людство орди.Краще подивись,що зробили ці добродії у Грізном,під час війни.Саме у своєму місті!!!Вони людожери!Криваві людожери
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23.03.2022 17:51 Ответить
В пісеньки на кшталт "Хотят ли русские войны" вже ніхто не повірить. Я скоріше повірю, або в те, що або кацапи почали пуляти совковим хламом, або в те, що це результат роботи наших засобів РЕБ.
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23.03.2022 23:11 Ответить
Новые ракеты на кацапии закончились и в ход пошел совковый неликвид...
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23.03.2022 23:05 Ответить
Для кацапів як для типової плісняви родинні відносини на двадцять п'ятому місці. На першому-вбивства та мародерство.
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23.03.2022 14:22 Ответить
Да ці істоти просто дике орче стадо , вони вже повністю деградували до дна
нічого людського там вже давно немає
не розумію цілей цього комітету навіщо він існує
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23.03.2022 14:23 Ответить
да что она такое говорит..., да если сынуля загнется - там же такие бабки отсыпят, вы что..., мож и медальку какую дадут, все в хозяйстве пригодится...
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23.03.2022 14:25 Ответить
Сахаром и тампаксами скоро платить будут.
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23.03.2022 14:39 Ответить
Обійдуться!

Будуть прокладки з ватних дисків робити - бачив такий новітній лайфхак!

Ой, диски вже теж всьо!
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23.03.2022 16:52 Ответить
Нехай кацапки жмут овечої вовни туди пхають. Їх новим кавалерам це сподобається.
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23.03.2022 23:06 Ответить
лыко,только так)))
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23.03.2022 23:53 Ответить
https://youtu.be/iXaIe1kYkX4
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23.03.2022 14:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iXaIe1kYkX4

прямая ссылка...
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23.03.2022 14:30 Ответить
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23.03.2022 16:54 Ответить
Бабы! Срочно рожайте ешшо! ***** нужно свежее мясо!
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23.03.2022 14:26 Ответить
Нарожали бы ишшо да болит влагалишшо.
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23.03.2022 14:51 Ответить
Та послухайте їхін телефонні розмови! Це жахіття! Таке враження. що матері, або дружині абсолютно, від слова - пох., що буде з її дитиною, або чоловіком! Це не нація, це здоровенна ракова пухлина на тілі всієї планети. І, поки вона не пустила метастази, треба різати, відрізати, вирізати начисто!!! Бо буде світова біда!
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23.03.2022 14:28 Ответить
Вже світова біда , в цих звірів опинилося ядерне озброєня
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23.03.2022 14:33 Ответить
Показав відео розмови з мамою полоненого зі своєю мамою подружці дитинства, яка зараз живе в Тунісі. Вона, і її подружки фейсбучні були просто в ах#ї!
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23.03.2022 16:57 Ответить
"Не переживай, сына, мы с бабкой Верой тебе защиту поставили".
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24.03.2022 09:36 Ответить
Ну так они думали, что едут к предателям как в крыму вот и не переживали, а тут "хАхлы" наваливают по 800 жмуриков в день.
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23.03.2022 14:30 Ответить
В рашистско-фашистском кацапстане нет солдатских матерей. Там только самки, нарожавшие военных преступников, мародёров и мразей. И их нужно пускать на удобрения
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23.03.2022 14:32 Ответить
За 20 лет в российском населении, с помощью пропаганды систематически стирали все человеческое, в результате выведено тупое, озлобленное на весь мир животное - рашист. Делалось это *************** специально, чтобы было мясо для военных авантюр, с помощью которых он поднимает себе рейтинг. И сегодня психоз победобесия и имперского рашизма настолько высок, что кацапские самки даже гордятся тем, что их личинки дохнут за интересы, тех, кто грабит их 20 лет.
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23.03.2022 14:37 Ответить
Какой такий Ваня? Не било у нас сина! Ти що гад Путіну нє вєріш?
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23.03.2022 14:38 Ответить
ото б рашистські самки хвилюалися за своїх опаришів.
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23.03.2022 14:44 Ответить
Если кацапским мамашам не жаль своих сыновей с какого х*я нам их должно быть жаль и мы должны брать их в плен?
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23.03.2022 14:46 Ответить
а може в них дуже довго треба чекати оформлення закордонного паспорта...та і щоб їм приїхати в Україну. то треба попасти спершу в Польщу...навіть продать садибу - грошенят на дорогу не хвате...це ж не суркіси...
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23.03.2022 14:47 Ответить
Ну то ж з суччиними синами/дочками ще бубочка не говорив, а зараз вони так їдуть забирати своїх синів, що черги за цукром километрові...
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23.03.2022 14:47 Ответить
Їм не цукор сам по собі потрібен!

Просто брагу тепер нема з чого робити!

А це ж стратегічний продукт!

А насіння цукрового буряку на 98% імпорте!

Отака х#йня, малятка!
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23.03.2022 17:01 Ответить
как в 95м))
да весь инет забит был перемещением техники с апреля 21го
да и вот сейчас тоже
но что то никто не особо шевелится
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23.03.2022 14:50 Ответить
Определённо заберут…только в мешках.
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23.03.2022 14:55 Ответить
Рівняє пуй з палкою.... При всій неповазі до СРСР, в 95 році - це було ще совєцкє покоління БАТЬКІВ...яке мало розуміння(хоч часто і викривлене) ДОБРА І ЗЛА, МИРУ І ВІЙНИ, по крайній мірі чуло від своїх дідів/батьків про ЖАХІТТЯ 2 СВІТОВОЇ.... Хоча б давало своїм дітям здоровий спосіб життя і правильне виховання...

ПОКОЛІННЯ БАТЬКІВ 90 - це ПОКОЛІННЯ СПИРТУ "РОЯЛЬ", ТОТАЛЬНОЇ НАРКОМАНІЇ і БАНДИТСЬКИХ 90-стих..ЯКЕ ПРИ ПУТІНІ, ЩЕ Й НАШПИГОВАНЕ КАНТОВИМ ПОБЄДОБЄСІЄМ І "БЄЙ КАКЛОВ" з ДАНІЛОЙ-БОДРОВИМ по тєлєку,
Відповідно всі ці РУЗЬКІ ВОЯКИ були зачаті в ці 90-сті, якимось рузьким ВАНЬКОЮ-АЛКАШОМ і МАШКОЮ-НАРКОМАНКОЮ із ґорода бєз наркотіков на Уралє.....
ОСЬ ТОМУ ЦІ ПОЛОНЕНІ ЗАМКАДИШІ ТАКІ "ЗАСМІЧЕНІ"....якісь зовсім ЗАЧУХАНІ уроди і деграданти....
В батьків-алкашів та наркоманів, інші діти не народжуються....
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23.03.2022 15:02 Ответить
Ці мерзенні істоти не мають навіть примітивних тваринних батьківських чи материнських інстинктів... Їм на тих своїх задвохсочених висєрків начхати! Головне шоб їм самим бабло якесь приплатили за їх угандошений приплод, і вони тоді зможуть бухать бояру зажираючи її дошираком чи ********* свома смердючим шкарпетками.. Чи ви й досі вважаєте шо за парєбріком живуть люди???
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23.03.2022 15:17 Ответить
Нація без гідності приречена на загибель!
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23.03.2022 15:30 Ответить
Бо вони їхали на парад, асвабадітєлі хренові.
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23.03.2022 15:30 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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23.03.2022 15:46 Ответить
Какой сын.Она очередь за сахаром боиться пропустить
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23.03.2022 16:03 Ответить
Фальшивыми деревенными выплатят по пару лямов, а больше этим мамашам и не надо
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23.03.2022 16:04 Ответить
Росмамки гордятся,что их вылупки полегли за путлера и довольны соответствующим похоронным вознаграждением,а тут комитет какой-то с пропозициями..
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23.03.2022 16:05 Ответить
Ну где еще сидеть с таким "русским" лицом? "Мы гусские,своих не обманывам".
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23.03.2022 16:33 Ответить
вот послушал что она говорит, и.....даже она понимала что будет война. Но только не наше су.. руководство.
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23.03.2022 17:00 Ответить
хай їдуть,ми люди мирні,всіх поховаємо!
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23.03.2022 17:48 Ответить
 
 