"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Мельникова об отказе родителей солдат РФ спасти своих детей перед войной в Украине. ВИДЕО
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Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова заявила, что никто из родителей российских военных даже не попытался помочь своим детям и забрать их из частей перед вторжением российской армии в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью российскому проекту "Скажи Гордеевой".
"Большое количество войск переброшенных из всех закоулков страны - это не могло быть никакими учениями. Войска перебрасывали для того, чтобы воевать. Слишком много войск, слишком большая линия - если бы они хотели только на Донбасс, то все ограничилось бы Ростовской областью. Именно так было в 2014 году... И начали мне звонить по телефону родители... Я им говорю уезжайте и забирайте их оттуда... Никакая сукина дочь или сукин сын никуда не уехал", - говорит она.
Пожалуйста, подождите...
- Куда пропали Герасимов и Шойгу?
- На речке они. Играют в Герасима и Муму.
Смотрел секунд 5 до момента как сандальная маманька репаеда начала блеять за ху*ло и восхищаться им.пару сек.только это услышал.тупо выключил.ее лапоть сдох в чужой стране в войне .оккупационной .захватнической.бессмысленной .позорной.к чему я. ей. вообще по*рать на своего уе*ыша. то что я услышал это.тупо восхваления ху*ла.ВСЁ!!!
А навіть якщо раптом щось і вивезли, то на цей випадрк є мобільні крематорії.
Нема тіла - "людина" без вісті зникла, отже виплати не призначаються!
Бач, чого надумали - вкрасти з бюджету виплати!
Принаймі в Одесі на Дерибасівський сирена гудить, а мамочки з дітьми голубів кормлять, люди з собаками гуляють - так і проявляється довіра до нашого ППО!
нічого людського там вже давно немає
не розумію цілей цього комітету навіщо він існує
Будуть прокладки з ватних дисків робити - бачив такий новітній лайфхак!
Ой, диски вже теж всьо!
прямая ссылка...
Просто брагу тепер нема з чого робити!
А це ж стратегічний продукт!
А насіння цукрового буряку на 98% імпорте!
Отака х#йня, малятка!
да весь инет забит был перемещением техники с апреля 21го
да и вот сейчас тоже
но что то никто не особо шевелится
ПОКОЛІННЯ БАТЬКІВ 90 - це ПОКОЛІННЯ СПИРТУ "РОЯЛЬ", ТОТАЛЬНОЇ НАРКОМАНІЇ і БАНДИТСЬКИХ 90-стих..ЯКЕ ПРИ ПУТІНІ, ЩЕ Й НАШПИГОВАНЕ КАНТОВИМ ПОБЄДОБЄСІЄМ І "БЄЙ КАКЛОВ" з ДАНІЛОЙ-БОДРОВИМ по тєлєку,
Відповідно всі ці РУЗЬКІ ВОЯКИ були зачаті в ці 90-сті, якимось рузьким ВАНЬКОЮ-АЛКАШОМ і МАШКОЮ-НАРКОМАНКОЮ із ґорода бєз наркотіков на Уралє.....
ОСЬ ТОМУ ЦІ ПОЛОНЕНІ ЗАМКАДИШІ ТАКІ "ЗАСМІЧЕНІ"....якісь зовсім ЗАЧУХАНІ уроди і деграданти....
В батьків-алкашів та наркоманів, інші діти не народжуються....