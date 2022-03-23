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Верещук опровергла "обмен пленными", о котором заявили оккупанты

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,здалися

Министерство по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук опровергла распространяемую российскими СМИ информацию о том, что Украина и Россия провели обмен пленными.

Об этом она сообщила в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то, что представляет РФ, не соответствует действительности", – сказала Верещук.

Единственный обмен состоялся 1 марта, когда Украина отдала 9 российских срочников за мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого враги пять дней удерживали после похищения.

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А на чому ж Зелі піаритись?
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23.03.2022 14:14 Ответить
При чем тут он, если об этом заявили россияне?
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23.03.2022 14:32 Ответить
за выкрадених меров давали 9 орков
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23.03.2022 14:17 Ответить
Вона і обміном полонених буде займатися?
Тоді вже краще застрілитися, ніж полон, одну кулю бережемо для себе...
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23.03.2022 14:42 Ответить
ВЕРЕЩУЧКА! ДИВИСЬ, НЄ ****** ПОЛОНЕНИХ ОРКІВ, З ХАРЧАМИ В ТЕБЕ НЕ ДУЖЕ ВИЙШЛО!
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23.03.2022 14:50 Ответить
 
 