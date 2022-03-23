5 456 5
Верещук опровергла "обмен пленными", о котором заявили оккупанты
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук опровергла распространяемую российскими СМИ информацию о том, что Украина и Россия провели обмен пленными.
Об этом она сообщила в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то, что представляет РФ, не соответствует действительности", – сказала Верещук.
Единственный обмен состоялся 1 марта, когда Украина отдала 9 российских срочников за мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого враги пять дней удерживали после похищения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Тоді вже краще застрілитися, ніж полон, одну кулю бережемо для себе...