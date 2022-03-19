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Пленных российских военных будут максимально использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон,здалися

Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные (российские военнослужащие. – Ред.) будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", – сказал Енин.

Он уточнил, что Украина обязуется удерживать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

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Топ комментарии
+13
раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
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19.03.2022 18:24
+10
КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
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19.03.2022 18:22
+9
каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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19.03.2022 18:23
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КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
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19.03.2022 18:22 Ответить
раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
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19.03.2022 18:24 Ответить
пан Єнін погарячкував із примусовою працею касабів:

праця військовополонених заборонена міжнародними конвенціями, да і тольку з них криворуких ніякого
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19.03.2022 18:39 Ответить
Щоб вони мали статус полонених, рассія повинна була офіційно оголосити війну. Зараз вони звичайні терористи.
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19.03.2022 18:50 Ответить
Але де факто всі знають що це війна. І якщо ми цей напад вважаємо війною, то нам доводиться ставитись до них як до військовополонених і відтак застосовувати до них Женевську конвенцію. "Отака фуйня малятки". Кацапи навіть в цьому питанні "всіх переграють" - їм подобається коли увесь світ живе за правилами, тобто передбачуваний, а вони творять все що заманеться і тому вважають "законослухняних" лохами.
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19.03.2022 18:57 Ответить
Они пригодны только для разминирования потому что у касапа руки под х.. и стакан заточены.
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19.03.2022 18:22 Ответить
***** они нужны?
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19.03.2022 18:23 Ответить
Саша , наши бойцы к сожалению тоже попадают в плен
так че для обмена нужны
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19.03.2022 19:36 Ответить
каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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19.03.2022 18:23 Ответить
У тех животных. ничего своего нет. за лишний ***** валежника. буцыгарня с кийками. ихнее только телевизор где им рассказывают нон -стоп 25 на 8 какие они великие.
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19.03.2022 19:26 Ответить
+повне ураження в правах
бо ці уроди побачили в країні цілі ліхтарі та асфальтовані дороги то вже говорять, що хочуть тут залишитися
а то ще познаходять дуреп,що за них заміж повиходять
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19.03.2022 18:23 Ответить
На органы штоле?
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19.03.2022 18:25 Ответить
...для пересадки свиням
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19.03.2022 18:40 Ответить
Пожалейте животных.
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19.03.2022 23:13 Ответить
хай унитазы моют
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19.03.2022 18:27 Ответить
На розмінування їх...
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19.03.2022 18:28 Ответить
Завалы после бомбёжек разбирать, камни тягать - и не потом когда-то , а сейчас уже. И полголовы обрить, чтобы очень от окружающих. людей отличались и не сбежали под шумок.
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19.03.2022 18:36 Ответить
Аэродромы должны восстанавливать специалисты за деньги паРаши. Ничего нормального рабы создать не могут. Что ты им доверишь? Вязать арматуру? Или заливать бетон? Строители не пошли бы воевать. Просто потому ,что получают больше, чем вояки, никого не убивая при этом и работая возле дома. А это ленивые рукожопы. Кое-как красить заборы или траву и мусор собирать они еще могут, но требовать от них высококвалифицированной работы просто бесполезно.
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19.03.2022 18:49 Ответить
Астанавітес!
Ці рукожопи вам такого настроять... Що розвалений аеропорт буде ліпшим варіантом!
Це вам не полонені німці!
Кацапські покидьки хіба на розмінування підходять. І то не факт.
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19.03.2022 20:34 Ответить
Нащо нам ці уроди! В мене просто відраза коли ці нелюди на брифінгах каються! Табір для полонених потрібно зробити в Харкові особливо для літунів та артилеристів!
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19.03.2022 18:46 Ответить
З свинособаки роботяга як з лайна куля
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19.03.2022 18:46 Ответить
Mного есть сейчас территорий, куда отошли орки, сбежали, оставили там свои обгорелые трупы и кучу своих сослуживцев в полях. Проблема в том, что они своих не забирают. Не всегда забирают, и если сейчас там морозы, то на позднюю весну и лето это будет проблема. Военные работают, но, просьба - сообщать, где они лежат, в посадках их есть много. Второе - по возможности собирать в мешочки. Мы ж не звери, это будет наша проблема, это миф, что они в удобрение превратятся, семечки им нужны, чтоб проросло, нет - это будет долго и потом этот трупный яд будет мешать нашей же посевной. Собаки много не съедят, волки тоже. Они их погрызут чуть-чуть, так и останется. Это наша проблема, я прошу собрать их и сдать в рефрижераторы, чтоб их там потом по ДНК идентифицировали. У них тоже есть мамы. - Ким
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19.03.2022 18:49 Ответить
В альфатеры ?эти чумные лапти еще какую холеру своими трупами тут устроят.вот оно что.за это ***** ляпало и конь. биологическое оружие.эти твари. покоя не дадут и дохлыми.
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19.03.2022 19:32 Ответить
Полонених послати трупи своїх в мішки збирати під наглядом місцевих з автоматом і каміння зруйнованих будинків збирати. Все - руками.
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19.03.2022 20:15 Ответить
Полонені мають збирати трупаки своїх, сортирувати, пакувати. Це як раз для них. Мабуть, така діяльність міжнародними конвенціями не заборонена.
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19.03.2022 22:39 Ответить
свяжите их к полену каждого и выложите слово *****.
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19.03.2022 19:34 Ответить
Сейчас в тюрьмах Луганска и Донецка сидят тысячи наших защитников ещё с 14 года!Ребята там давно утратили веру вернуться домой живыми...Вот их сейчас и нужно менять на русских солдат.И немедленно!
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19.03.2022 19:51 Ответить
****** должны быть саперами, сегодня выжил живи до завтра!
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19.03.2022 20:18 Ответить
Тільки якось помітьте те, до чого будуть доторкатись кацапські лапи, щоб люди могли обходити стороною той відновлений потенціал...
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20.03.2022 09:51 Ответить
 
 