Пленных российских военных будут максимально использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд, - Енин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные, попавшие в плен в Украине, в соответствии с нормами международного права будут использоваться для восстановления экономического потенциала Украины и в качестве обменного фонда.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире национального телемарафона в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные (российские военнослужащие. – Ред.) будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", – сказал Енин.
Он уточнил, что Украина обязуется удерживать их в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.
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праця військовополонених заборонена міжнародними конвенціями, да і тольку з них криворуких ніякого
так че для обмена нужны
бо ці уроди побачили в країні цілі ліхтарі та асфальтовані дороги то вже говорять, що хочуть тут залишитися
а то ще познаходять дуреп,що за них заміж повиходять
Ці рукожопи вам такого настроять... Що розвалений аеропорт буде ліпшим варіантом!
Це вам не полонені німці!
Кацапські покидьки хіба на розмінування підходять. І то не факт.