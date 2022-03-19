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Полонених російських військових максимально використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України і як обмінний фонд, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,здалися

Російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені (російські військовослужбовці. – Ред.) будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.

Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

Також читайте: Для утримання російських полонених створені табори у відповідності до Женевської коніенції, - Венедіктова

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
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19.03.2022 18:24
+10
КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
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19.03.2022 18:22
+9
каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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19.03.2022 18:23
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КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ ШМАТ ЗЕМЛІ ТА 2-А ЛАПАТНИХ РАБА...
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19.03.2022 18:22 Відповісти
раби? вони зжеруть більше, і засруть все доокола, ніж напрацюють. Не варті ніц.
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19.03.2022 18:24 Відповісти
пан Єнін погарячкував із примусовою працею касабів:

праця військовополонених заборонена міжнародними конвенціями, да і тольку з них криворуких ніякого
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19.03.2022 18:39 Відповісти
Щоб вони мали статус полонених, рассія повинна була офіційно оголосити війну. Зараз вони звичайні терористи.
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19.03.2022 18:50 Відповісти
Але де факто всі знають що це війна. І якщо ми цей напад вважаємо війною, то нам доводиться ставитись до них як до військовополонених і відтак застосовувати до них Женевську конвенцію. "Отака фуйня малятки". Кацапи навіть в цьому питанні "всіх переграють" - їм подобається коли увесь світ живе за правилами, тобто передбачуваний, а вони творять все що заманеться і тому вважають "законослухняних" лохами.
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19.03.2022 18:57 Відповісти
Они пригодны только для разминирования потому что у касапа руки под х.. и стакан заточены.
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19.03.2022 18:22 Відповісти
***** они нужны?
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19.03.2022 18:23 Відповісти
Саша , наши бойцы к сожалению тоже попадают в плен
так че для обмена нужны
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19.03.2022 19:36 Відповісти
каміння тягати хиба, вони не здатні вчитися і працювати, були би здатні, не були би загарбниками, у них багата земля, трохи постаратися і можна було би по шию в золоті ходити, з кожного села Дубаї зробити, але ж ні, то не скрєпно.
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19.03.2022 18:23 Відповісти
У тех животных. ничего своего нет. за лишний ***** валежника. буцыгарня с кийками. ихнее только телевизор где им рассказывают нон -стоп 25 на 8 какие они великие.
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19.03.2022 19:26 Відповісти
+повне ураження в правах
бо ці уроди побачили в країні цілі ліхтарі та асфальтовані дороги то вже говорять, що хочуть тут залишитися
а то ще познаходять дуреп,що за них заміж повиходять
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19.03.2022 18:23 Відповісти
На органы штоле?
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19.03.2022 18:25 Відповісти
...для пересадки свиням
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19.03.2022 18:40 Відповісти
Пожалейте животных.
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19.03.2022 23:13 Відповісти
хай унитазы моют
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19.03.2022 18:27 Відповісти
На розмінування їх...
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19.03.2022 18:28 Відповісти
Завалы после бомбёжек разбирать, камни тягать - и не потом когда-то , а сейчас уже. И полголовы обрить, чтобы очень от окружающих. людей отличались и не сбежали под шумок.
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19.03.2022 18:36 Відповісти
Аэродромы должны восстанавливать специалисты за деньги паРаши. Ничего нормального рабы создать не могут. Что ты им доверишь? Вязать арматуру? Или заливать бетон? Строители не пошли бы воевать. Просто потому ,что получают больше, чем вояки, никого не убивая при этом и работая возле дома. А это ленивые рукожопы. Кое-как красить заборы или траву и мусор собирать они еще могут, но требовать от них высококвалифицированной работы просто бесполезно.
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19.03.2022 18:49 Відповісти
Астанавітес!
Ці рукожопи вам такого настроять... Що розвалений аеропорт буде ліпшим варіантом!
Це вам не полонені німці!
Кацапські покидьки хіба на розмінування підходять. І то не факт.
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19.03.2022 20:34 Відповісти
Нащо нам ці уроди! В мене просто відраза коли ці нелюди на брифінгах каються! Табір для полонених потрібно зробити в Харкові особливо для літунів та артилеристів!
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19.03.2022 18:46 Відповісти
З свинособаки роботяга як з лайна куля
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19.03.2022 18:46 Відповісти
Mного есть сейчас территорий, куда отошли орки, сбежали, оставили там свои обгорелые трупы и кучу своих сослуживцев в полях. Проблема в том, что они своих не забирают. Не всегда забирают, и если сейчас там морозы, то на позднюю весну и лето это будет проблема. Военные работают, но, просьба - сообщать, где они лежат, в посадках их есть много. Второе - по возможности собирать в мешочки. Мы ж не звери, это будет наша проблема, это миф, что они в удобрение превратятся, семечки им нужны, чтоб проросло, нет - это будет долго и потом этот трупный яд будет мешать нашей же посевной. Собаки много не съедят, волки тоже. Они их погрызут чуть-чуть, так и останется. Это наша проблема, я прошу собрать их и сдать в рефрижераторы, чтоб их там потом по ДНК идентифицировали. У них тоже есть мамы. - Ким
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19.03.2022 18:49 Відповісти
В альфатеры ?эти чумные лапти еще какую холеру своими трупами тут устроят.вот оно что.за это ***** ляпало и конь. биологическое оружие.эти твари. покоя не дадут и дохлыми.
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19.03.2022 19:32 Відповісти
Полонених послати трупи своїх в мішки збирати під наглядом місцевих з автоматом і каміння зруйнованих будинків збирати. Все - руками.
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Полонені мають збирати трупаки своїх, сортирувати, пакувати. Це як раз для них. Мабуть, така діяльність міжнародними конвенціями не заборонена.
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19.03.2022 22:39 Відповісти
свяжите их к полену каждого и выложите слово *****.
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19.03.2022 19:34 Відповісти
Сейчас в тюрьмах Луганска и Донецка сидят тысячи наших защитников ещё с 14 года!Ребята там давно утратили веру вернуться домой живыми...Вот их сейчас и нужно менять на русских солдат.И немедленно!
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19.03.2022 19:51 Відповісти
****** должны быть саперами, сегодня выжил живи до завтра!
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19.03.2022 20:18 Відповісти
Тільки якось помітьте те, до чого будуть доторкатись кацапські лапи, щоб люди могли обходити стороною той відновлений потенціал...
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20.03.2022 09:51 Відповісти
 
 