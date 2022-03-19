Полонених російських військових максимально використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України і як обмінний фонд, - Єнін
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Російських військових, які потрапили в полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін в ефірі національного телемарафону в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені (російські військовослужбовці. – Ред.) будуть максимально використані в подальшому для відновлення економічного потенціалу нашої країни і , можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.
Він уточнив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.
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праця військовополонених заборонена міжнародними конвенціями, да і тольку з них криворуких ніякого
так че для обмена нужны
бо ці уроди побачили в країні цілі ліхтарі та асфальтовані дороги то вже говорять, що хочуть тут залишитися
а то ще познаходять дуреп,що за них заміж повиходять
Ці рукожопи вам такого настроять... Що розвалений аеропорт буде ліпшим варіантом!
Це вам не полонені німці!
Кацапські покидьки хіба на розмінування підходять. І то не факт.