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Верещук спростувала "обмін полоненими", про який заявили окупанти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,здалися

Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук заперечила поширювану російськими ЗМІ інформації щодо того, що Україна та Росія провели обмін полоненими.

Про це вона сказала в коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили, те, що подає РФ, не відповідає дійсності", – сказала Верещук.

Єдиний обмін відбувся 1 березня, коли Україна віддала 9 російських строковиків за мера Мелітополя Івана Федорова, якого вороги пʼять днів утримували після викрадення.

Читайте: ЗСУ щоденно беруть у полон військових РФ, це дозволить створити щось на кшталт обмінного фонду, - Верещук

Автор: Ольга Лузан
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А на чому ж Зелі піаритись?
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23.03.2022 14:14 Відповісти
При чем тут он, если об этом заявили россияне?
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23.03.2022 14:32 Відповісти
за выкрадених меров давали 9 орков
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23.03.2022 14:17 Відповісти
Вона і обміном полонених буде займатися?
Тоді вже краще застрілитися, ніж полон, одну кулю бережемо для себе...
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23.03.2022 14:42 Відповісти
ВЕРЕЩУЧКА! ДИВИСЬ, НЄ ****** ПОЛОНЕНИХ ОРКІВ, З ХАРЧАМИ В ТЕБЕ НЕ ДУЖЕ ВИЙШЛО!
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23.03.2022 14:50 Відповісти
 
 