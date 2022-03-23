Ночная атака украинских артиллеристов на оккупантов и их технику. ВИДЕО

Украинские артиллеристы наносят прицельные удары по технике и живой силе оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице оперативного командования "Південь" Вооруженных Сил Украины опубликована видеозапись одной из таких атак, сделанная с помощью беспилотника.

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