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Ночная атака украинских артиллеристов на оккупантов и их технику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские артиллеристы наносят прицельные удары по технике и живой силе оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице оперативного командования "Південь" Вооруженных Сил Украины опубликована видеозапись одной из таких атак, сделанная с помощью беспилотника.

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Топ комментарии
+76
Слава Украине ! ВСУ ЛУЧШИЕ !
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23.03.2022 17:50
+50
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23.03.2022 17:51
+50
Яке чудове видео. Після війни переведемо в 3D та будемо дивитися в кінотеатрі.
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23.03.2022 17:52
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Слава Украине ! ВСУ ЛУЧШИЕ !
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23.03.2022 17:50 Ответить
Потужньо!
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23.03.2022 17:51 Ответить
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23.03.2022 17:51 Ответить
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23.03.2022 17:51 Ответить
Яке чудове видео. Після війни переведемо в 3D та будемо дивитися в кінотеатрі.
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23.03.2022 17:52 Ответить
Треба казати не після війни, а після перемоги
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23.03.2022 18:28 Ответить
А ты что смотрел?
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23.03.2022 17:55 Ответить
с какой целью интересуешься новорожденный...?
хочешь полетать на Байрактаре...?
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23.03.2022 17:56 Ответить
З якою метою цiкавитесь?
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23.03.2022 17:58 Ответить
Вам цікаві відео чи результат?
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23.03.2022 17:58 Ответить
можливо немає *********** до них
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23.03.2022 18:00 Ответить
всё есть а кто в теме поймёт чем били и с чего наводили
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23.03.2022 18:01 Ответить
Я думаю, вже нема байрактарів, цеж війна але я думаю турки кацапчик нам ше їх поставлять і не один
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23.03.2022 18:03 Ответить
ща-ЗА всё время дрыся только 1 свалить смогла и то там или одибка оператора или ышо чёто
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23.03.2022 18:08 Ответить
То був фейк, збитий Байрактар з карабаського фронта.
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23.03.2022 20:33 Ответить
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23.03.2022 18:06 Ответить
Есть вариант, что турки попросили не светить.
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23.03.2022 18:02 Ответить
тебя новорожденный люди спросили - или ты свиноцабака решил отморозится...?
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23.03.2022 18:05 Ответить
Нохчи в бою - себе не изменяют валят по русне как в Грозном в 1990е https://twitter.com/i/status/1506341056912269321
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23.03.2022 17:53 Ответить
Аллаху Акбар!
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23.03.2022 17:59 Ответить
у кацапов соус по ногам течет
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23.03.2022 18:00 Ответить
це ж не білоруські ж тіктокери.ці знають свою справу
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23.03.2022 18:04 Ответить
Пля, безбашенные! Даже не приседает при перезарядки "мухи"
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23.03.2022 18:04 Ответить
рпг 7 не муха
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23.03.2022 18:09 Ответить
Не муха, так не муха.

Нэ вумничяй.
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23.03.2022 18:14 Ответить
из залутаного ак 103
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23.03.2022 18:20 Ответить
и шо как? лучше кацапский новодел старого ак74?
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23.03.2022 20:02 Ответить
муха - одноразовая... Это незнание материала или попытка острить?
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23.03.2022 19:26 Ответить
Без шолому та бронежилета. Ще й у повний зріст.

кадирівські шакали з переляку, мабуть, смартфони гризуть.
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23.03.2022 18:09 Ответить
Нохчи там есть такое броня слегка сковывает так что рискуют воины
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23.03.2022 18:23 Ответить
Из этих чеченцев организовать комитет по встрече беларуских драников - и они даже границу не перейдут!! Генетический бздеж перед чеченцами, как у лаптеногих с которыми бульбаши одной ментальности)))
Но тут беда - сами чеченцы рвутся в бой и заставить их ждать наступления лукашескиных воинов не получится. А было бы красиво!!
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23.03.2022 18:30 Ответить
влучно бъют, боги войны
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23.03.2022 17:57 Ответить
Switchblade. Американские дроны- камикадзе.
Дешево и 100% гарантия
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23.03.2022 18:19 Ответить
тсс, нежданчик для для аленей
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23.03.2022 18:35 Ответить
каккой нжданчик? ужє неделю (а то і больше)по всем каналам треплят..
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23.03.2022 21:06 Ответить
Накінець то якісний хФільм ))
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23.03.2022 17:59 Ответить
картиноко тебе мало
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23.03.2022 18:04 Ответить
на тебе кшм одичалых горела слегка с начинкой
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23.03.2022 18:06 Ответить
Шикарно. Корм для волков.
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23.03.2022 19:41 Ответить
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23.03.2022 18:02 Ответить
Чорнобаївка-2???
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23.03.2022 18:05 Ответить
Мій вираз обличчя, коли починається таке відео:

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23.03.2022 18:07 Ответить
чому розмазали по периметру картинку? раніше скидали схожі відео без розмиття. якби не розмазали, то у верхньому лівому куті було би видно дату відео
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23.03.2022 18:15 Ответить
Друга частина відео не схожа на роботу артилерії
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23.03.2022 18:20 Ответить
Точность прикольная.
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23.03.2022 18:20 Ответить
КРАСАВА!Прямо военная дискотека…
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23.03.2022 18:39 Ответить
Це не робота артилерії зуб даю... пуцькіна Але від цього результат не менш приємний
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23.03.2022 18:53 Ответить
Як красіво, дивився б і дивився. Ювелірно
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23.03.2022 19:01 Ответить
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23.03.2022 19:03 Ответить
За наших вбитих вночі дітей! За маму Стефанію за неню Україну!
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23.03.2022 19:09 Ответить
есть инфа что шойгу всё. лавров в чили. остался карлик. думаю ненадолго.
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23.03.2022 19:41 Ответить
Да ну, ты гонишь... Зуб даёшь, свой
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23.03.2022 19:47 Ответить
чей крым?
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23.03.2022 19:59 Ответить
*******
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23.03.2022 19:42 Ответить
 
 