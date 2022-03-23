Ночная атака украинских артиллеристов на оккупантов и их технику. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы наносят прицельные удары по технике и живой силе оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице оперативного командования "Південь" Вооруженных Сил Украины опубликована видеозапись одной из таких атак, сделанная с помощью беспилотника.
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+76 Мистер Икс 00711c20
показать весь комментарий23.03.2022 17:50
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+50 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий23.03.2022 17:52
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Нэ вумничяй.
кадирівські шакали з переляку, мабуть, смартфони гризуть.
Но тут беда - сами чеченцы рвутся в бой и заставить их ждать наступления лукашескиных воинов не получится. А было бы красиво!!
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