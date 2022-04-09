Нет тела – нет дела, – россияне намеренно не вывозят трупы солдат, чтобы не платить компенсацию. Украинцы самостоятельно собирают их прицепами. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры того, как украинские селяне самостоятельно собирают трупы российских солдат.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
По словам украинцев, россияне специально не забирают трупы своих солдат, поскольку не хотят выплачивать должную компенсацию – 7 млн рублей. Поэтому приходится собирать трупы самостоятельно.
Топ комментарии
+37 Vladimir Petrov efcefe89
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+35 Nepran Lagidnyi
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+32 Dust
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Слава Україні!
їх зібрали щоб прикопати у скотомогильнику для запобігання заразі
кацапня привіта на зверства....
Держава, обезсиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
<1989>
(с)Митець
як у люсі - втикай і похер совість коли палкан на підході .....
"пля, это же пародия на лошадь и человека одновременно !"
Все це біосміття зібрати всюди і поховати в братських могилах на нашій території вздовж всього кордону з мордором білья кожного пункту пропуску. Поховати по христиански і поставити величезний обеліск, щоб було далеко з рашки видно і бачили ВСІ хто перетинає наш кордон. А на обеліску написати скільки, поіменно, коли загинули, чому їх знищили. Щоб було в назиданья всім наступним поколінням. Най родичи приходять, перетинають наш кордон, поминають і на все життя запам'ятовують цей величезний гріх... Щоб не було соблазна знову переписати історію ...
Заходите на линк, и делаете Report -> Promotes Terrorism.
там есть за что, грех на душу не возьмете.
Рада бачити.
Дякую. Я зараз, як всі. В новинах з України, у хвилюваннях, чи всі всі живі-здорові.
На роботі - як завжди, легше ніколи нема. І в даний час ні натхнення, ні ентузіазму я не маю, звичайно.
В громаді робимо, що можемо. Кожен.
Як Ви ? Що у Вас ?
З початку війни як можу допомагаю знайомим з Украіни, ну як і всі, але переслати щось до України це справжне випробування.
Не знаю, як описати відчуття. Ізоляція дається взнаки. Я - інтраверт, але періодами було не просто навіть мені. Бо я все ж таки завжди була серед людей і з людьми, по роботі і в громаді.
Та й вся атмосфера, яка нагніталася 2 роки додалася.
Але ми всі здобули новий досвід, зробили висновки, переглянули пріорітети.
О, відправка - це реально квест. Через знайомих в Європі легше.
Нє всє ані плахіє.
Задовбали парашисти.
И то и другое в сумме неизменно приближает Победу Украины над фашистской РоSSией!