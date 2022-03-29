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Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области под Чугуевым были обнаружены трупы военных РФ с отсутствием следов ранений или насильственной смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Получается, решисты тупо бросили своих в поле, оставляя умирать от холода и голода. Первая беспринципная и безжалостная армия показала себя в мире", - отмечается в сообщении.

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Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 01
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 02
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 03
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 04
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 05
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 06
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 07
Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине 08

Автор: 

армия РФ (19188) Харьковщина (5577) труп (132)


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Топ комментарии
+79
Красівоє ...
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29.03.2022 20:24
+56
Хороший кацап в тепловизоре не отражается.
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29.03.2022 20:28
+44
Руззкіє сваїх нє брасают!
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29.03.2022 20:26
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Страница 2 из 2
Напились і скопитились
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29.03.2022 20:49 Ответить
Так это удобрение своим мамкам не нужно.
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29.03.2022 20:52 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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29.03.2022 20:54 Ответить
Цілий підполковник, 40+/- років, а пити не навчився
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29.03.2022 20:55 Ответить
Идеально!
Воще добавить нечего...
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29.03.2022 20:57 Ответить
с автоматами.
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29.03.2022 20:57 Ответить
Мож якась бабуся пригостила "асвабадителей" пиріжками?
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29.03.2022 21:04 Ответить
скоріше від їх відсутності здохли
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29.03.2022 21:46 Ответить
Боярышник на метаноле был?
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29.03.2022 21:05 Ответить
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29.03.2022 21:06 Ответить
Метанолу обпились, або місцеві їх пригостили пиріжками відповідними.
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29.03.2022 21:11 Ответить
шоб лани широкополі
і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла
москалі їб*чі

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29.03.2022 21:12 Ответить
може яка бабуся отруїла
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29.03.2022 21:18 Ответить
Подавились когда обедали, очевидно же.
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29.03.2022 21:19 Ответить
Підсніжники
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29.03.2022 21:20 Ответить
Пиріжки мабуть смачні були від місцевих...
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29.03.2022 21:23 Ответить
Або горілочка...
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29.03.2022 21:26 Ответить
И для этого нужно было родиться ,чтобы позже быть убитым брошенным и сгнить в чужой земле.
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29.03.2022 21:27 Ответить
ещенарожалки еще нарожают
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29.03.2022 21:47 Ответить
Красіво . Думаю , ангіна або передоз .😁👍
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29.03.2022 21:29 Ответить
Бабушкины пирожки.
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29.03.2022 21:29 Ответить
Подснежники.
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29.03.2022 21:40 Ответить
А вот интересно. Если кацап погиб в бою, то родне дают компенсацию. Правильно? А если пропал без вести, как в случае с этими жмурами...
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29.03.2022 21:41 Ответить
тогда хер без соли
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29.03.2022 21:47 Ответить
а хто сказа, що у ещенарожалки був син. нехай спочатку докаже
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29.03.2022 21:49 Ответить
метанола нажрались не иначе
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29.03.2022 21:47 Ответить
странные позы у них , как бы и незамерзли , но все лицами вниз , без крови и все рядом , в поле и на разведку не похожи ...
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29.03.2022 21:57 Ответить
і калаш знято з запобіжника.
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29.03.2022 22:01 Ответить
Украинский Перевал Дятлова. Умерли от непреодолимой силы.
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29.03.2022 22:00 Ответить
совість загризла.
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29.03.2022 22:25 Ответить
От стыда...
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29.03.2022 22:33 Ответить
*****... Друга армія світу.... Це ппц!!!!
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29.03.2022 22:39 Ответить
семена были?
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29.03.2022 22:54 Ответить
Гвардєйци кардєнала...)
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29.03.2022 22:55 Ответить
Прости Боже, но я радуюсь
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30.03.2022 00:21 Ответить
Вид дохлых кацапов действует на меня как успокоительное. Давление снизилось, сердце отпустило. Хорошо!
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30.03.2022 00:27 Ответить
Не замерзли. При замерзанні майбутній труп згортається в позу ембріона.
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30.03.2022 13:10 Ответить
здохли? от і добре
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30.03.2022 14:00 Ответить
Сколько ещё таких подснежников будет
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30.03.2022 15:49 Ответить
Скоріш за все вони там в дупи довбались аж до самої смерті
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30.03.2022 16:11 Ответить
Хтось з орків сухпайків переїв, а хтось пригостився бабусиними пиріжками.
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30.03.2022 19:54 Ответить
Какие симпатичные картинки
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31.03.2022 09:41 Ответить
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