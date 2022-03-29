Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине. ФОТОрепортаж

В Харьковской области под Чугуевым были обнаружены трупы военных РФ с отсутствием следов ранений или насильственной смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"Получается, решисты тупо бросили своих в поле, оставляя умирать от холода и голода. Первая беспринципная и безжалостная армия показала себя в мире", - отмечается в сообщении.

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