Трупы российских солдат без признаков насильственной смерти обнаружены на Харьковщине. ФОТОрепортаж
В Харьковской области под Чугуевым были обнаружены трупы военных РФ с отсутствием следов ранений или насильственной смерти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"Получается, решисты тупо бросили своих в поле, оставляя умирать от холода и голода. Первая беспринципная и безжалостная армия показала себя в мире", - отмечается в сообщении.
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