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Украинские бойцы ведут наступательный бой на позиции оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы фрагменты реального боя украинских бойцов с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пехотное подразделение атакует позиции захватчиков.

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Топ комментарии
+26
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.06.2022 11:16
+15
То може приїдеш на нуль покажеш їм як то тре робити?
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03.06.2022 11:31
+14
Иди присядь на швабру и отсоси у свого плешивого Прутина
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03.06.2022 12:21
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такими перебіжками і до Тули за 2 тиждні можна дійти
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03.06.2022 11:13 Ответить
Иди присядь на швабру и отсоси у свого плешивого Прутина
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03.06.2022 12:21 Ответить
Не смерди, цапура...
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03.06.2022 13:13 Ответить
свиням слова не давали - рило і пнх
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03.06.2022 13:22 Ответить
Здохни , кацап , в бані
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03.06.2022 13:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.06.2022 11:16 Ответить
Видно новачки, до автоматизму злагодженість ще не відпрацювали. Але головне що стріляють і йдуть вперед. От до командира групи зауваження - незнайома місцевість, густа висока трава, кущі, так і на міну чи розтяжку мож нарватись або якісь заслон з кулеметом в кущах роспідари могли залишити
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03.06.2022 11:28 Ответить
То може приїдеш на нуль покажеш їм як то тре робити?
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03.06.2022 11:31 Ответить
мабуть, людина там уже була. бо розбирається.
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03.06.2022 12:10 Ответить
Раз разбирается, то пусть собирается и обратно возвращается.
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03.06.2022 12:17 Ответить
Да ты всего лишь членосос прутина.
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03.06.2022 12:24 Ответить
КрасівоЄ! Бережи Господь Вас котики наші! Воїни!
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03.06.2022 12:55 Ответить
Героям слава. Якби ще було видно або чутно окупантів.
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03.06.2022 13:48 Ответить
Матюкаются хлопцы..... Того и гляди нацрада по телевидению отключит нах эту войну за мат.
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03.06.2022 13:57 Ответить
Матюкаються,бо розмовляють кацапською...От як у давнину козаки без матюків жили і воювали? В українській же мові матюків не має.
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03.06.2022 16:40 Ответить
бодай би тебе пiдняло та гепнуло! хлопцi твою дупу захищають ризикуючи життям, а ти трястя т.м. про мову тут срач розводиш. давай ще розкажи що якби не мова то не було б вiйни...

де ви такi побралися? сором
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04.06.2022 04:34 Ответить
Я в цьому не спеціаліст. Підкажіть хто знає - це так треба бігти і стріляти кудись туди, де нікого не видно? Я ще розумію, якщо противника треба залякати, а так у них глушники. Кацапи сидять в окопі і не здогадуються, що їх штурмують.
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04.06.2022 00:50 Ответить
@Зэлэний_Змий

В мене такі самі враження. Або cameraman (оператор) не туди водив камерою, або цей вояк на відео гатив бесцільно у білий світ. При чому там на фоні чуються короткі черги від інших і без глушника, а цей валить нон-стоп без зупинки. В цілому, майже таке відео, як від тіктокерів - краще таке не показувати.
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04.06.2022 03:59 Ответить
А в мене таке враження що в тебе стереотипи про війну з Кол оф Дьюті )

Поперше це не оператор, а гоупрошка на шоломі нашого воїна.

Подруге саме так і треба рухатись і гатити при штурмі, створюючі відчуття безперервного вогню з різних точок, щоб ворог не міг висунути носа поки ви рухаєтесь до зручних позицій.
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04.06.2022 04:49 Ответить
ну якщо в тебе розумiння про вiйну з стрiлялок на компi та галiмого кiно, то може так здатися що на вiдео щось дивне робиться. Але можу тебе запевнити, бiльшicть бойових дiй саме так i вигляда, навiть набагато менш цiкаво. Ти помиляєшся якщо думаєш що піхота починає стріляти тільки коли супротивник в 100м і його видно. Може ще в штикову піти?))) на дворі вже не перша світова а третя. Більшість бойових дій відбувається на відстані. Літаки вражають цілі часто не бачачи їх очами, в тому чіслі і повітряні і тд.

На даному відео хлопці йдуть досить правильно, пара йде вперед, пара криє. Ідея в тому, щоб вести бесперервний вогонь по позиціях ворога і просуватися все ближче. Ворог чує безперервний вогонь з різних місць і тому не може висунутись поки ви рухаєтесь. Деталей ми не знаємо всіх, може була розвідка і хлопці розуміють чітко що штурмують, а може почули чи побачили що ворог попереду в посадці. Вони можуть не знати скільки там сил ворога і тд. Але вони рухаються так як і потрібно рухатись, і як видно досить швидко просуваються. Маю надію результативно.
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04.06.2022 04:44 Ответить
звідки ти взяв що воро сидить в окопі? ) не пиши дурниць

все вірно вони роблять, читай вище
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04.06.2022 04:47 Ответить
НИХЯ ТОЛКОМ НЕ ВИДНО !!!
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05.06.2022 20:35 Ответить
Они вообще с кем воюют. Ни одного выстрела в ответ и еще этот истерический крик. Чем больше смотрю цензор тем больше убеждаюсь в полной победе Украины. Красивые видео много графики. Вот только не задача как посмотришь карту с Украины так тут все наоборот, всу теряют одну территорию за другой. Как такое может быть? Может уже пора немного объективности добавить, а не одни победы?
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05.06.2022 21:39 Ответить
 
 