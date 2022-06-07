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Запорожская область (2247) ГРАД (278) 44 артиллерийская бригада (27)

Украинские артиллеристы уничтожают российские Грады вместе с боекомплектом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры уничтожения украинскими артиллеристами российских Градов и боекомплекта для них в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь твиттера Necro Mancer.

"Пологовский район Запорожская область. 44 ОАМБр накрыли реактивщиков противника", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+51
Красивая работа от наших красавчиков.
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07.06.2022 21:34
+36
Кацапська сарана горить в пеклі.
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07.06.2022 21:36
+32
Класс
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07.06.2022 21:34
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Красивая работа от наших красавчиков.
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07.06.2022 21:34 Ответить
Класс
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07.06.2022 21:34 Ответить
oi HARASHO ta kak
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07.06.2022 21:35 Ответить
Красота то какая.Лєпота...
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07.06.2022 21:35 Ответить
Кацапська сарана горить в пеклі.
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07.06.2022 21:36 Ответить
Е@ашьте орков Братики.
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07.06.2022 21:36 Ответить
Обалденное файер-шоу! Но мало.
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07.06.2022 21:37 Ответить
реаліті какошнік-шоу від 44 ОАМБр
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07.06.2022 21:56 Ответить
Катарсис
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07.06.2022 21:37 Ответить
бидло рашистське ховає зброю в свинарниках і в складських приміщенях
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07.06.2022 21:38 Ответить
Щоб мацува так з орками ПАЛАЛА
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07.06.2022 21:38 Ответить
Така добра справа має бути в кожній ранковій статистиці шляхетної країни.
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07.06.2022 21:42 Ответить
от і добре
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07.06.2022 21:43 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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07.06.2022 21:43 Ответить
Файно, синку, файно!
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07.06.2022 21:43 Ответить
надеюсь кацапедов в этом красивом костре сгорело тоже немало
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07.06.2022 21:44 Ответить
Молодці!
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07.06.2022 21:46 Ответить
І музика теж чудова. Хтось знає, що за група?
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07.06.2022 21:48 Ответить
Nickelback - Burn It To The Ground (Спаліть це дотла)
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07.06.2022 22:15 Ответить
Дяка. 👍✌
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07.06.2022 22:31 Ответить
Nickelback - Трек Burn It to the Ground
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07.06.2022 22:19 Ответить
в таких складах зерно должно храниться
а не рашистское оружие

от зерна склады освободили, своровали все
и заняли позиции

так же среди домов машины ставят
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07.06.2022 21:53 Ответить
"Артиллерия - агонь!!!"(с)
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07.06.2022 21:54 Ответить
Больше не будут сволочи по нашим городам мирных людей убивать! Каждому артиллеристу низкий поклон
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07.06.2022 21:55 Ответить
Супер!
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07.06.2022 21:55 Ответить
Було б краще,щоб оця ферма стояла по той бік кордону.
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07.06.2022 21:58 Ответить
Гарна бавовна.
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07.06.2022 22:15 Ответить
Курят, где хотят, как дети малые. Неграмотные, что ли - везде же таблички висят с надписью: "Палити заборонено!" Наверное, украинского языка не знают. Пора уже в школах раши вводить новый предмет - "Украинский язык".
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07.06.2022 22:26 Ответить
ЕЕ)))
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07.06.2022 22:39 Ответить
Ангар жалко. Туди пару тисяч тон зерна помістилося би.
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08.06.2022 06:32 Ответить
шикарно
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08.06.2022 07:40 Ответить
--Шедевр військового мистецтва ! ( Терміново -- внести .як наглядно-показовий приклад у навчальні арт- посібники )Слава нашим гармашам--віртуозам !!!
Дочекатися б: щоб і на московсько-кремлівських вежах мокші таке узріти ... Думаю : лише за таких умов у рашо-- раклів .миттєво. " поубавиться прьіти ! "
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30.07.2023 16:49 Ответить
 
 