В храмах Японии провели старинный обряд для Путина. ВИДЕО
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В Японии своим старым способом пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, примерно в 20 минутах к востоку от центра Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание Japan Today.
В Японии существует свой аналог кукол вуду, который называется "вара нинге". Это соломенная кукла с изображением того, кому желают зла. При обряде туловище этой куклы с определенным заклинанием необходимо прибить гвоздем. Стандартным проклятием считается смерть.
С начала мая куклы вара нинге были найдены прибитыми к священным деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. На сегодняшний день у каждой к голове была прикреплена фотография президента России. К одной из кукол также был прикреплен лист бумаги на японском языке с полным именем русского диктатора, его текущим возрастом и датой рождения, а также сообщением "Молюсь за его смерть". Записка нужна на случай, если духи не узнают свою жертву в лицо.
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Оце треба пробивати цвяхом.
щоб ти здох , падлюка 😠
Тому, що не треба. Путіну, навпаки, всі притомні люди бажають міцного здоров'я, щоб він й надалі гнобив свій народ якомога довше доти, доки та росія не згниє к чортям собачим, і українським ватнікам і совкодрочєрам не буде до чого "льнуть".
Доречі, Зєлупа дуже схожий за власним менталітетом та діями на *****.
Вам не варто за японців турбуватися, та повчати їх що їм робити. Японці - самодостатня нація.
А открыть второй фронт срутся все. И Грузия, и Молдова, и Япония!
ЕС тоже хорошо Украиной прикрывается, когда сотня наших гибнет в день, а помощь поступает каплями! Вы ребята молодцы! Нечего добавить!
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4753
(пардон за его эмоции )))) при обращении к русне ))))))))))))))