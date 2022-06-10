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В храмах Японии провели старинный обряд для Путина. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Японии своим старым способом пытаются помочь Украине в борьбе с международным преступником Владимиром Путиным. Минимум в семи храмах города Мацудо, примерно в 20 минутах к востоку от центра Токио, нашли аналог куклы вуду с лицом президента России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сегодня со ссылкой на издание Japan Today.

В Японии существует свой аналог кукол вуду, который называется "вара нинге". Это соломенная кукла с изображением того, кому желают зла. При обряде туловище этой куклы с определенным заклинанием необходимо прибить гвоздем. Стандартным проклятием считается смерть.

С начала мая куклы вара нинге были найдены прибитыми к священным деревьям на территории семи храмов в городе Мацудо. На сегодняшний день у каждой к голове была прикреплена фотография президента России. К одной из кукол также был прикреплен лист бумаги на японском языке с полным именем русского диктатора, его текущим возрастом и датой рождения, а также сообщением "Молюсь за его смерть". Записка нужна на случай, если духи не узнают свою жертву в лицо.

Также читайте: Япония и Вьетнам осудили удары армии РФ по мирному населению в Украине
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Топ комментарии
+54
Кожен допомагає як може щоб ***** здохло якнайшвидше!
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10.06.2022 18:00
+28
прикол в тому що <******* вірить у всілякий шаманізм та вуду
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10.06.2022 18:04
+16
Було би добре пуцина спровадити і всіх кацапів за ним.
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10.06.2022 18:02
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Кожен допомагає як може щоб ***** здохло якнайшвидше!
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10.06.2022 18:00 Ответить
агага, смешной ты, тебе открою секрет, там ***** еще нормальное, остальные намного упоротее, и потом на его место прийдет куда более чекнутые
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10.06.2022 18:29 Ответить
Може і прийдуть, але перед цим влаштують зарубу між собою...
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10.06.2022 19:00 Ответить
и при этом еще шольц с макароном будут требовать снять санкции
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10.06.2022 19:54 Ответить
если х**йло им и есть на самом деле.., а правда в том, что там среди окружения все такие и есть!!Других Просто и быть не могло..
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10.06.2022 21:37 Ответить
нарэшти шаманы почалы меряться письками...
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10.06.2022 18:01 Ответить
Було би добре пуцина спровадити і всіх кацапів за ним.
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10.06.2022 18:02 Ответить
прикол в тому що <******* вірить у всілякий шаманізм та вуду
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10.06.2022 18:04 Ответить
А шаманізм та вуду вірять в *****
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10.06.2022 18:06 Ответить
***** *****!
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10.06.2022 18:27 Ответить
Це може виявитись більш дієве, ніж постачання зброї німцями
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10.06.2022 18:04 Ответить
Піпєц ***** йде з Країни Вранішнього Сонця
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10.06.2022 18:05 Ответить
Фото, це не дуже зрозуміло.
Оце треба пробивати цвяхом.

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10.06.2022 18:07 Ответить
Фото зрозуміле , це кремлівський вилупок і ху@ ло

щоб ти здох , падлюка 😠
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10.06.2022 18:12 Ответить
то у ***** просто мозг наружный..
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10.06.2022 18:18 Ответить
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10.06.2022 19:28 Ответить
Шольц отшепчет)
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10.06.2022 18:10 Ответить
*******. Якщо все так як пишуть в книжках,та знімають в фільмах то чому ***** ще здихає? Добре,книжки та фільми-ху#ня,то на що орієнтуватись? На історію? А що схоже в першу чергу? О,гітлер. Висновок? Знищити.
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10.06.2022 18:13 Ответить
Ему защиту всякие шаманы наставили сильную. Но сдыхает, падло, помаленьку, судя по внешнему виду.
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10.06.2022 18:23 Ответить
"чому ***** ще здихає?"
Тому, що не треба. Путіну, навпаки, всі притомні люди бажають міцного здоров'я, щоб він й надалі гнобив свій народ якомога довше доти, доки та росія не згниє к чортям собачим, і українським ватнікам і совкодрочєрам не буде до чого "льнуть".
Доречі, Зєлупа дуже схожий за власним менталітетом та діями на *****.
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10.06.2022 18:32 Ответить
Моє бачення війни. Західна демократія в одній упряжці зі східною ордою грають роль доброго і поганого поліцейського .Мета-винищити якогомога більше народу зруйнувати все що можна і відкремсавши в України весь південний схід покласти все на "паузу" (активно) дочекавшись розпаду московії долучити до цієї території Кубань зайти с всоїм капіталом і утворити на цій УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ свою державу. Здогадайтеся з одного разу під орудою якого народу це робиться? Приймаються розумні критичні зауваження , а не образи.
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10.06.2022 22:24 Ответить
так их же там "не один"!!Может пара-тройка и сдохла.., нам ведь не скажут..Двойники-тройники, их можно лепить ещё много лет!!Где ДНК-тест?
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10.06.2022 21:39 Ответить
Краще забрали б Курили!
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10.06.2022 18:25 Ответить
Краще забрали б Курили!
Вам не варто за японців турбуватися, та повчати їх що їм робити. Японці - самодостатня нація.
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10.06.2022 18:34 Ответить
Курилы конечно же будут японскими. Они просто дождутся, когда Украина их перемолотит.
А открыть второй фронт срутся все. И Грузия, и Молдова, и Япония!
ЕС тоже хорошо Украиной прикрывается, когда сотня наших гибнет в день, а помощь поступает каплями! Вы ребята молодцы! Нечего добавить!
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10.06.2022 18:57 Ответить
І половину Тайхари.
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10.06.2022 22:27 Ответить
Между прочем Япония до сих пор не подписала мирный договор с РФ после стольких лет. Зато нам предлагают подписать мирный договор несмотря на то что у нас окупировано столько территории.
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10.06.2022 18:37 Ответить
Хай і так.Аби здохло.
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10.06.2022 18:40 Ответить
Макрон же просив-"только не по ліцу"...
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10.06.2022 18:40 Ответить
а ведь можно и по короче )))))))))))))))))

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/4753

(пардон за его эмоции )))) при обращении к русне ))))))))))))))
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10.06.2022 18:41 Ответить
Хіба що як тролінг )))
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10.06.2022 18:41 Ответить
Любая помощь важна. И такая тоже. Когда миллиарды людей на всей планете кого-то ненавидят, это не проходит бесследно.
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10.06.2022 18:42 Ответить
а ничё, что фюрер ещё очень долго жил после войны??17 лет..
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10.06.2022 21:41 Ответить
57, не гони кацапка
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10.06.2022 23:01 Ответить
Лучше бы пару истребителей дали, больше пользы было бы.
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10.06.2022 18:52 Ответить
Хуіло догрався.
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10.06.2022 20:30 Ответить
Японцы своё дело знают. И гвозди делать умеют. Всё путём.
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10.06.2022 20:53 Ответить
Гвіздок у правильному місці в ляльці х*йла
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10.06.2022 22:04 Ответить
Курилы Ваш. Камчатка Ваш. Сибир нефть мой. Поделили. Кацапо-поддерживающих - растрелять. Или в Сибир копать
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10.06.2022 22:47 Ответить
Гокьйо-рьйоку: аригато! Удачи с Курилами!!!
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10.06.2022 23:24 Ответить
 
 