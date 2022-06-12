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Бердянск (400) взрыв (6094) война (46523)

Утром в оккупированном Бердянске раздались три взрыва. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированном Бердянске утро началось со взрывов, часть города осталась без света

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Бердянске утром раздались три взрыва. По предварительным данным, взорвалась подстанция.

Часть города осталась без света. Масштабы разрушений уточняются.

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Топ комментарии
+37
Вони і так це робили, не сци
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12.06.2022 08:41
+25
так що не треба кацапів вбивати? тому що вони будуть по нас стріляти. так цім оркам по хєру-чи ми стріляєм по них, чи не стриляти вони і без всяких привидів це роблять. так що треба створити 3 пункти- 1. кацапів убивати, 2. кацапів убиватиі 3. кацапів убивати.
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12.06.2022 08:47
+21
Як би ми не вели себе, хоч гарненько, хоч і ні.., все одно у каців мета своя-руйнування..
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12.06.2022 08:45
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Хто шмальнув? Каци? Поганий прецедент. ********* зверне на Україну й почне бити по наших підстанціях та електростанціях.
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12.06.2022 08:38 Ответить
Вони і так це робили, не сци
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12.06.2022 08:41 Ответить
так що не треба кацапів вбивати? тому що вони будуть по нас стріляти. так цім оркам по хєру-чи ми стріляєм по них, чи не стриляти вони і без всяких привидів це роблять. так що треба створити 3 пункти- 1. кацапів убивати, 2. кацапів убиватиі 3. кацапів убивати.
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12.06.2022 08:47 Ответить
А патом мы по куревскай и смалевскай и варонешскай аэсам и палавина ничирназемья на лучину перейдет.
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12.06.2022 09:41 Ответить
Ранкова бавовна...
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12.06.2022 08:41 Ответить
Ранкові хлопки
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12.06.2022 16:01 Ответить
i задимлєнiє
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12.06.2022 21:19 Ответить
Якщо не українські партизани, то це би зробили солдати НАТО.
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12.06.2022 23:13 Ответить
Як би ми не вели себе, хоч гарненько, хоч і ні.., все одно у каців мета своя-руйнування..
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12.06.2022 08:45 Ответить
Лапосракі перегрузили тансформатори битими орками в холодильниках. Буде дуже смердіти. Холера підкрадається
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12.06.2022 08:52 Ответить
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12.06.2022 11:03 Ответить
к стати это как вариант, только вот трансформаторы не взрываются от перегрузок , они автоматически отключаются , а добрые люди могут помочь им взорватся, вопрос в конечной цели , если для обесточивания холодильников , то это прекрасно, халера, чума, трупный запах, мухи и насекомые распространяющие болезни очень быстро займутся истреблением и заражением врага, тут и биолаборатории не нужно, о чем ******* постоянно, то к ним и придёт.
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12.06.2022 11:45 Ответить
Вчера кацапы вывели из строя подстанцию на 330 кВ, которая обеспечивала Донецкую область, а сегодня на оккупированной территории то же самое произошло. Это намек оккупантам на то, что если будут по подстанциям стрелять, то сами без света могут остаться? Или опять кто-то курил в неположенном месте.
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12.06.2022 08:55 Ответить
Жаль,що не порт з човником
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12.06.2022 08:57 Ответить
Ці ханиги самі себе вже підривають, я не здивуюся.
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12.06.2022 09:19 Ответить
Точно москалі перегрузили трансформатори. А ****, електрика дармова, крадена - підключають все що можуть.
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12.06.2022 09:32 Ответить
Колобарант и предатель Сауленко - Это было в запорожских степях.....
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12.06.2022 09:37 Ответить
Выбило три пробки.
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12.06.2022 12:15 Ответить
Все , это хорошо , только получается, мы свое же и разрушаем, а надо на территории расии это делать
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12.06.2022 12:47 Ответить
Виходить, що три підстанції вибухнуло?
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12.06.2022 14:03 Ответить
 
 