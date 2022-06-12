Утром в оккупированном Бердянске раздались три взрыва. ВИДЕО
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В оккупированном Бердянске утро началось со взрывов, часть города осталась без света
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Бердянске утром раздались три взрыва. По предварительным данным, взорвалась подстанция.
Часть города осталась без света. Масштабы разрушений уточняются.
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