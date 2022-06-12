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пожар (5558) ТЭС (239) Донецкая область (7117) Светлодарск (21)

Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в городе Светлодарск Донецкой области, в результате чего начался пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает местное издание "Новости Донбасса".

Издание обнародовало кадры последствий российского удара по Углегорской ТЭС. "На территории - сильный пожар, разрушено административное здание", - говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что территорию Углегорской ТЭС контролируют подразделения Вооруженных сил Украины. Однако в городе Светлодарск находятся оккупанты. За ТЭС продолжаются ожесточенные бои.

Смотрите также: Российские захватчики вошли в Светлодарск в Бахмутском районе - местная ВГА. ФОТО
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А електростанцію в Счасті залишили окупантам неушкодженою?
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12.06.2022 21:07 Ответить
мда понять немогу логики "озвободителей" нафига всё фигачить которое могло приносить пользу...РэЛе теперь превратиться в обычного украинца.то шо он 8лет прикармливал оказалось шариковым из культового фильма
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12.06.2022 21:16 Ответить
а им не надо "польза" - им тут не жить
и они не собираются что-то восстанавливать...
им надо выжженное поле в наказание за сопротивление и за то "что захотели хорошо жить...без них"
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12.06.2022 21:23 Ответить
Помста закомплексованого карлика
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12.06.2022 21:33 Ответить
а.... ну ну.умные люди знают что такое бумеранг.и лишь дибилы кусая свои локти спрашуют,за что господи?
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12.06.2022 21:35 Ответить
Так може по Зугрес отвєтку ******@ти?
Чи оркам не буде, чім "доширак" заварювати? Ми ж тіпа гуманісти...
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12.06.2022 21:41 Ответить
Уся енергетика мала бути повернена до державної власності. А, поки належить різного роду рудим вилупкам - нема жалю.
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13.06.2022 09:59 Ответить
 
 