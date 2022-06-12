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Оккупанты нанесли удар по Углегорской ТЭС. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по территории Углегорской теплоэлектростанции в городе Светлодарск Донецкой области, в результате чего начался пожар.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает местное издание "Новости Донбасса".
Издание обнародовало кадры последствий российского удара по Углегорской ТЭС. "На территории - сильный пожар, разрушено административное здание", - говорится в сообщении.
Также издание отмечает, что территорию Углегорской ТЭС контролируют подразделения Вооруженных сил Украины. Однако в городе Светлодарск находятся оккупанты. За ТЭС продолжаются ожесточенные бои.
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и они не собираются что-то восстанавливать...
им надо выжженное поле в наказание за сопротивление и за то "что захотели хорошо жить...без них"
Чи оркам не буде, чім "доширак" заварювати? Ми ж тіпа гуманісти...