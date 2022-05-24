Российские захватчики вошли в Светлодарск в Бахмутском районе - местная ВГА. ФОТО

Российские оккупанты 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область) и установили российский флаг на здание городского совета.

Об этом сообщает Свободное радио со ссылкой на слова начальника Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сергея Гошко, город захвачен российскими войсками.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании", – отметил он.

Глава Светлодарской ВГА добавил, что по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

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Напомним, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.