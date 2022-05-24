Российские захватчики вошли в Светлодарск в Бахмутском районе - местная ВГА. ФОТО
Российские оккупанты 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область) и установили российский флаг на здание городского совета.
Об этом сообщает Свободное радио со ссылкой на слова начальника Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, передает Цензор.НЕТ.
По словам Сергея Гошко, город захвачен российскими войсками.
"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, – ред.) на административном здании", – отметил он.
Глава Светлодарской ВГА добавил, что по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.
Напомним, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.
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По Зміїному вже не раз писали притомні аналітики, що від відкривае великі можливості для ударів по неокупованій частині півдня.
Так нам допомагають , але давайте розберемся , джавеліни, нлави, 777 , щось якась дрібнота то в принципі і все.
Не потрібно ілюзій з цим ***** неможливо перемогти.
Перевага в ***** просто не мислима особливо живої сили , те що ми стоїмо 4й місяць це вже достойно легенд.
Я не знаю , що і як буде далі, але потрвбно визнати воюємо ми самі з реальною силою яку боїться увесь світ .
Тому будь ласка не треба кричати зраду , а краще єднатися і протистояти і берегти воїнів.
По легенді 6 країн знищать останню імперію , не одна а 6 .
"зри в корень" проблемы....
зачем я это пишу? ну во-первых, что бы народ открыл свои беньки и поднимал этот вопрос, а не кричал уряяя каждой гаубице....
во-вторых...если народ очухается, хотя бы немного, и начнет распинывать власть, то ОПУ начнет либо что-то объяснять народу, либо вынуждено будет снова начать орать на весь мир "дайте оружие, отжимают, убивают"....
но большинство тут только словоблудит и кидается на меня с визгом "********", на большее мозгов не хватает....
Памятай перемога за Україною! І ще 5 наших союзників так говорить святе писання
можеш хоч обісратись але буде так
Кілька девізіонів Нептунів - наразі один і без ракет
81 ПУ Ольхи/ОльхиМ і не 100 ракет, а тисячі.
Тисячі ПУ Стугна (наразі було 700шт)
Гром/Сапсан кілька комплексів, громили б ворожі аеродроми.
На виході був би вітчизняний РСЗВ.
Впевнений, що були б вирішені проблеми з новими літаками...
А що ми маємо?
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