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Десантники из Javelin уничтожили два российских танка Т-90 "Владимир". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin". Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 80-й ОДШБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+47
Побольше таких новостей!
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15.06.2022 21:54
+27
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
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15.06.2022 21:54
+25
і дай Бог
щоб сам владімір теж швидше здох накуй.
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15.06.2022 22:12
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Побольше таких новостей!
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15.06.2022 21:54 Ответить
і дай Бог
щоб сам владімір теж швидше здох накуй.
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15.06.2022 22:12 Ответить
тихенько тішусь:

******* ж Владімірів (таких що в кремлі сидять та біля нього лежать)

а у нас від сивої давнини були Володимири !!!
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15.06.2022 22:43 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
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15.06.2022 21:54 Ответить
Це добре,респект козарлюгам!! Питання:- Коли це сталося??))
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15.06.2022 21:54 Ответить
Кому ресрект?
А чи не по хутлеру коли це сталося.... здох кацап - й добре.
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15.06.2022 23:46 Ответить
Это какой то намёк или просто историческое совпадение - я о двух володьках.
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15.06.2022 22:00 Ответить
Их больше: владимир путин, владимир гундяев, владимир ленин. Это имя может влиять на амбиции человека с этим именем. Ведь оно означает - властитель мира. Надо подумать, может запретить родителям называть детей этим именем.
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15.06.2022 22:42 Ответить
еще один владимир. Был.
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16.06.2022 01:34 Ответить
"Говорят, президенты России бздят,

Когда видят маленьких лебедят,

Понимая, что танец их лебединый

На тот свет провожает всегда бл*дину

И тебе, это точно сказать могу,

Хоть к бурятским шаманам свали в тайгу,

Хоть перед иконой пластайся ниц,

Не сдержать этот танец свободных птиц",
 Орлуша
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15.06.2022 22:03 Ответить
Интересно, кацапы курятник сверху успели приварить?
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15.06.2022 22:11 Ответить
Успели приварить,только монгал,для кацапских шашлычков.
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15.06.2022 22:15 Ответить
Мангал я и называю "курятник". Так, имхо, литературнее и красивее.
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15.06.2022 22:24 Ответить
Петушатник в курятнике не нуждается.
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15.06.2022 22:25 Ответить
А как же, это специальная противоракетная кровать, они там сплачивали коллектив перед боем. Но видно не помогло.
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15.06.2022 22:31 Ответить
Нет,они там не сплачивали коллектив, а савокуплялись,так как у них есть поговорка,если тебя не изнасилует колега в танке,то тебя будут жарить солдаты нато.
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15.06.2022 22:45 Ответить
Героям слава!На черзі Ху..ло-педро2.. .
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15.06.2022 22:21 Ответить
Ху..ло-педроZ
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15.06.2022 22:26 Ответить
коли це трапилось?
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15.06.2022 22:23 Ответить
С..тогірськ?!
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15.06.2022 22:25 Ответить
Два танка "Владимир" - это Владимир Владимирович!

Пынька точно скоро сдохнет!
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15.06.2022 22:29 Ответить
Слава Богу, що не пишуть танк "Володимир"!...і Пьотр Пєрвий - ніякий не Петро.
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15.06.2022 22:32 Ответить
Многовато людей с таким именем с болезненными амбициями власти:
владимир путин, владимир гундяев, владимир ленин. Это имя может влиять на амбиции человека с этим именем. Ведь оно означает - властитель мира. Надо подумать, может запретить родителям называть детей этим именем.
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15.06.2022 22:45 Ответить
Российские танки можно использовать для спецэффектов в Голливуде.
Зрелищно горят.
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15.06.2022 22:53 Ответить
Догадываюсь что Голливуд уже внимательно изучает видео боев и поражений техники из этой войны. Там масса полезной информации для создания правдивых спецэффектов.
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16.06.2022 00:47 Ответить
Красивое.
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15.06.2022 22:54 Ответить
Шикарно, Слава Украине!
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15.06.2022 23:21 Ответить
Владімір, тебе ******! Рак толстой кишки, мучительные боли, ты не можешь срать, ты гниешь изнутри...
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15.06.2022 23:55 Ответить
Садись на бутылку и можешь не верить.
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16.06.2022 01:10 Ответить
тайга у тебя горит.
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16.06.2022 01:37 Ответить
Просто удивляюсь как в х..лостане развито подхалимство. Новый танк - Владимир, комплекс РЭБ - Дэюдоист)) так два примера вспомнились сразу.
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16.06.2022 07:07 Ответить
аналаговНЕТ
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16.06.2022 07:57 Ответить
 
 