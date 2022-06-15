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Десантники из Javelin уничтожили два российских танка Т-90 "Владимир". ВИДЕО
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Львовские десантники уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины уничтожили два современных российских танка Т-90 "Владимир" из ПТРК "Javelin". Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
щоб сам владімір теж швидше здох накуй.
******* ж Владімірів (таких що в кремлі сидять та біля нього лежать)
а у нас від сивої давнини були Володимири !!!
Бережи вас Господь, хлопчики
А чи не по хутлеру коли це сталося.... здох кацап - й добре.
Когда видят маленьких лебедят,
Понимая, что танец их лебединый
На тот свет провожает всегда бл*дину
И тебе, это точно сказать могу,
Хоть к бурятским шаманам свали в тайгу,
Хоть перед иконой пластайся ниц,
Не сдержать этот танец свободных птиц",
Орлуша
Пынька точно скоро сдохнет!
владимир путин, владимир гундяев, владимир ленин. Это имя может влиять на амбиции человека с этим именем. Ведь оно означает - властитель мира. Надо подумать, может запретить родителям называть детей этим именем.
Зрелищно горят.