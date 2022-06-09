Воины 80-й ОДШБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО

Очередную, локальную победу над врагом одержала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, которая сейчас воюет на восточном направлении. В этот раз отличились артиллерийские подразделения львовских десантников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"В районе городка N., российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских "манштейнов", был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады.

Вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождения артиллеристам, которые, как в тире, оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. И вот результат: сожгли МТЛБ, два танка сильно повредили (фактически, уничтожили.) Остальные танковые экипажи, в панике отступили, отказавшись развивать наступление.

Кроме того, в тот же день, артиллеристы-десантники, точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.

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Так, шаг за шагом, уничтожая танк за танком и другую технику врага, воины-десантники приближают победу нашей армии", - отмечается в сообщении.