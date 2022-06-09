Воины 80-й ОДШБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО
Очередную, локальную победу над врагом одержала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, которая сейчас воюет на восточном направлении. В этот раз отличились артиллерийские подразделения львовских десантников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"В районе городка N., российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских "манштейнов", был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады.
Вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождения артиллеристам, которые, как в тире, оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. И вот результат: сожгли МТЛБ, два танка сильно повредили (фактически, уничтожили.) Остальные танковые экипажи, в панике отступили, отказавшись развивать наступление.
Кроме того, в тот же день, артиллеристы-десантники, точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.
Так, шаг за шагом, уничтожая танк за танком и другую технику врага, воины-десантники приближают победу нашей армии", - отмечается в сообщении.
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Якщо хтось ще сумнівався в тому, що Вова Цахєс збирався здати Україну, то тепер сумнівів немає. Ця гнида
https://twitter.com/ZelenskyyUa @Zelenskyyua
та його уйобки здадуть Південь України, як здали в полон бійців з Азовсталі. КаZапська мавпа орохамєя ще раз підтвердив
@Dagon04790320
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https://twitter.com/Dagon04790320/status/1534495394276728832 14h
А украинскому народу не стыдно !?? Ему уже в глаза говорят в Пентагоне, что офис президента, чекист ермак это все сплошные предатели. Именно они сообщают кацапам маршруты движения военных грузов и помогают их уничтожить. Обидно, что народ молчит и помогает уничтожить Украину !!!
Что в парламенте уже яиц не осталось , чтобы спросить ?
https://youtu.be/fP9u2t10QuQ