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Воины 80-й ОДШБр уничтожают вражеские танки. ВИДЕО

Очередную, локальную победу над врагом одержала 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, которая сейчас воюет на восточном направлении. В этот раз отличились артиллерийские подразделения львовских десантников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"В районе городка N., российские оккупанты попытались танками зайти во фланг нашим подразделениям и развить наступление. Однако этот план путинских "манштейнов", был сорван, благодаря четкому, слаженному, системному взаимодействию разведки и артиллерии 80-й бригады.

Вовремя заметив продвижение вражеских танков, разведка передала координаты их местонахождения артиллеристам, которые, как в тире, оперативно "накрыли" вражеские "коробочки" с буквой Z на броне. И вот результат: сожгли МТЛБ, два танка сильно повредили (фактически, уничтожили.) Остальные танковые экипажи, в панике отступили, отказавшись развивать наступление.

Кроме того, в тот же день, артиллеристы-десантники, точным выстрелом в здание, где находился личный состав захватчиков, ликвидировали около 15 российских солдат.

Смотрите также: Львовские десантники на востоке уничтожили псковскую "элиту" оккупантов: Бой длился около 14 часов. ВИДЕО

Так, шаг за шагом, уничтожая танк за танком и другую технику врага, воины-десантники приближают победу нашей армии", - отмечается в сообщении.

Автор: 

танк (2255) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Арагнідія вже за добу напрацював на Хероя Расєї, відмазавши ДВОХ цапівських агентів - Олігарха Абрамовича та зелену депутанку Третьякову. Це той самий Арагнідія, котрий заробив мільярди на імпорті електрики з Расєї та БРСР та очолює делегацію Сцикла з капітуляції України!

Якщо хтось ще сумнівався в тому, що Вова Цахєс збирався здати Україну, то тепер сумнівів немає. Ця гнида

https://twitter.com/ZelenskyyUa @Zelenskyyua
та його уйобки здадуть Південь України, як здали в полон бійців з Азовсталі. КаZапська мавпа орохамєя ще раз підтвердив
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09.06.2022 03:33 Ответить
Dagon

@Dagon04790320

·
https://twitter.com/Dagon04790320/status/1534495394276728832 14h

А украинскому народу не стыдно !?? Ему уже в глаза говорят в Пентагоне, что офис президента, чекист ермак это все сплошные предатели. Именно они сообщают кацапам маршруты движения военных грузов и помогают их уничтожить. Обидно, что народ молчит и помогает уничтожить Украину !!!
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09.06.2022 04:24 Ответить
Вообще никто не спросил до сих пор с Ермака о чем он в Берлине всю осень договаривался с Козаком сам на сам и для этого летал на персональном самолёте
Что в парламенте уже яиц не осталось , чтобы спросить ?
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09.06.2022 05:51 Ответить
А не утруднить надати посилання на вислови когось з Пентагону про ззадників в ОП? І напевно слід повидомити пану Макфолу, що він тісно взаємодіє зі зрадником.
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09.06.2022 11:54 Ответить
в хламідії така робота, на більше нічого не здатний
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09.06.2022 10:08 Ответить
Обезьянья арахамия (arakhamius obezianus. лат.)🐵 лечится прижиганием, а лучше - выжиганием, всего организма.
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09.06.2022 12:33 Ответить
Не хипишуй! В стране уже давно построен Зеленским-Коломойским тоталитарный режим! Верховна рада голосует любые законы(своя),генеральная прокуратура открывает самые невероятные уголовные дела (своя),все силовые органы (свои),осталась только САП назначить свою ,а то как кость в горле уже полтора года. Вы уже давно просрали демократию! А Коломойский покупает у гос компании сжиженный газ за пол цены и это в то время как стране катастрофически не хватает денег !!! И тишина ……..
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09.06.2022 06:53 Ответить
Какие потери критичны?
https://youtu.be/fP9u2t10QuQ
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09.06.2022 07:59 Ответить
 
 