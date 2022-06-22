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Россияне привезли в Беларусь новые ЗРК "С-300". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Ночью 22 июня в Беларусь была доставлена новая партия российских ракетных установок для ЗРК "С-300". В партии не менее 16 ракет. Также, вероятно, привезли один ЗРГК "Панцирь".

Об этом сообщает телеграм-канал ""Беларускі Гаюн"", отслеживающий передвижение военной техники, информирует Цензор.НЕТ

Его активисты зафиксировали, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.

Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

Сообщается, что они привезли в Беларусь не менее 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, вероятно, один ЗРГК "Панцирь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь начала мобилизационные учения у границы с Украиной

Журналисты отмечают, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Сообщается, что, когда тягачи проезжали по ул.Советской в ​​Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.

После разгрузки в 6:25 и 8:00 самолеты полетели в Псков. А техника около 8:30 покинула аэропорт и двинулась по направлению к Речице.

Россияне привезли в Беларусь новые ЗРК С-300 01
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Топ комментарии
+13
Потрібно розносити це угрупування, бо скоро вони підуть.
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22.06.2022 13:15
+8
Що скаже Данілов?
В якому одязі він був на останніх інтерв'ю, хтось помітив?
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22.06.2022 13:10
+7
Сподіваюсь, у ростові використали не останній безпілотник...
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22.06.2022 13:23
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Що скаже Данілов?
В якому одязі він був на останніх інтерв'ю, хтось помітив?
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22.06.2022 13:10 Ответить
В однобортному. Бо в двубортному вже ніхто не воює.
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22.06.2022 15:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=p9bb8qz4FxQ
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22.06.2022 15:31 Ответить
Попередні поставки про..балі?
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22.06.2022 13:10 Ответить
Потрібно розносити це угрупування, бо скоро вони підуть.
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22.06.2022 13:15 Ответить
100%
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22.06.2022 14:32 Ответить
Підуть на х@й.
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22.06.2022 17:00 Ответить
Фантастичний сценарій для фільму) українська дрг захоплює ці комплекси і всі 16 ракет летять туди куди треба Україні.
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22.06.2022 13:20 Ответить
Це ппо/про, а не калібри.
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22.06.2022 13:48 Ответить
А там разве кацапское военное железо не летает?
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22.06.2022 14:38 Ответить
Сподіваюсь, у ростові використали не останній безпілотник...
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22.06.2022 13:23 Ответить
Зараз бульбофюрерок всім розповість,звідкіля на бульбашню готувався наступ...
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22.06.2022 13:37 Ответить
Суки готують прикриття рак.,авіаударів й вторгнення в Україну. Я,вам покажу з 2 напрямів. Контрактники в формі рф?
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22.06.2022 13:48 Ответить

подшконочный колхозный гондон отсасывает у ботоксного пуйла без остановки...
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22.06.2022 14:06 Ответить
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22.06.2022 14:46 Ответить
є якесь табу на ураження території ворога?
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22.06.2022 14:51 Ответить
бульба фюрер щось казав про контроль озброєння?
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22.06.2022 16:58 Ответить
Якщо так по відео це вже реально запсники все що можуть.
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22.06.2022 16:59 Ответить
 
 