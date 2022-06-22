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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) военные учения (3277)

Беларусь начала мобилизационные учения у границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зс,армія,білорусь

С 22 июня по 1 июля будут проходить мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области Беларуси. Планируется учебное собрание военнообязанных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

На учениях будут отрабатывать доукомплектование военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военном собрании с военнослужащими проведут занятия.

Для создания обстановки, приближенной к реальной, в учениях будут участвовать подразделения специальных операций Вооруженных сил Беларуси.

Гомельская область граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями Украины.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
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22.06.2022 12:28
+18
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22.06.2022 12:33
+13
Лука боится, что выдав оружие белорусам , получит освободительную белорусскую армию от его режима. Белорусам делить с укрАинцами нечего - КТО ИЗ НИХ ХОЧЕТ ЗДОХНУТЬ В ПОЛЯХ УКРАИНЫ?
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22.06.2022 12:25
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доходяги будут учиться воротнички подшивать и портянки на резиновые сапоги мотать?)
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22.06.2022 12:15 Ответить
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22.06.2022 12:16 Ответить
Лука боится, что выдав оружие белорусам , получит освободительную белорусскую армию от его режима. Белорусам делить с укрАинцами нечего - КТО ИЗ НИХ ХОЧЕТ ЗДОХНУТЬ В ПОЛЯХ УКРАИНЫ?
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22.06.2022 12:25 Ответить
со стороны Беларуси леса
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22.06.2022 12:49 Ответить
так это замечательно, хоть дикие животные голодать не будут
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22.06.2022 13:07 Ответить
И болота.
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22.06.2022 13:09 Ответить
Белорусам делить с укрАинцами нечего- це рожеві окуляри ,через які Ви дивитесь на Білорусь і все бачите у рожевому кольорі.Якщо в Україні зрадників повно, то в бульбостані прихильників "бульбенфюрера" і рашистського "капутіна" дуже ,а дуже багато.
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22.06.2022 15:38 Ответить
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22.06.2022 12:28 Ответить
Моль и Таракан,удачно подметили
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22.06.2022 12:33 Ответить
Смертники )))))
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22.06.2022 12:30 Ответить
Довбоёбы
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22.06.2022 12:34 Ответить
Видать у Луки очко не перестало еще чесаться...
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22.06.2022 12:32 Ответить
Мобілізувати вояк, вивчити, щоб вони потім його ж скинули, хитрий план
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22.06.2022 12:42 Ответить
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22.06.2022 12:33 Ответить
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22.06.2022 12:51 Ответить
КАК, ********** кушают еду проклятых пиндосов - чипсы?
Ааааа, наверное чипсы со вкусом Серожки а не картошки.
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22.06.2022 14:29 Ответить
Давай ***** в останню путь

У нас пакетів .... *******!!!
Well come to UKRAINE.....тварі!!!
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22.06.2022 12:34 Ответить
Повертайся в країну та долучайся до ТрО...
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22.06.2022 13:14 Ответить
Не найдется слов чтобы выразить мое им презрение. Нация дырявых гандонов. За 1000 лет так и не смогли создать независимого государства. Даже не пытались.
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22.06.2022 12:56 Ответить
Бульбособаки,однако..
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22.06.2022 13:08 Ответить
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала ночной прилёт в аэропорт Гомеля двух Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.

Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
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22.06.2022 13:03 Ответить
Дуже-дуже сподіваюсь,що хоч на цей раз вгатять по місцям запуску ракет з Білорашки.Досить дурниками прикидатись!
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22.06.2022 13:19 Ответить
*Ми бульборуси мірниє людзі... - але коли кацап накаже, станем раком
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22.06.2022 13:30 Ответить
бацька штуцер,дыхай глыбша,.а лучша ставай на лыжи и SOS/
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22.06.2022 13:37 Ответить
лука зрозумів дєло пахне кіросіном
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22.06.2022 13:38 Ответить
Дограється скоро недолугий бульбофюрерок...
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22.06.2022 13:41 Ответить
Біда у нас з сусідами, один недомірок, а інший голова колгоспу і в обох вавка в голові.
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22.06.2022 13:48 Ответить
Білорусь це агресор як і рф зараз війна з ними ,досить дивитися на "навчання" бийте їх!
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22.06.2022 14:33 Ответить
А є яйці в білорусів?
Могли б моментом таракана уграть...
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22.06.2022 16:04 Ответить
Білорусам начхати на ці навчання бажання воювати прям в них велике.До перших пострілів і в посадку.Вони бачило що було с руснею на початку наступу.Як їх гівно відмивали с техніки.
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22.06.2022 17:07 Ответить
так це було на початку , зараз ситуація повернулась на 180 градусів...так як ранше заїжджати ніто не буде
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22.06.2022 19:00 Ответить
Картоплю сорокаденку копатимуть?
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22.06.2022 21:09 Ответить
Переймеш ти досвід наш -
догори ногами.
Щоб ти здох, старий козел,
у мішку з бульбами.

Щоб закопаний ти був
в яму, в купу гною.
Щоб ***** з собой забрав,
на той світ з собою.
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23.06.2022 04:08 Ответить
Допросяться.

Візьме і деокупуємо їх.
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23.06.2022 08:03 Ответить
 
 