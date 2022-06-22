Беларусь начала мобилизационные учения у границы с Украиной
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С 22 июня по 1 июля будут проходить мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области Беларуси. Планируется учебное собрание военнообязанных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.
"Учение проводится ежегодно. В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области. Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.
На учениях будут отрабатывать доукомплектование военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса. За время пребывания на военном собрании с военнослужащими проведут занятия.
Для создания обстановки, приближенной к реальной, в учениях будут участвовать подразделения специальных операций Вооруженных сил Беларуси.
Гомельская область граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями Украины.
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Ааааа, наверное чипсы со вкусом Серожки а не картошки.
У нас пакетів .... *******!!!
Well come to UKRAINE.....тварі!!!
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.
Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
Могли б моментом таракана уграть...
догори ногами.
Щоб ти здох, старий козел,
у мішку з бульбами.
Щоб закопаний ти був
в яму, в купу гною.
Щоб ***** з собой забрав,
на той світ з собою.
Візьме і деокупуємо їх.