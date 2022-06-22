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Новини За кордоном
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Білорусь (5964) військові навчання (2582)

Білорусь почала мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зс,армія,білорусь

З 22 червня до 1 липня триватимуть мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області Білорусі. Плануються навчальні збори військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Навчання проводиться щорічно. Минулого року аналогічне навчання було проведено із військовими комісаріатами Могилівської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення", - йдеться у повідомленні.

На навчаннях відпрацьовуватимуть доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття.

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Для створення обстановки, наближеної до реальної, у навчаннях візьмуть участь підрозділи спеціальних операцій Збройних сил Білорусії.

Гомельська область межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+34
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22.06.2022 12:28
+18
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22.06.2022 12:33
+13
Лука боится, что выдав оружие белорусам , получит освободительную белорусскую армию от его режима. Белорусам делить с укрАинцами нечего - КТО ИЗ НИХ ХОЧЕТ ЗДОХНУТЬ В ПОЛЯХ УКРАИНЫ?
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22.06.2022 12:25
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доходяги будут учиться воротнички подшивать и портянки на резиновые сапоги мотать?)
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22.06.2022 12:15 Відповісти
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22.06.2022 12:16 Відповісти
Лука боится, что выдав оружие белорусам , получит освободительную белорусскую армию от его режима. Белорусам делить с укрАинцами нечего - КТО ИЗ НИХ ХОЧЕТ ЗДОХНУТЬ В ПОЛЯХ УКРАИНЫ?
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22.06.2022 12:25 Відповісти
со стороны Беларуси леса
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22.06.2022 12:49 Відповісти
так это замечательно, хоть дикие животные голодать не будут
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22.06.2022 13:07 Відповісти
И болота.
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22.06.2022 13:09 Відповісти
Белорусам делить с укрАинцами нечего- це рожеві окуляри ,через які Ви дивитесь на Білорусь і все бачите у рожевому кольорі.Якщо в Україні зрадників повно, то в бульбостані прихильників "бульбенфюрера" і рашистського "капутіна" дуже ,а дуже багато.
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22.06.2022 15:38 Відповісти
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22.06.2022 12:28 Відповісти
Моль и Таракан,удачно подметили
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22.06.2022 12:33 Відповісти
Смертники )))))
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22.06.2022 12:30 Відповісти
Довбоёбы
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22.06.2022 12:34 Відповісти
Видать у Луки очко не перестало еще чесаться...
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22.06.2022 12:32 Відповісти
Мобілізувати вояк, вивчити, щоб вони потім його ж скинули, хитрий план
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22.06.2022 12:42 Відповісти
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22.06.2022 12:33 Відповісти
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22.06.2022 12:51 Відповісти
КАК, ********** кушают еду проклятых пиндосов - чипсы?
Ааааа, наверное чипсы со вкусом Серожки а не картошки.
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22.06.2022 14:29 Відповісти
Давай ***** в останню путь

У нас пакетів .... *******!!!
Well come to UKRAINE.....тварі!!!
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22.06.2022 12:34 Відповісти
Повертайся в країну та долучайся до ТрО...
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22.06.2022 13:14 Відповісти
Не найдется слов чтобы выразить мое им презрение. Нация дырявых гандонов. За 1000 лет так и не смогли создать независимого государства. Даже не пытались.
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22.06.2022 12:56 Відповісти
Бульбособаки,однако..
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22.06.2022 13:08 Відповісти
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала ночной прилёт в аэропорт Гомеля двух Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.

Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
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22.06.2022 13:03 Відповісти
Дуже-дуже сподіваюсь,що хоч на цей раз вгатять по місцям запуску ракет з Білорашки.Досить дурниками прикидатись!
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22.06.2022 13:19 Відповісти
*Ми бульборуси мірниє людзі... - але коли кацап накаже, станем раком
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22.06.2022 13:30 Відповісти
бацька штуцер,дыхай глыбша,.а лучша ставай на лыжи и SOS/
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22.06.2022 13:37 Відповісти
лука зрозумів дєло пахне кіросіном
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22.06.2022 13:38 Відповісти
Дограється скоро недолугий бульбофюрерок...
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22.06.2022 13:41 Відповісти
Біда у нас з сусідами, один недомірок, а інший голова колгоспу і в обох вавка в голові.
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22.06.2022 13:48 Відповісти
Білорусь це агресор як і рф зараз війна з ними ,досить дивитися на "навчання" бийте їх!
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22.06.2022 14:33 Відповісти
А є яйці в білорусів?
Могли б моментом таракана уграть...
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22.06.2022 16:04 Відповісти
Білорусам начхати на ці навчання бажання воювати прям в них велике.До перших пострілів і в посадку.Вони бачило що було с руснею на початку наступу.Як їх гівно відмивали с техніки.
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22.06.2022 17:07 Відповісти
так це було на початку , зараз ситуація повернулась на 180 градусів...так як ранше заїжджати ніто не буде
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22.06.2022 19:00 Відповісти
Картоплю сорокаденку копатимуть?
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22.06.2022 21:09 Відповісти
Переймеш ти досвід наш -
догори ногами.
Щоб ти здох, старий козел,
у мішку з бульбами.

Щоб закопаний ти був
в яму, в купу гною.
Щоб ***** з собой забрав,
на той світ з собою.
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23.06.2022 04:08 Відповісти
Допросяться.

Візьме і деокупуємо їх.
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23.06.2022 08:03 Відповісти
 
 