Білорусь почала мобілізаційні навчання біля кордону з Україною
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З 22 червня до 1 липня триватимуть мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області Білорусі. Плануються навчальні збори військовозобов'язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.
"Навчання проводиться щорічно. Минулого року аналогічне навчання було проведено із військовими комісаріатами Могилівської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення", - йдеться у повідомленні.
На навчаннях відпрацьовуватимуть доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття.
Для створення обстановки, наближеної до реальної, у навчаннях візьмуть участь підрозділи спеціальних операцій Збройних сил Білорусії.
Гомельська область межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України.
Будь ласка, зачекайте...
Ааааа, наверное чипсы со вкусом Серожки а не картошки.
У нас пакетів .... *******!!!
Well come to UKRAINE.....тварі!!!
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.
Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
Могли б моментом таракана уграть...
догори ногами.
Щоб ти здох, старий козел,
у мішку з бульбами.
Щоб закопаний ти був
в яму, в купу гною.
Щоб ***** з собой забрав,
на той світ з собою.
Візьме і деокупуємо їх.