Вблизи Москвы загорелся лакокрасочный завод. ВИДЕО

В городе Электроугли близ Москвы загорелся лакокрасочный завод "Радуга Синтез".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях заявляют, что площадь пожара охватила почти 2,5 тысяч квадратных метров.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: Финский производитель краски Tikkurila сворачивает бизнес в РФ