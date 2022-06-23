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Вблизи Москвы загорелся лакокрасочный завод. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В городе Электроугли близ Москвы загорелся лакокрасочный завод "Радуга Синтез".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях заявляют, что площадь пожара охватила почти 2,5 тысяч квадратных метров.

Читайте: Финский производитель краски Tikkurila сворачивает бизнес в РФ
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Топ комментарии
+52
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23.06.2022 10:59
+31
Спекотне літо 22-го...
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23.06.2022 10:56
+18
Лакокрасочный завод - есть чему гореть
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23.06.2022 11:10
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Спекотне літо 22-го...
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23.06.2022 10:56 Ответить
Шо апять???
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23.06.2022 10:57 Ответить
Бавооооовна!!!
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23.06.2022 20:10 Ответить
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23.06.2022 10:59 Ответить
Буде яскраво
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23.06.2022 10:59 Ответить
Чекаємо загоряння фабриці з виробництва вати.
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23.06.2022 11:00 Ответить
Ну, хто тепер буде заперечувати, що паління шкідливе для здоров'я?
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23.06.2022 11:02 Ответить
Безпілотник ?
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23.06.2022 11:04 Ответить
Лакокрасочный завод - есть чему гореть
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23.06.2022 11:10 Ответить
Ще бавовна на росії. То добре.
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23.06.2022 11:12 Ответить
Мало, давайте ще і що б в кремлі.
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23.06.2022 11:14 Ответить
Молодці ! Перестали ходити на протести, а взялись за сірники.
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23.06.2022 11:15 Ответить
Пока свое вернём кацапия сгорит нахрен
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23.06.2022 11:16 Ответить
Менше ТОЗи шкодитиуть
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23.06.2022 11:52 Ответить
Та шош це за напасть така...а мінздрав попереджував
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23.06.2022 11:56 Ответить
Отак незабаром в рашці заборонять цигарки і сірники
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23.06.2022 12:03 Ответить
Меньше экологически вредного производства - здоровее население. Могут курорт сделать, как чепушилин хочет в Мариуполе
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23.06.2022 12:04 Ответить
отож.. всё курят.., а работать не хотят..
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23.06.2022 12:07 Ответить
Судя по названию - "Радуга Синтез" - кого же он там синтезировали?
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23.06.2022 12:14 Ответить
Наверняка амфетамин.
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23.06.2022 13:56 Ответить
А дроны-камикадзе уже стали летать на нормальное расстояние с чем русозверей и поздравляем.
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23.06.2022 12:20 Ответить
Назло фірмі «Tikkurila», що закриває бізнес на раші, москалі відстрелили собі яйця підпалили власний лакофарбовий завод.
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23.06.2022 12:23 Ответить
Это ж надо назвать город - "Электроугли".
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23.06.2022 12:28 Ответить
Тогда это было можно - индустриализация! Это как сейчас назвать город "Облачное хранилище" или "Интернетовск"
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23.06.2022 14:28 Ответить
* можно = модно
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23.06.2022 14:36 Ответить
Скрамоград-залєсскій
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23.06.2022 22:19 Ответить
Ніякої протипожежної безпеки. Курять всі і всюди.
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23.06.2022 12:35 Ответить
Та когда ж вы уже накуритесь? 😄
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23.06.2022 12:59 Ответить
Горить потихеньку москальня і це добре
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23.06.2022 13:00 Ответить
Операція "бавовна" проходить успішно! )
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23.06.2022 13:58 Ответить
ХТО ж там КУРИТЬ 🤣🤣🤣
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23.06.2022 17:23 Ответить
гаряче і гарно!!! сувпадєніє? нє думаю!...
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23.06.2022 22:03 Ответить
Питання не в тому, чому зайнялась артєль з виробництва балалаєк. Питання в тому, чому не зайнявся арсенал з ракетами до градів та смерчей, або 152мм снарядів.
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24.06.2022 00:25 Ответить
Так, дивись, і до каширських торф'яників справа дійде. Ніяк мокша не "накуриться"....
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25.06.2022 14:18 Ответить
 
 