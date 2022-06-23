Вблизи Москвы загорелся лакокрасочный завод. ВИДЕО
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В городе Электроугли близ Москвы загорелся лакокрасочный завод "Радуга Синтез".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях заявляют, что площадь пожара охватила почти 2,5 тысяч квадратных метров.
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відстрелили собі яйцяпідпалили власний лакофарбовий завод. можно= модно крамоград-залєсскій