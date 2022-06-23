Финский производитель краски Tikkurila сворачивает бизнес в РФ

Владельцы Tikkurila решили активировать варианты выхода из РФ, включая возможную продажу или контролируемый выход из российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компания PPG (владелец Tikkurila), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Вся прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.

Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.

Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.

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"Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", - говорится в заявлении.