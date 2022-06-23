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Финский производитель краски Tikkurila сворачивает бизнес в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

санкції

Владельцы Tikkurila решили активировать варианты выхода из РФ, включая возможную продажу или контролируемый выход из российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компания PPG (владелец Tikkurila), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Tikkurila продолжает продавать "минимальный объем", необходимый для оплаты труда российских сотрудников. Вся прибыль Tikkurila пожертвует на благотворительность.

Компания также сообщила, что перестала сотрудничать с российскими предприятиями нефтегазовой и аэрокосмической отраслей, а также с государственными учреждениями и организациями, попавшими под санкции.

Tikkurila владеет тремя заводами в Петербурге.

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"Из-за нашей неспособности стабильно работать даже на этом минимальном уровне, PPG приняла решение активировать варианты выхода из России, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка", - говорится в заявлении.
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говном будут красить, как диды.
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23.06.2022 10:02 Ответить
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23.06.2022 10:10 Ответить
фіни йдуть в НАТО, щоб мати захист від паРаші, при цьому на паРаші продовжують працювати їх заводи. якась дивна в світі склалася картина.
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23.06.2022 10:09 Ответить
атас, конечно европейцы понаоткрывали всякого у орков ... хотя я не удивлен, рашисты навязывали нам СП а производителям потом показывали общие цифры, выдавая за свой рынок, попутно рассказывая какая у нас дикая коррупция, чтобы в Украине не открывали филиалов ... коррупция действительно дикая, тут зерно упало на благодатную почву
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23.06.2022 10:12 Ответить
Привыкайте рабсеяне к совку, всё серое и темнозеленое. И чтобы покрасить табуретку надо покупать 3 кг банку краски, как при совке, меньшей расфасовки нет. Конечно вас спасёт импортозамещение, но то уже будет при камунизме.
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23.06.2022 13:52 Ответить
 
 