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Фінський виробник фарби Tikkurila згортає бізнес у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Власники Tikkurila вирішили активувати варіанти виходу з РФ, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.

Про це йдеться у заяві компанія PPG (власник Tikkurila), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Tikkurila продовжує продавати "мінімальний обсяг", необхідний для оплати праці російських співробітників. Весь прибуток Tikkurila пожертвує на благодійність.

Компанія також повідомила, що припинила співпрацювати з російськими підприємствами нафтогазової та аерокосмічної галузей, а також із державними установами та організаціями, які потрапили під санкції.

Tikkurila володіє трьома заводами у Петербурзі.

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"Через нашу нездатність стабільно працювати навіть на цьому мінімальному рівні, PPG прийняла рішення активувати варіанти виходу з Росії, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку", - йдеться у заяві.
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говном будут красить, как диды.
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23.06.2022 10:02 Відповісти
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23.06.2022 10:10 Відповісти
фіни йдуть в НАТО, щоб мати захист від паРаші, при цьому на паРаші продовжують працювати їх заводи. якась дивна в світі склалася картина.
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23.06.2022 10:09 Відповісти
атас, конечно европейцы понаоткрывали всякого у орков ... хотя я не удивлен, рашисты навязывали нам СП а производителям потом показывали общие цифры, выдавая за свой рынок, попутно рассказывая какая у нас дикая коррупция, чтобы в Украине не открывали филиалов ... коррупция действительно дикая, тут зерно упало на благодатную почву
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23.06.2022 10:12 Відповісти
Привыкайте рабсеяне к совку, всё серое и темнозеленое. И чтобы покрасить табуретку надо покупать 3 кг банку краски, как при совке, меньшей расфасовки нет. Конечно вас спасёт импортозамещение, но то уже будет при камунизме.
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23.06.2022 13:52 Відповісти
 
 