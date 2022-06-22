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В Євросоюзі заморозили активів російських олігархів на 12,5 млрд євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санкции

У Європейському Союзі заморозили активи російських олігархів на загальну суму близько 12,5 млрд євро.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Європейському Союзі наразі заморожено активи російських олігархів на суму 12,5 млрд євро. Таку цифру назвав єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у середу в розмові з австрійськими журналістами у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця сума є набагато більшою, ніж у США, де загалом було заморожено активів російських олігархів на 2,6 млрд євро.

За словами Рейндерса, конфіскація активів олігархів є частиною санкційної політики ЄС проти РФ через її загарбницьку війну проти України. Для цього Єврокомісія, зокрема, створила спеціальну робочу групу. За інформацією єврокомісара, більшість заморожених активів російських олігархів припадає на п’ять країн - членів ЄС. При цьому, він не назвав цих країн.

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Рейндерс також зауважив, що є окремі країни, які досі не надали жодної інформації про заморожені російські активи. Він запевнив, що Єврокомісія направить додаткові листи до країн ЄС із запитом на інформацію.

Автор: Володимир Янченко
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заморозили -- так іх ше треба відсудити а це роки
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22.06.2022 22:19 Відповісти
Це добре , та Треба скоріше передати заморожені кошти Україні на підтримку армії та відбудову України, а так і не холодно не жарко ,заморожені там десь російскі кошти чи ні.
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22.06.2022 22:24 Відповісти
Не на часі: чорнопикий виродок хламідія вже спішить звільнити кацапські гроші від санкцій.
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22.06.2022 23:13 Відповісти
А они еще десять раз столько украдут, но уже не понесут в Европу. И что за дебильная привычка называть всех богатых людей олигархами. Они хоть понимают что означает это слово?
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22.06.2022 22:39 Відповісти
До сраки ваше морожено.
Знайшли вора, знаєте в кого украв - віддайте нам!
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23.06.2022 01:43 Відповісти
 
 