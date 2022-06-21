Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів для відбудови України

Парламент Канади може найближчим часом ухвалити закон, який передбачатиме можливість замороження і конфіскації пов’язаних із Росією активів, які потрапили під санкції.

Про це заявила заступниця прем’єр-міністра, міністр фінансів Канади Христя Фріланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюсь, що у найближчі дні мій законопроєкт щодо бюджету буде ухвалений. Він уперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати підсанкційні активи", – зазначила Фріланд.

Вона додала, що обговорювала цю ідею зі США та іншими міжнародними партнерами.

"Вважаємо, що справді важливо розширювати наші юридичні повноваження, оскільки буде дуже важливо знайти гроші для відбудови України. І я не можу назвати більш доречного джерела такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", – підкреслила міністр.

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