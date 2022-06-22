В Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 12,5 млрд евро

В Европейском Союзе заморозили активы российских олигархов на общую сумму около 12,5 млрд евро.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Европейском Союзе заморожены активы российских олигархов на сумму 12,5 млрд евро. Такую цифру назвал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в среду в разговоре с австрийскими журналистами в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта сумма намного больше, чем в США, где в целом были заморожены активы российских олигархов на 2,6 млрд евро.

По словам Рейндерса, конфискация активов олигархов является частью санкционной политики ЕС против РФ из-за ее захватнической войны против Украины. Для этого Еврокомиссия, в частности, создала специальную рабочую группу. По информации еврокомиссара, большинство замороженных активов российских олигархов приходится на пять стран – членов ЕС. При этом он не назвал этих стран.

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Рейндерс также отметил, что есть отдельные страны, которые до сих пор не предоставили никакой информации о замороженных российских активах. Он заверил, что Еврокомиссия направит дополнительные письма странам ЕС с запросом на информацию.