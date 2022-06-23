В Бурятии горит электростанция. ВИДЕО

В Бурятии загорелась Гусиноозерская ГРЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, без электроэнергии осталась столица Бурятии Улан-Удэ и соседнее Забайкалье.

СМИ сообщают об отключении водо- и теплоснабжения. Без электричества осталось жилье и объекты социальной инфраструктуры.

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