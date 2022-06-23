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В Бурятии горит электростанция. ВИДЕО
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В Бурятии загорелась Гусиноозерская ГРЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, без электроэнергии осталась столица Бурятии Улан-Удэ и соседнее Забайкалье.
СМИ сообщают об отключении водо- и теплоснабжения. Без электричества осталось жилье и объекты социальной инфраструктуры.
Топ комментарии
+44 valera ivolgov
показать весь комментарий23.06.2022 13:10
+39 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий23.06.2022 13:08
+25 Владимир Кошарюк
показать весь комментарий23.06.2022 13:09
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Она располагалась на территории площадью 96 га, недалеко от населенного пункта Токмак в Запорожской области.
Мариуполь они восстановят, ага, прям ржу нимагу.
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Тю, а нахріна бурятами електрика? За часів діда Темуджіна в юртах жодної електрики не було - і не скиглили!
*****. курять і курять, курять і курять...
Стали цивільними, але звички залишилися.
нема газу і асфальту, і станція також непотрібна