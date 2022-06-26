Шойгу прибыл на временно оккупированные территории Украины, - росСМИ. ВИДЕО

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на временно оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.

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