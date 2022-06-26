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Шойгу прибыл на временно оккупированные территории Украины, - росСМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на временно оккупированную территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в специальной военной операции в Украине", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Шойгу заявил об открытии сухопутного сообщения РФ с оккупированным Крымом
Топ комментарии
+46 belge
показать весь комментарий26.06.2022 10:43
+24 Олександр Ивашин
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+21 arye z.
показать весь комментарий26.06.2022 11:07
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Пожалуйста, подождите...
Всі чудово розуміють, що незважаючи на його маршальські зірки та купу орденів, Шойгу призначенець суто політичний.
Жодного дня служби в армії, жодної армійської освіти, жодної офіцерської посади.
Тож якого ти з себе робиш військового стратега, роздаєш вказівки, дивишся в карти, ніби в них щось розумієш...
У військові рішення не лізе, вказівок генералам не роздає, ордени на себе не чіпляє, маршальські погони не носить.
Займається тим, чим і має займатися міністр оборони - доводить до професійних військових політичні рішення влади.
коли на ній не розкладено закуску.
гарна новина
Цензор, а чому немає новини про ідіотське патякання Жовкви про те, що ми буцімто не хочемо вступати в НАТО? що це взагалі таке? Чому ми обговорюємо якусь фігню, а важливі речі поза увагою? Хто цього Жовкву уповноважив таке нести?? ця влада зелена опитуваннями хоч якимись цікавилась? думкою громадян?
#Телебачення_Торонто #війна«М*нду до жопи раздєрут»: ВЄЛІКІЙ РУССКІЙ ПОЕТ ЛЄРМОНТОВ ОСПІВУВАВ ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ
https://youtu.be/zSQV8ZYFJfw
Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто велікій русскій письменник. Це все - Міхаіл Лєрмонтов. У ранній період творчості Лєрмонтов був юнкером і написав брутальну поему "Уланша", у якій описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Після цього тексту хочеться помитися і ще порозмірковувати про великий гуманізм російської літератури, яка "не може виховувати вбивць та ґвалтівників". А щоб краще зрозуміти етичне провалля, у яке поринув Лєрмонтов, ми поспілкувались з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що Лєрмонтов - доволі симптоматична постать в російській літературі.
25.06.2022 21:24
Накуй надо главного оленя с кучей хенералов подставлять.
А росвата схавает.
Мразина конченная....
Походу какая-то ОРДА ПОЛУЧАЕТСЯ....
ОРДА ws СЛАВЯНСКОГО МИРА(поляки, украинцы, словаки, чехи, хорваты, болгары, словенцы)...