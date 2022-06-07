РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12579 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
31 489 158
война (46939) Крым (26018) оккупация (9518) Шойгу (666)

Шойгу заявил об открытии сухопутного сообщения РФ с оккупированным Крымом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Рашисты открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно захваченные южные области Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России материковой частью в Крым", - сказал он.

Читайте: Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+75
Презу мира грамоту за сдачу Херсона дали?
показать весь комментарий
07.06.2022 13:51
+38
показать весь комментарий
07.06.2022 14:01
+37
Це все було заради автомобільного доступу в Крим? Хочеться нагадати кацапськім ідіотам, що до 2014 року у них і так був вільний автомобільний доступ в Крим. Воювати для того було зовсім не потрібно...

показать весь комментарий
07.06.2022 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Президент України В.Зеленський впевнений, що ті, хто дозволив Росії анексувати Крим без бою, мають нести відповідальність. Про це він повідомив у вівторок, 20 жовтня, під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України."Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, на воді, в повітрі і в кіберпросторі. Щоб більше ні у кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину території...
Зеленський під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:09 Ответить
Втратити Крим без армії, не маючи жодної інфи про готуючийся напад, це звісно злочин.
А *****.ти увесь Південь разом із найбільшою у Європі АЕС, з армією, знаючи що ворог нападе, як і звідки, це перемога...
Отака Зелені ваша Україна? За це ви у 2019 проголосували?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:12 Ответить
Непесті. Пастори про неспротив не кричали. Кричала Юля та наші теперешні західні партнери. А навіть якщо б і дали наказ про спротив то хто б стріляв. 80 відсотків вже іншу кокарду прикрутили. А СБУ та міліція 99%.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:24 Ответить
Вистріли були. Так цапи штурмували наші частини, які ще чинили опір.
Їх просто могли знищити, бо сил протистояти не було.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:42 Ответить
Повторюю, де в цей час перебував Боневтік?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:52 Ответить
Діабет пошкоджує судини головного мозку. )
показать весь комментарий
07.06.2022 14:53 Ответить
Та невже, а хто закликав про "непіддаватися на провокації", та закликав ВВХ припинити анексію Криму, хібаж не пастор а?! Всі його заклики до ВВХ викликають лише сміх, бо це все одно що закликати Гітлера до любові к евреям. Я взагалі не розумію, як можно бути таким тупим як Тупчинов, а ще більш тупіші ті хто його вважають героем, з його пусто-поржніми закликами до кривавога вождя московитів - ВВХ. Замість того щоб вибити пуйлових чоловічков з Криму, запровадити безполітну зону, він дозволив без жодної перешкоди перевозити московитський десант до Криму літаками, замість того щоб їх збивати, він займався закликами до кроворжерливого московитьського карлика. Також саме він проіпав Донбасс, замість того щоб посилити оборону кордонів просто ніфіга не робив, тож пуйлові чоловічки ще й Донбасс оккупувати спромоглися. Зеблік - достойна заміна пастора, що той проіпав Крим та Донбасс, що цей - південь та схід, бо оба тупорилі інфантили, а ще тупіші - це ті тупорилі українці, хто їх вважае героями.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:11 Ответить
Тоді не лише на Крим напали, а і збирались біля Києва.
Тому за відсутності сил вирішували що ж робити.
Після 2019 була інша ситуація. Ми могли запобігти вторгненню, але ж дороги..
показать весь комментарий
07.06.2022 19:29 Ответить
Всю зброю та вибухівку з частин потрібно було роздати всім бажаючим боронити свою землю, зокрема кр.татарам для партизанської війни!
показать весь комментарий
07.06.2022 14:26 Ответить
Этих желающих там не было вообще. Крымчане всегда были инертными
показать весь комментарий
07.06.2022 14:40 Ответить
я чув інше,не всі такі були!
показать весь комментарий
07.06.2022 15:04 Ответить
сам тварь- чего не прошел Родину защищать, а ******* на Цензоре, что тебе ,**** зеленая, кто то красиво не сделал, и не умер за защиту крыма?
показать весь комментарий
07.06.2022 15:52 Ответить
зесрань,теперь высосаная вами у ***** брехня больше вам не поможет -вы утопили в крови всю страну своим предательством,за что и ответите,марзота
показать весь комментарий
07.06.2022 14:27 Ответить
А ще добавлю, що військові та інші люди в погонах не мають права мати власного житла допоки не вийдуть у відставку. Хай живуть у нормальних квартирах, але службових. І не більше 5 років на одному місці. Бо звикають та жалко власності, буду тут воювать хату ***********. Тому й швиденько по тихому мирному здуваються.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:31 Ответить
Это что у вас за совок в голове?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:41 Ответить
Це в мене не совок. Це кримська історія життя і розуміння чого так відбулося. Бо люди у формі яких я знав не Україну зраджували не виходячи з Криму, а чіплялися за власні квартири та гаражі.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:54 Ответить
Були. Укомплектовані місцевими, із керівниками яких громадяни РФ (міністри за часів Януковича) призначали туди саме задля зради. Ті хто зрадив, зараз подихають в Україні. Це їхня ціна "большой пенсии". Хто не подохне до кінця життя буде знати що він дезертир і по ньому є кримінальна справа і якщо завтра щось зміниться, він сяде.

Усе в мене добре із пам'яттю, це тільки у виродків зелених як я бачу проблеми. Ні великого крадівництва на дорогах не було, ні мародества на ковіді, ні Омана, ні виродків аля Коля Котлета, ні шашликів на травневі, ні "грошей на армію не має", ні зриву ДОЗів, ракетної програми, Вагнергейту, купівлі у кацапів елекроенергії, виведення із ладу ДБР комплексів ППО, зірвання забезпечення бронежелетами... у вас нічого цього не було...
Один тільки "Сивочолий Барига", може вам його фото замість проносного призначати?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:33 Ответить
Сірожа-патріот потрібен в тилу )
показать весь комментарий
07.06.2022 14:55 Ответить
Кого тупий ти довб..б і до чого притиснули? Я що проти війни, проти захисту України?
Я проти мудака, що замість підготовки оборони під фонтанами бігав та шаурму на камеру жрав.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:57 Ответить
Лишились вірними лише невелика частина солдатів з материка і ще менша кількість офіцерів.
Решта тупо здались і позривали з себе українські шеврони.
Фактично Крим було захоплено, всі в'їзди- виїзди.
Так що не треба триндіти про армію в Криму.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:40 Ответить
так, військові та бойові статути ЗСУ. Я коли курсантом у варті стояв, мені не потрібна була команда із Києва на застосування зброї проти порушника меж посту.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:53 Ответить
Кто то , президент януковищ , якому були віддані силовики Криму і не лише, наказував інше.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:55 Ответить
Приблизительно 20 % военных остались верны присяге народу Украины. Они и вышли.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:32 Ответить
Ми орали!!!)))
показать весь комментарий
07.06.2022 14:17 Ответить
Воно може ляпати що завгодно. Хай до допитів про Оман готується.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:17 Ответить
А четыре повестки в армию и ни разу ни одной явки в военкомат и выступления в саунах в москве во время анексии крыма 95 жлобов- это перемога? Че эта падаль квартальная не пошла умирать за страну тогда, а рассказывала, что ***** немножко границу отодовигает? суки урода кроме продажного ******* на пользу ***** и сдачи интресов страны ничего делать не умеют. Вру, деньги киздить из бюжета в наглую могут еще.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:50 Ответить
Як відкрили, так і закриють. І член пуцлєру дверми прищемлять...
показать весь комментарий
07.06.2022 14:15 Ответить
Питання лише чого це буде варте,що порбиш- проє.алі!!))
показать весь комментарий
07.06.2022 14:19 Ответить
каким образом пока только отжали треть страны под шумок бучи носятся с ней как соступой..вот тебе и слив укры параше.((
показать весь комментарий
07.06.2022 19:58 Ответить
А как там с огневым контролем этого коридора, все эксперты об этом писали уже давно. Да и мост вроде бы взорван.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:21 Ответить
Автомобільні баки дуже гарно горять від "циганочки" - бронебійно-запалювальної кулі А вона вистрелиться може з півтора кілометрів Каравани "шураві" палили у Афгані саме так! Наші ССО ВЖЕ сформували перші "летючі" махновські групи - з кулеметами та гранатометами А для "крокодилів" з "алігаторами" є "Ігли" "Перуни" та "Стінгери" Уявляю скільки військ Шойгу кине на охорону тої автомобільної дороги!
показать весь комментарий
07.06.2022 14:22 Ответить
Главное не перестать стрелять.
показать весь комментарий
07.06.2022 16:31 Ответить
Те, про що говорили на росії (та чого побоювались у нас) всі 8 років, а саме - про сухопутній коридор у Крим - те й сталося. Путлер дрібними-дрібними, але впертими кроками потроху віджимає те, що він собі задумав. Спочатку Крим, потім 1/3 Донбасу з адміністративними центрами. Тепер дожимає Луганщину, забезпечив сухопутний коридор із Криму до Мордору. Що далі?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:25 Ответить
Це і був головний напрям удару. Про це зеленим казали з першого дня. Недарма вони в перший день захопили Каховку і канал. Решта то все відволікаючи напрямки. Думали, авось пощастить, може ще й Київ захопимо, а не вийшло, ну то й не потрібно. Зверніть увагу як легко вони відійшли з Півночі і як пачками вмирають за кожен метр Півдня.
Натомість, наші "стратеги" головний напрямок просто здали. Здали АЕС, соплі пускаючи, а вдруг вибухне? Я пропонував цю АЕС замінувати ще рік тому і навпаки погрожувати, що ми її підірвемо!
Арестовича як послухати, то вже днів 70 як останні резерви кацапи у бій ввели, а досі наступають і наступають. І усюди мають чисельну перевагу, перевагу у арті, авіації, танках... І кожного тижня на нас чекають усе нові та нові тяжкі часи. Ніхто звісно і не розраховував на легку війну, але і довіри до влади це явно не додає(

Я не розумію на що розраховує Зеленський? Якщо він не виб'є їх до кордонів 24.02 - він просто сяде. Український народ йому це ніколи не пробачить, згадають усе, геть усе.
Ну а на другий президентський строк він може розраховувати, якщо тільки відновить кордони України в межах 1991 року, але я в упор не бачу чим та як він збирається це робити.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:45 Ответить
"Я не розумію на що розраховує Зеленський? Якщо він не виб'є їх до кордонів 24.02 - він просто сяде. " А яким чином він має вибити ? Стати в розрахунок гармати навідником чи сісти за штурвал Су-25? Верховний головнокомандувач тільки призначає війскове керівництво, яке безпосередньо і проводить командування всіма військовими операціями на час військового стану. І таким військовим керівником у нас є Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це я кажу не до того, щоб у разі якихось військових невдач всю провину звалити виключно на Залужного. А-для розуміння, що безпосередньо військовими діями командує не Зеленський. Орків фізично майже в 4 рази більше, ніж нас. І зброї-так само. Тому не треба когось зневажливо обвинувачувати, що ЗСУ не може просто повернути кордони до 24.02, чи до 1991. Хлопці на фронті роблять усе можливе й неможливе.
показать весь комментарий
07.06.2022 16:06 Ответить
С 1991 по 2014 год страну только грабили грабили. Закономерно.
Понадеемся коридор не вечен.
А что вечно под Луной?
показать весь комментарий
07.06.2022 14:47 Ответить
Зебилы! Можете выть и отмазываться сколько угодно, но в сдаче Херсона повинна команда Зеленского и шайка гопников под брендом "СН". В Херсоне разбежались и СБУ, и МВД и половина депутатов. Город слили через неделю, практически без боя. И что Баканов застрелился, Резников ушел в отставку? Нет. Единственное, что сделал Зеленский лишил двух генералов-предателей их высоких званий. И все. "Сейчас не время разбираться" - вот его слова. По ним дежа дело не возбудили
показать весь комментарий
07.06.2022 14:48 Ответить
Сейчас подъедет дальнобой рсзо, как открыли так и закроют.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:51 Ответить
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
показать весь комментарий
07.06.2022 14:51 Ответить
В ОП сьогодні гулянка
показать весь комментарий
07.06.2022 15:20 Ответить
Никто не будет возражать, если за громадный вклад в осуществление этого события звание героя Немытой дадут зелёному тридварасу Вове. Честно зазлужил.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:22 Ответить
Александр, Днепр- так ты пойди, помоги,фрик *******.
показать весь комментарий
07.06.2022 15:49 Ответить
Кому помочь - зеленскому, это тому верх. гл, который за пол года до войны перестал выплачивать денежное довольствие армии Украины - задолженность в почти 5 лярдов гривнов. И ни касок, ни бронников, ни аптечек... ну в общем ни хрена сейчас у призванных военных - покупают волонтёры и пересылают военным. Где, ****, зоотехник, который планирует 2,5 миллиона украинцев призвать.
показать весь комментарий
07.06.2022 17:38 Ответить
'схаждєніє пасєрєдінє' як по плану....
показать весь комментарий
07.06.2022 16:25 Ответить
Немцы ау, может тавой, пора уже берлинскую стену восстанавливать, павтарить приближается.
показать весь комментарий
07.06.2022 16:32 Ответить
То есть оленевод думает, что самки кровавых оркофашистов будут ездить свободно в Крымнаш парить жопы, а украинские граждане бояться подойти до заминированных пляжей, война в стране рабсеяне, дороги простреливаются, езжайте смело прямо в Ад.
показать весь комментарий
07.06.2022 16:58 Ответить
Шойгу сделал карьеру как пиарщик.
Главное - первым выдать нагора картинку с комментарием.
А там хоть трава не расти ...
Уже и воду в Крым подали, а она не течёт.
Теперь "коридор" открыли....
показать весь комментарий
07.06.2022 18:15 Ответить
Стену ну что ?
Надо чтобы все знали при любом конфликте
--- получат адекватный усиленный в десять раз ответ
показать весь комментарий
07.06.2022 18:16 Ответить
что б ты не проснулся пиzzдаглаzая дрянь
показать весь комментарий
07.06.2022 19:55 Ответить
ну так пора вье.ать по той дороге и не раз
показать весь комментарий
07.06.2022 23:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 