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Шойгу заявил об открытии сухопутного сообщения РФ с оккупированным Крымом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно захваченные южные области Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Открыто автомобильное сообщение с территории России материковой частью в Крым", - сказал он.
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+75 Алексей Королевский 40f6fcd3
показать весь комментарий07.06.2022 13:51
+38 Олександр Дніпро
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+37 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий07.06.2022 13:53
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Пожалуйста, подождите...
Зеленський під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням.
А *****.ти увесь Південь разом із найбільшою у Європі АЕС, з армією, знаючи що ворог нападе, як і звідки, це перемога...
Отака Зелені ваша Україна? За це ви у 2019 проголосували?
Їх просто могли знищити, бо сил протистояти не було.
Тому за відсутності сил вирішували що ж робити.
Після 2019 була інша ситуація. Ми могли запобігти вторгненню, але ж дороги..
Усе в мене добре із пам'яттю, це тільки у виродків зелених як я бачу проблеми. Ні великого крадівництва на дорогах не було, ні мародества на ковіді, ні Омана, ні виродків аля Коля Котлета, ні шашликів на травневі, ні "грошей на армію не має", ні зриву ДОЗів, ракетної програми, Вагнергейту, купівлі у кацапів елекроенергії, виведення із ладу ДБР комплексів ППО, зірвання забезпечення бронежелетами... у вас нічого цього не було...
Один тільки "Сивочолий Барига", може вам його фото замість проносного призначати?
Я проти мудака, що замість підготовки оборони під фонтанами бігав та шаурму на камеру жрав.
Решта тупо здались і позривали з себе українські шеврони.
Фактично Крим було захоплено, всі в'їзди- виїзди.
Так що не треба триндіти про армію в Криму.
Натомість, наші "стратеги" головний напрямок просто здали. Здали АЕС, соплі пускаючи, а вдруг вибухне? Я пропонував цю АЕС замінувати ще рік тому і навпаки погрожувати, що ми її підірвемо!
Арестовича як послухати, то вже днів 70 як останні резерви кацапи у бій ввели, а досі наступають і наступають. І усюди мають чисельну перевагу, перевагу у арті, авіації, танках... І кожного тижня на нас чекають усе нові та нові тяжкі часи. Ніхто звісно і не розраховував на легку війну, але і довіри до влади це явно не додає(
Я не розумію на що розраховує Зеленський? Якщо він не виб'є їх до кордонів 24.02 - він просто сяде. Український народ йому це ніколи не пробачить, згадають усе, геть усе.
Ну а на другий президентський строк він може розраховувати, якщо тільки відновить кордони України в межах 1991 року, але я в упор не бачу чим та як він збирається це робити.
Понадеемся коридор не вечен.
А что вечно под Луной?
Главное - первым выдать нагора картинку с комментарием.
А там хоть трава не расти ...
Уже и воду в Крым подали, а она не течёт.
Теперь "коридор" открыли....
Надо чтобы все знали при любом конфликте
--- получат адекватный усиленный в десять раз ответ