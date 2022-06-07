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Шойгу заявив про відкриття сухопутного сполучення РФ з окупованим Кримом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу

Рашисти відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово захоплені південні області України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії материковою частиною в Крим", - сказав він.

Читайте: Ми не віддамо жодної своєї території – ні Донбасу, ні Криму, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+75
Презу мира грамоту за сдачу Херсона дали?
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07.06.2022 13:51
+38
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07.06.2022 14:01
+37
Це все було заради автомобільного доступу в Крим? Хочеться нагадати кацапськім ідіотам, що до 2014 року у них і так був вільний автомобільний доступ в Крим. Воювати для того було зовсім не потрібно...

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07.06.2022 13:53
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Президент України В.Зеленський впевнений, що ті, хто дозволив Росії анексувати Крим без бою, мають нести відповідальність. Про це він повідомив у вівторок, 20 жовтня, під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України."Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, на воді, в повітрі і в кіберпросторі. Щоб більше ні у кого не виникло навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину території...
Зеленський під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням.
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07.06.2022 14:09 Відповісти
Втратити Крим без армії, не маючи жодної інфи про готуючийся напад, це звісно злочин.
А *****.ти увесь Південь разом із найбільшою у Європі АЕС, з армією, знаючи що ворог нападе, як і звідки, це перемога...
Отака Зелені ваша Україна? За це ви у 2019 проголосували?
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07.06.2022 14:12 Відповісти
Непесті. Пастори про неспротив не кричали. Кричала Юля та наші теперешні західні партнери. А навіть якщо б і дали наказ про спротив то хто б стріляв. 80 відсотків вже іншу кокарду прикрутили. А СБУ та міліція 99%.
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07.06.2022 14:24 Відповісти
Вистріли були. Так цапи штурмували наші частини, які ще чинили опір.
Їх просто могли знищити, бо сил протистояти не було.
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07.06.2022 14:42 Відповісти
Повторюю, де в цей час перебував Боневтік?
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07.06.2022 14:52 Відповісти
Діабет пошкоджує судини головного мозку. )
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Та невже, а хто закликав про "непіддаватися на провокації", та закликав ВВХ припинити анексію Криму, хібаж не пастор а?! Всі його заклики до ВВХ викликають лише сміх, бо це все одно що закликати Гітлера до любові к евреям. Я взагалі не розумію, як можно бути таким тупим як Тупчинов, а ще більш тупіші ті хто його вважають героем, з його пусто-поржніми закликами до кривавога вождя московитів - ВВХ. Замість того щоб вибити пуйлових чоловічков з Криму, запровадити безполітну зону, він дозволив без жодної перешкоди перевозити московитський десант до Криму літаками, замість того щоб їх збивати, він займався закликами до кроворжерливого московитьського карлика. Також саме він проіпав Донбасс, замість того щоб посилити оборону кордонів просто ніфіга не робив, тож пуйлові чоловічки ще й Донбасс оккупувати спромоглися. Зеблік - достойна заміна пастора, що той проіпав Крим та Донбасс, що цей - південь та схід, бо оба тупорилі інфантили, а ще тупіші - це ті тупорилі українці, хто їх вважае героями.
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07.06.2022 15:11 Відповісти
Тоді не лише на Крим напали, а і збирались біля Києва.
Тому за відсутності сил вирішували що ж робити.
Після 2019 була інша ситуація. Ми могли запобігти вторгненню, але ж дороги..
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07.06.2022 19:29 Відповісти
Всю зброю та вибухівку з частин потрібно було роздати всім бажаючим боронити свою землю, зокрема кр.татарам для партизанської війни!
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07.06.2022 14:26 Відповісти
Этих желающих там не было вообще. Крымчане всегда были инертными
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07.06.2022 14:40 Відповісти
я чув інше,не всі такі були!
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07.06.2022 15:04 Відповісти
сам тварь- чего не прошел Родину защищать, а ******* на Цензоре, что тебе ,**** зеленая, кто то красиво не сделал, и не умер за защиту крыма?
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07.06.2022 15:52 Відповісти
зесрань,теперь высосаная вами у ***** брехня больше вам не поможет -вы утопили в крови всю страну своим предательством,за что и ответите,марзота
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07.06.2022 14:27 Відповісти
А ще добавлю, що військові та інші люди в погонах не мають права мати власного житла допоки не вийдуть у відставку. Хай живуть у нормальних квартирах, але службових. І не більше 5 років на одному місці. Бо звикають та жалко власності, буду тут воювать хату ***********. Тому й швиденько по тихому мирному здуваються.
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07.06.2022 14:31 Відповісти
Это что у вас за совок в голове?
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07.06.2022 14:41 Відповісти
Це в мене не совок. Це кримська історія життя і розуміння чого так відбулося. Бо люди у формі яких я знав не Україну зраджували не виходячи з Криму, а чіплялися за власні квартири та гаражі.
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07.06.2022 15:54 Відповісти
Були. Укомплектовані місцевими, із керівниками яких громадяни РФ (міністри за часів Януковича) призначали туди саме задля зради. Ті хто зрадив, зараз подихають в Україні. Це їхня ціна "большой пенсии". Хто не подохне до кінця життя буде знати що він дезертир і по ньому є кримінальна справа і якщо завтра щось зміниться, він сяде.

Усе в мене добре із пам'яттю, це тільки у виродків зелених як я бачу проблеми. Ні великого крадівництва на дорогах не було, ні мародества на ковіді, ні Омана, ні виродків аля Коля Котлета, ні шашликів на травневі, ні "грошей на армію не має", ні зриву ДОЗів, ракетної програми, Вагнергейту, купівлі у кацапів елекроенергії, виведення із ладу ДБР комплексів ППО, зірвання забезпечення бронежелетами... у вас нічого цього не було...
Один тільки "Сивочолий Барига", може вам його фото замість проносного призначати?
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07.06.2022 14:33 Відповісти
Сірожа-патріот потрібен в тилу )
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07.06.2022 14:55 Відповісти
Кого тупий ти довб..б і до чого притиснули? Я що проти війни, проти захисту України?
Я проти мудака, що замість підготовки оборони під фонтанами бігав та шаурму на камеру жрав.
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07.06.2022 14:57 Відповісти
Лишились вірними лише невелика частина солдатів з материка і ще менша кількість офіцерів.
Решта тупо здались і позривали з себе українські шеврони.
Фактично Крим було захоплено, всі в'їзди- виїзди.
Так що не треба триндіти про армію в Криму.
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07.06.2022 14:40 Відповісти
так, військові та бойові статути ЗСУ. Я коли курсантом у варті стояв, мені не потрібна була команда із Києва на застосування зброї проти порушника меж посту.
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07.06.2022 14:53 Відповісти
Кто то , президент януковищ , якому були віддані силовики Криму і не лише, наказував інше.
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07.06.2022 14:55 Відповісти
Приблизительно 20 % военных остались верны присяге народу Украины. Они и вышли.
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07.06.2022 17:32 Відповісти
Ми орали!!!)))
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07.06.2022 14:17 Відповісти
Воно може ляпати що завгодно. Хай до допитів про Оман готується.
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07.06.2022 14:17 Відповісти
А четыре повестки в армию и ни разу ни одной явки в военкомат и выступления в саунах в москве во время анексии крыма 95 жлобов- это перемога? Че эта падаль квартальная не пошла умирать за страну тогда, а рассказывала, что ***** немножко границу отодовигает? суки урода кроме продажного ******* на пользу ***** и сдачи интресов страны ничего делать не умеют. Вру, деньги киздить из бюжета в наглую могут еще.
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07.06.2022 15:50 Відповісти
Як відкрили, так і закриють. І член пуцлєру дверми прищемлять...
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07.06.2022 14:15 Відповісти
Питання лише чого це буде варте,що порбиш- проє.алі!!))
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07.06.2022 14:19 Відповісти
каким образом пока только отжали треть страны под шумок бучи носятся с ней как соступой..вот тебе и слив укры параше.((
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07.06.2022 19:58 Відповісти
А как там с огневым контролем этого коридора, все эксперты об этом писали уже давно. Да и мост вроде бы взорван.
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07.06.2022 14:21 Відповісти
Автомобільні баки дуже гарно горять від "циганочки" - бронебійно-запалювальної кулі А вона вистрелиться може з півтора кілометрів Каравани "шураві" палили у Афгані саме так! Наші ССО ВЖЕ сформували перші "летючі" махновські групи - з кулеметами та гранатометами А для "крокодилів" з "алігаторами" є "Ігли" "Перуни" та "Стінгери" Уявляю скільки військ Шойгу кине на охорону тої автомобільної дороги!
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07.06.2022 14:22 Відповісти
Главное не перестать стрелять.
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07.06.2022 16:31 Відповісти
Те, про що говорили на росії (та чого побоювались у нас) всі 8 років, а саме - про сухопутній коридор у Крим - те й сталося. Путлер дрібними-дрібними, але впертими кроками потроху віджимає те, що він собі задумав. Спочатку Крим, потім 1/3 Донбасу з адміністративними центрами. Тепер дожимає Луганщину, забезпечив сухопутний коридор із Криму до Мордору. Що далі?
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07.06.2022 14:25 Відповісти
Це і був головний напрям удару. Про це зеленим казали з першого дня. Недарма вони в перший день захопили Каховку і канал. Решта то все відволікаючи напрямки. Думали, авось пощастить, може ще й Київ захопимо, а не вийшло, ну то й не потрібно. Зверніть увагу як легко вони відійшли з Півночі і як пачками вмирають за кожен метр Півдня.
Натомість, наші "стратеги" головний напрямок просто здали. Здали АЕС, соплі пускаючи, а вдруг вибухне? Я пропонував цю АЕС замінувати ще рік тому і навпаки погрожувати, що ми її підірвемо!
Арестовича як послухати, то вже днів 70 як останні резерви кацапи у бій ввели, а досі наступають і наступають. І усюди мають чисельну перевагу, перевагу у арті, авіації, танках... І кожного тижня на нас чекають усе нові та нові тяжкі часи. Ніхто звісно і не розраховував на легку війну, але і довіри до влади це явно не додає(

Я не розумію на що розраховує Зеленський? Якщо він не виб'є їх до кордонів 24.02 - він просто сяде. Український народ йому це ніколи не пробачить, згадають усе, геть усе.
Ну а на другий президентський строк він може розраховувати, якщо тільки відновить кордони України в межах 1991 року, але я в упор не бачу чим та як він збирається це робити.
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07.06.2022 14:45 Відповісти
"Я не розумію на що розраховує Зеленський? Якщо він не виб'є їх до кордонів 24.02 - він просто сяде. " А яким чином він має вибити ? Стати в розрахунок гармати навідником чи сісти за штурвал Су-25? Верховний головнокомандувач тільки призначає війскове керівництво, яке безпосередньо і проводить командування всіма військовими операціями на час військового стану. І таким військовим керівником у нас є Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це я кажу не до того, щоб у разі якихось військових невдач всю провину звалити виключно на Залужного. А-для розуміння, що безпосередньо військовими діями командує не Зеленський. Орків фізично майже в 4 рази більше, ніж нас. І зброї-так само. Тому не треба когось зневажливо обвинувачувати, що ЗСУ не може просто повернути кордони до 24.02, чи до 1991. Хлопці на фронті роблять усе можливе й неможливе.
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07.06.2022 16:06 Відповісти
С 1991 по 2014 год страну только грабили грабили. Закономерно.
Понадеемся коридор не вечен.
А что вечно под Луной?
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07.06.2022 14:47 Відповісти
Зебилы! Можете выть и отмазываться сколько угодно, но в сдаче Херсона повинна команда Зеленского и шайка гопников под брендом "СН". В Херсоне разбежались и СБУ, и МВД и половина депутатов. Город слили через неделю, практически без боя. И что Баканов застрелился, Резников ушел в отставку? Нет. Единственное, что сделал Зеленский лишил двух генералов-предателей их высоких званий. И все. "Сейчас не время разбираться" - вот его слова. По ним дежа дело не возбудили
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07.06.2022 14:48 Відповісти
Сейчас подъедет дальнобой рсзо, как открыли так и закроют.
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07.06.2022 14:51 Відповісти
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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07.06.2022 14:51 Відповісти
В ОП сьогодні гулянка
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07.06.2022 15:20 Відповісти
Никто не будет возражать, если за громадный вклад в осуществление этого события звание героя Немытой дадут зелёному тридварасу Вове. Честно зазлужил.
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07.06.2022 15:22 Відповісти
Александр, Днепр- так ты пойди, помоги,фрик *******.
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07.06.2022 15:49 Відповісти
Кому помочь - зеленскому, это тому верх. гл, который за пол года до войны перестал выплачивать денежное довольствие армии Украины - задолженность в почти 5 лярдов гривнов. И ни касок, ни бронников, ни аптечек... ну в общем ни хрена сейчас у призванных военных - покупают волонтёры и пересылают военным. Где, ****, зоотехник, который планирует 2,5 миллиона украинцев призвать.
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07.06.2022 17:38 Відповісти
'схаждєніє пасєрєдінє' як по плану....
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07.06.2022 16:25 Відповісти
Немцы ау, может тавой, пора уже берлинскую стену восстанавливать, павтарить приближается.
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07.06.2022 16:32 Відповісти
То есть оленевод думает, что самки кровавых оркофашистов будут ездить свободно в Крымнаш парить жопы, а украинские граждане бояться подойти до заминированных пляжей, война в стране рабсеяне, дороги простреливаются, езжайте смело прямо в Ад.
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07.06.2022 16:58 Відповісти
Шойгу сделал карьеру как пиарщик.
Главное - первым выдать нагора картинку с комментарием.
А там хоть трава не расти ...
Уже и воду в Крым подали, а она не течёт.
Теперь "коридор" открыли....
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07.06.2022 18:15 Відповісти
Стену ну что ?
Надо чтобы все знали при любом конфликте
--- получат адекватный усиленный в десять раз ответ
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07.06.2022 18:16 Відповісти
что б ты не проснулся пиzzдаглаzая дрянь
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07.06.2022 19:55 Відповісти
ну так пора вье.ать по той дороге и не раз
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07.06.2022 23:06 Відповісти
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