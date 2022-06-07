Шойгу заявив про відкриття сухопутного сполучення РФ з окупованим Кримом

Рашисти відкрили сухопутне сполучення РФ з окупованим Кримом через тимчасово захоплені південні області України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії материковою частиною в Крим", - сказав він.

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