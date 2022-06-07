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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Оккупационные власти Херсонщины собираются устроить в области "референдум" для решения вопроса о его "присоединении" к Российской Федерации.

Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов - "замглавы военно-гражданской администрации" региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал Стремоусов

Он утверждает, что Херсонская область якобы осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять "общественный совет" оккупантов.

Также читайте: Украинская авиация нанесла удары на Херсонщине и Николаевщине, - Генштаб

"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявлял, что регион может присоединиться к РФ через обращение к президенту.
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Топ комментарии
+20
Як увійдуть, так і вийдуть...
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07.06.2022 10:30
+17
что за ***** написал какая суверенность...кого чего.... говна Вовы в его жопе (идиома) .. так и пиши ты можешь считаешь что Крым РУССКИЙ РАШИНСКИЙ НУ НУ и что да ***** и насрать.. как и признание ЛНР-ДНР.. все *****....а лечение ОДНО..... УБИВАТЬ УБИВАТЬ и еще раз УБИВАТЬ ВРАГА...
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07.06.2022 10:56
+16
Брехня та рашистська пропаганда.
Уйлу ні що НЕ ЗАВАЖАЄ оголосити про удари по їх території та повну мобілізацію.
Бажали би це зробити - вже би зробили!
Цими "референдумами" рашисти намагаються ЗЛЯКАТИ, але вони нічого не змінять у реальності.
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07.06.2022 11:05
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Як увійдуть, так і вийдуть...
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07.06.2022 10:30 Ответить
Проблема в том, что при юридическом даже внутреннем "признании" Херсонской области, или какой либо другой территории частью рашки, они могут это расценить (может и спецом к этому ведут) как нападение на суверенную территорию кацапстана. С последующей тогда уже всеобщей мобилизацией и военным положением на всей своей территории. Ну и конечно же дополнительно развязывание рук по доктрине использования ЯО.
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07.06.2022 10:47 Ответить
По суті для цього ця вся "каша і заварюється". На випадок, якщо "спецоперація" буде провалюватися, якщо наші таки отримають необхідну зброю і підуть у контрнаступ. "Веселі переспективи" вимальовуються...
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07.06.2022 10:54 Ответить
они к этому уже идут... этими силами что есть сейчас хотят "освободить" донбас луганск, закрепить позыции на херсоне донецке и луганске , а может еще и запорожья если наши сдадут эту часть, потому что, чтото там уже вырисовывается ... а дальше вступления в РФ, украинцы начинают контрнаступления, эти обьявляют войну и начинают мобилизацию
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07.06.2022 11:04 Ответить
что за ***** написал какая суверенность...кого чего.... говна Вовы в его жопе (идиома) .. так и пиши ты можешь считаешь что Крым РУССКИЙ РАШИНСКИЙ НУ НУ и что да ***** и насрать.. как и признание ЛНР-ДНР.. все *****....а лечение ОДНО..... УБИВАТЬ УБИВАТЬ и еще раз УБИВАТЬ ВРАГА...
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07.06.2022 10:56 Ответить
по тебе видно как ты воинствено убиваешь врага(клавиатуру)
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07.06.2022 11:06 Ответить
Они для этого и делают
Чтобы возврат территорий считался нападением на РФ
По их мнению только, это понятно
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07.06.2022 11:04 Ответить
Брехня та рашистська пропаганда.
Уйлу ні що НЕ ЗАВАЖАЄ оголосити про удари по їх території та повну мобілізацію.
Бажали би це зробити - вже би зробили!
Цими "референдумами" рашисти намагаються ЗЛЯКАТИ, але вони нічого не змінять у реальності.
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07.06.2022 11:05 Ответить
ему то ниче не мешает, но надо инфрмационую ядерную бомбу ,чтовы больше ваты записывалось в мобильные военкоматы и шли ,под 250 грам сивухи, воинсвенно в бой крича слава уйлу
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07.06.2022 11:14 Ответить
а в чем проблема? это снимет с нас ограничение, наложенное американцами, не стрелять по территории парашки
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07.06.2022 11:11 Ответить
хватит уже звиздеть эту мантру о ЯО, никто его не применит. А внутри себя они могут обьявить что США присоединилась к россии и что? откуда вы беретесь
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07.06.2022 11:35 Ответить
А мы в ответ признаем Белгородскую область вместе с Краснодарским краем плюс Магадан частью Украины. И пускай пасмеют супастаты. Что вообще меняет признание непризнание для международного законодательства если по факту это воровство. То есть украл смартфон и тут же признал его своим. Типо после этого полиция не смеет тебя тронуть ибо это твоя частная собственность. Кацапы могут признать прямо сейчас что ихний Львов или Винница и пригрозить ядерным ударом за то что мы оккупировали эти типа ихние области. Так что бессмысленно их признание и ихнее запугивание.
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07.06.2022 11:59 Ответить
В мире нет никакого другого права, кроме как право силы. ВВХ абсолютно пох на твои и тебе подобных, которые лишь сотрясают воздух, пусто-порожними балачками опираясь на называемое "международное законодательство". На оккупированных территория единственной реальной властью является оккупационная власть (и она может там делать абсолютно всё что угодно, так как там действует право силы, остальные же инфантилы, могут лишь сотрясать воздух о каком-то там "международном праве", которое абсолютно виртуальное на оккупированных территориях. А признать территорией Украины ты можешь хоть всю рашку целиком, всем будет абсолютно пох, так как власть там рашистская, как и на всех оккупированных территориях Украины.
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07.06.2022 12:20 Ответить
Реальний здоровий коментар! Це правда так і є
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07.06.2022 13:07 Ответить
Не має ніякої для них проблеми і зараз застосувати ЯЗ чи повну мобілізацію. Рашка недемократична держава щоб триматись за законність. То признання ОРДЛО чи Херсонської чи Криму власністю рашки на бойові дії ніякого значення не мають. Війна вже іде, ціль рашки захват всієї території України, наша ціль - звільнення всіх окупованих територій
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07.06.2022 13:23 Ответить
Не ищите логики, там где её нет.
Извините, но только идиоту, пардон, наивному ещё кажется, что пу для чего-нибудь нужен повод)))
То есть начать войну и разбомбить в щент города - повод ему ненужен, а вот, потом, почему-то, ему понадобится повод.
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07.06.2022 23:42 Ответить
З нетерпінням чекаю ЗСУ на тому "референдумі" А ще пропоную ЗСУ провести аналогічний референдум і в Криму
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07.06.2022 11:24 Ответить
Але хто ж здав південь України?
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07.06.2022 12:21 Ответить
ну ожидаемо... люся говорила зачем нам 500км ракеты химарс, правильно ведь нечего освобождать
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07.06.2022 10:32 Ответить
Зеленский сейчас видосик запилит.
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07.06.2022 10:32 Ответить
Ударим видосиками по референдумам!
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07.06.2022 10:36 Ответить
А еще и лыжным пробегом по Буковелю!
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07.06.2022 10:52 Ответить
tem pozornei bude dlja rashki koli ZSU vybjut orkov iz tuda i poidut osvobozdatj Krim
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07.06.2022 10:32 Ответить
куда пойдут?, с чем пойдут? с рогатками ? у нас самая боездатная групировка, должна сдать позыции либо быть разгромленной...если херсон войдет в состав россии то это будет "територия росии" и они могуйт тупо обьявит войну и начать мобилизацию. на минуточку, то что сейчас задействовано в украине, это только 20% от общего запаса...с такими темпами поставки оружия еще долго надо будет отсупать
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07.06.2022 10:42 Ответить
"куда пойдут?, с чем пойдут?" prekratitj isteriku !

a vy s kakimi namerenijami interesuetes ? ja ze govorju - koli (poidut)....a poidut skoro , kak mene kazhetsa
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07.06.2022 10:58 Ответить
Створено громадську раду, яку представляє народ, і вони прийматимуть проміжні рішення", - зазначив Стремоусов - прорашистська рада яка буде приймати антизаконні проміжні рішення в проміжностях рашистів ,
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07.06.2022 10:34 Ответить
А каким-нибудь офигенским спецназом нельзя Стремоусова слегка похитить и судить?
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07.06.2022 10:35 Ответить
Судить можно заочно здесь. В Херсоне останется только похитить и повесить. То есть привести приговор в исполнение по месту жительства.
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07.06.2022 10:40 Ответить
Спецназ на таке не підпишеться. Перетинати лінію фронту, щоб притягнути мішок гівна? Вибачте, є набагато серйозніші завдання. Тим більше, що говорит те, щ каже стрємоусов може будь-який алкаш, нарік, чи просто ідіот, яких на жаль у Херсоні ще можна знайти.
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07.06.2022 10:40 Ответить
Экзальтированный городской сумасшедший, однако ликвидации полежит
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07.06.2022 13:04 Ответить
Вєнєдіктова йому підозру випише. Невже цього не вистачить?
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07.06.2022 10:43 Ответить
Угу..Как Цемаха.Хрипатый предатель все равно его отдаст.
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07.06.2022 11:06 Ответить
Можна , але - нафіга .!? . Воно вже й так труп , але ще трохи - балакаючий ..
Воно ніхто і ніщо , і потрібне лише для озвучування кацапських хотєлок ,, не стане його , вони знайдуть іншу - гаварящую голову .. І що , по душу кожного лайна , посилати спецуру !? Забагато для таких честі .
Його не сьогодні так завтра всеодно хтось кінчить , як не партизани так самі ж кацапи .
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07.06.2022 11:25 Ответить
Чого цей колаборант , ще щось може говорити!Невже немає кому йому пельку заткнути навіки!
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07.06.2022 10:36 Ответить
Ти й власне життя згоден розміняти на його, чи лише чиєсь?
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07.06.2022 13:18 Ответить
Він про це і раніше заявляв. Нічого нового не сказав.
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07.06.2022 10:36 Ответить
Цель Украины в войне с Россией выйти на границы по состоянию на 23 февраля, озвученная украинской стороной, - это слабая позиция. Сегодня, когда Запад настроен проукраински и рассматривает нашу страну как анти-Россию, есть возможность существенно усилить свои позиции.

В частности, есть возможность перекрыть российский нефтепровод "Дружба", проходящий по территории Украины, а также разблокировать порты в Черном море без каких-либо уступок Кремлю. В настоящее время глава страны-агрессора Владимир Путин не готов проигрывать, но когда украинская армия выйдет на государственные границы по состоянию на 2011 год, он сам запросит переговоры.Нашим дипломатам, нашей власти не надо давать слабину. Заявления нашего президента о том, что мы готовы выйти на границы 23 февраля и приступить к переговорам, - это слабая позиция. Потому что после этого те же западные политики начнут говорить: а зачем им оружие, если они собираются вести переговоры? Давайте отмерим им столько оружия, сколько нужно для того, чтобы выйти на границы 23 февраля и не более того. Это видно уже сейчас.
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07.06.2022 10:36 Ответить
Бред. Причем каждое слово.
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07.06.2022 10:40 Ответить
Во-во. Саме так думають зелені. Для гаранта Конституції і теритріальної цілісності України і Конституція, і територіальна цілісність - порожній звук.
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07.06.2022 10:43 Ответить
Обоснуй притом за каждое слово которое ты сказал бред! Нет аргументов значит ты пустое место!
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07.06.2022 11:01 Ответить
а кто ты такой чтобы тебе чтото обосновывать?)))
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07.06.2022 11:17 Ответить
Пустое место
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07.06.2022 12:00 Ответить
оптимістичні нотки, які звучали ще місяць тому... Зараз багато хто вже зняв "рожеві окуляри".
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07.06.2022 10:58 Ответить
И отмерили 4 ракетницы и два вертолета ми17 !
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07.06.2022 11:00 Ответить
Вова здав південь України, здасть і решта.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.

"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
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07.06.2022 11:14 Ответить
Це не слабка позиція...це зрада України.
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07.06.2022 11:15 Ответить
А на чиє законодавство вони будуть посилаться? Свого власного у них нема (навіть на "ЛДНРівське" послаться не можуть - бо "донбасітів" і "лугандонів" ніхто в світі не визнає державами)
На українське? Так в Україні питання відчуження території - прерогатива Всеукраїнського референдуму (і то з "консультативними" прерогативами - для прийняття рішення після референдуму потрібне законодавче рішення Верховної Ради)
На російське? Так в російському законодавстві не існує взагалі поняття "референдум" чи "плебісцит"!
Тобто маємо чергову путінсько-Госдурівську "хотєлку"
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07.06.2022 10:42 Ответить
На ніяке. Законодавство і кацапи? Я Вас прошу! Ці поняття поряд ніколи і ніде не стояли за всі 300 років їхнього оформлення у щось схоже на державу.
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07.06.2022 10:45 Ответить
На волю домбаских, тьфу, херсонско-запорожско-николаевских народов. И немножко свободолюбивых народов Харьковской Балаклеи. Как-то так.
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07.06.2022 12:07 Ответить
задавался вопросом зачем оккупанты вывозят столько народа к себе в рф . Думаю что в том числе и для вербовки. Как вариант, их голоса могут использовать на "референдуме"...
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07.06.2022 10:42 Ответить
чет я думаю что если масово начнут наши сдаватся , то они могут и пленных в ход пускать, а еще и говорить, что это типо украинская позыция - свернуть власть в украине , такой вариант вполне возможен,, только из мариуполя больше 3 тыс пленных...
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07.06.2022 11:20 Ответить
Рехверендум будет проведен в бурятии?
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07.06.2022 10:44 Ответить
Нехай притулять собі до сраки той "референдум". Населенню окупованих територій треба пояснити, що в разі "приєднання" до РФ, всі чоловіки там стають "гарматним м'ясом".
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07.06.2022 10:46 Ответить
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07.06.2022 10:53 Ответить
Засуетились, торопятся. Понимают, что ничего не получается. Вчера был очередной призыв их генерала Говнашенкова к ВСУ прекратить сопротивление )).
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07.06.2022 10:55 Ответить
Почему это чучело стремоусов до сих пор живой и здоровый? У нас есть какие-нибудь спецслужбы? Или только борьба с Порохом? И "перехваты" разговоров полуграмотных кацапских дегенератов?
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07.06.2022 10:58 Ответить
**********! Не знаю, вернет ли Украина Донбасс и Крым, но Херсон точно вернет.
В лучшем случае ты остаток жизни будеш таксовать где-нибудь в падмасковье, в худшем - мотать пожизненное...
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07.06.2022 11:01 Ответить
Ну и что, проведут референдум. Его никто не признает. Дальше что? Возбуждать свое быдло на защиту вновь приобретенных земель? Так оно уже и так кто хотел - приехало в Украину, многие приехали на совсем в качестве груза 200.

Бессмысленные деяния без очевидных последствий.
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07.06.2022 11:04 Ответить
правильно, кто хотел.. но в рашке через "нехочу" начнут отправялть - принудительно мобилизованных
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07.06.2022 11:21 Ответить
А срака не репне? Не обприще?
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07.06.2022 11:19 Ответить
Да Рашка может каждый отобранный метр земли объявлять своей собственностью, проводить липовый референдум и угрожать ЯО Это все психологические пугалки для особо нервных.
Если удастся вернуть Херсон то вопрос о возврате Крыме стоять не будет. А Зеля меняет свое мнение как флюгер и даже быстрее.
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07.06.2022 11:30 Ответить
**** та педирация, входите сразу в Альфа Центавру или в Туманность Андромеды, тут главное знать что перед этим покурить или понюхать
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07.06.2022 11:50 Ответить
Чому Україна не позбавляє державних нагород зрадників?
Всяки януковичи,азарови,медведчуки таких сотні і сотні ,мають дійсні нагороди і ніхто їх не позбавляв того,бо закону не прийняли депутати,то чим займається Верховна Рада України?Подивіться, колаборант свинособак -Сальдо ходить з орденами "За заслуги перед Україною 1-2-3 ступенів" .....і не соромно нашим можновладцям?
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07.06.2022 12:55 Ответить
Как сказал герой кацапского мультика о референдуме рф на окупированных территориях: "И выходит, и входит. Замечательно выходит!"
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07.06.2022 12:56 Ответить
На вашем референдуме голосовать будут только хаймарсы
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07.06.2022 13:31 Ответить
На этом направлении химарсов нет и в ближайшее время не будет.
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07.06.2022 18:18 Ответить
Дурень думкою багатіє. Ну от як тут не процитувати пєчальнуюлошадь лаврова:- дебіл,пля...
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07.06.2022 13:54 Ответить
Привезут из Ростова десятков 5 автобусов с обезьянами путлера с сотней флагов с двуглавыми курицами генерала Власова...и будут орать как в Донецке в марте 2014 г.
РюZZkiй мир...рабzzeя...срань Концлагерная...
Быдло Шариковское...
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07.06.2022 14:31 Ответить
Унікальна можливість очистити Херсонщину від колаборантів.Всіх хто прийде на референдум розстріляти
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07.06.2022 15:24 Ответить
А без этого референдума эта "Унікальна можливість" не может появиться?надо ждать референдума?
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07.06.2022 18:21 Ответить
тупой кликбейт
Стремоусов - это клоун которого слушать это себя не уважать
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07.06.2022 15:46 Ответить
И бизнес Колыхаева на Херсонщине процветает, не то, что у других, ограбленных оккупантами
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07.06.2022 16:35 Ответить
Забавное видео как кремлевский пропагандон получил ответку от ЗСУ: https://www.youtube.com/watch?v=9XFwV8vHD1I
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07.06.2022 17:47 Ответить
что давно не слышно люсю с его чернобаевкой что время выйграно быдло схавало-посмеялось а тем временем орки заняли херсонщину и окопались Хотя было время когда Марчченко еще был в Николаеве то шло наступление на херсон но в самый пик наступления его сняли и освобождение херсонщины остановилось...ДУМАЙ-ТЭ
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07.06.2022 19:02 Ответить
То, що - здали з кінцями? І Люся цьому сприяла?
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07.06.2022 19:10 Ответить
Легче было сделать нормальную оборону Юга и изначально не отдавать эти территории Парашке чем потом отвоевывать их у ядерной страны. Но в любом случае у Украины выбоа нет-война до Победы! Иначе если Парашка загонит нас под шконку-мы от туда никогда не выбересмся
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07.06.2022 19:47 Ответить
Взорвав Антоновский мост, Херсон можна бьІло держать мальІми силами. Орда могла переправлятся только через Новую Каховку, но на ГЕС только двусторонее движение, масса войск не могла пройти, и там их можно бьІло лупить безбожно. Через Днепр навести понтонную переправу невозможно, орки даже через Северский Донец не могут переправиться.
Когда херсонцьІ и николаевцьІ получат ответ почему не бьІл взорван Антоновский мост, которьІ два дня переходил из рук в руки, тогда получат ответ кто сдал Юг и когда его освободят.
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08.06.2022 08:25 Ответить
 
 