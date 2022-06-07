Оккупанты решили провести на Херсонщине "референдум" о "вхождении" в РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные власти Херсонщины собираются устроить в области "референдум" для решения вопроса о его "присоединении" к Российской Федерации.
Об этом заявил коллаборант Кирилл Стремоусов - "замглавы военно-гражданской администрации" региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы", - сказал Стремоусов
Он утверждает, что Херсонская область якобы осталась без законодательной власти, ее будет временно заменять "общественный совет" оккупантов.
"Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения", - отметил Стремоусов.
Ранее Стремоусов заявлял, что регион может присоединиться к РФ через обращение к президенту.
Пожалуйста, подождите...
Чтобы возврат территорий считался нападением на РФ
По их мнению только, это понятно
Уйлу ні що НЕ ЗАВАЖАЄ оголосити про удари по їх території та повну мобілізацію.
Бажали би це зробити - вже би зробили!
Цими "референдумами" рашисти намагаються ЗЛЯКАТИ, але вони нічого не змінять у реальності.
Извините, но только
идиоту, пардон, наивному ещё кажется, что пу для чего-нибудь нужен повод)))
То есть начать войну и разбомбить в щент города - повод ему ненужен, а вот, потом, почему-то, ему понадобится повод.
a vy s kakimi namerenijami interesuetes ? ja ze govorju - koli (poidut)....a poidut skoro , kak mene kazhetsa
Воно ніхто і ніщо , і потрібне лише для озвучування кацапських хотєлок ,, не стане його , вони знайдуть іншу - гаварящую голову .. І що , по душу кожного лайна , посилати спецуру !? Забагато для таких честі .
Його не сьогодні так завтра всеодно хтось кінчить , як не партизани так самі ж кацапи .
В частности, есть возможность перекрыть российский нефтепровод "Дружба", проходящий по территории Украины, а также разблокировать порты в Черном море без каких-либо уступок Кремлю. В настоящее время глава страны-агрессора Владимир Путин не готов проигрывать, но когда украинская армия выйдет на государственные границы по состоянию на 2011 год, он сам запросит переговоры.Нашим дипломатам, нашей власти не надо давать слабину. Заявления нашего президента о том, что мы готовы выйти на границы 23 февраля и приступить к переговорам, - это слабая позиция. Потому что после этого те же западные политики начнут говорить: а зачем им оружие, если они собираются вести переговоры? Давайте отмерим им столько оружия, сколько нужно для того, чтобы выйти на границы 23 февраля и не более того. Это видно уже сейчас.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.
"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.
"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
На українське? Так в Україні питання відчуження території - прерогатива Всеукраїнського референдуму (і то з "консультативними" прерогативами - для прийняття рішення після референдуму потрібне законодавче рішення Верховної Ради)
На російське? Так в російському законодавстві не існує взагалі поняття "референдум" чи "плебісцит"!
Тобто маємо чергову путінсько-Госдурівську "хотєлку"
В лучшем случае ты остаток жизни будеш таксовать где-нибудь в падмасковье, в худшем - мотать пожизненное...
Бессмысленные деяния без очевидных последствий.
Если удастся вернуть Херсон то вопрос о возврате Крыме стоять не будет. А Зеля меняет свое мнение как флюгер и даже быстрее.
Всяки януковичи,азарови,медведчуки таких сотні і сотні ,мають дійсні нагороди і ніхто їх не позбавляв того,бо закону не прийняли депутати,то чим займається Верховна Рада України?Подивіться, колаборант свинособак -Сальдо ходить з орденами "За заслуги перед Україною 1-2-3 ступенів" .....і не соромно нашим можновладцям?
РюZZkiй мир...рабzzeя...срань Концлагерная...
Быдло Шариковское...
Стремоусов - это клоун которого слушать это себя не уважать
Когда херсонцьІ и николаевцьІ получат ответ почему не бьІл взорван Антоновский мост, которьІ два дня переходил из рук в руки, тогда получат ответ кто сдал Юг и когда его освободят.