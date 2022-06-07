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Украинская авиация нанесла удары на Херсонщине и Николаевщине, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что на юге Украины противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

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На Донецком и Луганском направлениях защитники Украины за минувшие сутки отбили десять атак врага, уничтожили один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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Боневтік здав, а ЗСУ тепер відвойовує.
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07.06.2022 10:20 Ответить
Я не стратег и не военный. Если враг на временно захваченной территории ведёт себя хуже фашистов, то у врага, земля должна гореть не только под ногами, а и небо над головой должно полыхать адским племенем. Авиация должна ежедневно по два раза на дню, утюжить кацапов на всех направлениях где вошли маскали. Как то так.
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07.06.2022 10:25 Ответить
подкинь авиации и боеприпасов, стратег
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07.06.2022 10:38 Ответить
добавлю - подкинь ежедневно
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07.06.2022 15:50 Ответить
Добре синку, добре...
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07.06.2022 10:46 Ответить
 
 