Украинская авиация нанесла удары на Херсонщине и Николаевщине, - Генштаб

Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Генштабе отметили, что на юге Украины противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты - по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

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На Донецком и Луганском направлениях защитники Украины за минувшие сутки отбили десять атак врага, уничтожили один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".