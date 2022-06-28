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В Днепре раздаются взрывы, есть "прилет". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

В Днепре во время воздушной тревоги раздавались взрывы, сообщается о попадании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает о "прилете".

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию и просит не покидать укрытия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепре вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Служу в армии. Мразей в живых брать не будем
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28.06.2022 17:15
+28
Желаю Вам преуспеть в этом благородном деле!
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28.06.2022 17:20
+19
Не знаю, що тобі відповів Байден, а от Джонсон сказав чітко , що твоєму ху#лу і *********** буде пі#дєц...
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28.06.2022 17:22
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Ударили по гражданским.... По общественному месту.
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28.06.2022 17:12 Ответить
Уже до Днепра добрались. Ну реально нашествие. Как объяснить Байдену что нужно не десяток HIMARS а 100 минимум. И Пэтриотов 50 штук. Х.й его знает.
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28.06.2022 17:13 Ответить
Не знаю, що тобі відповів Байден, а от Джонсон сказав чітко , що твоєму ху#лу і *********** буде пі#дєц...
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28.06.2022 17:22 Ответить
Кукарекай этот бред в другом месте.
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28.06.2022 17:24 Ответить
новэнькай
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28.06.2022 17:44 Ответить
По крайне мере одна из ракет
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28.06.2022 17:14 Ответить
Служу в армии. Мразей в живых брать не будем
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28.06.2022 17:15 Ответить
Желаю Вам преуспеть в этом благородном деле!
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28.06.2022 17:20 Ответить
правильно,бро ! Берегите себя ! Без вас,нам хана-вся Украина станет Бучей
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28.06.2022 17:22 Ответить
А як будеш українців полонених міняти якщо усіх вб'єш?
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28.06.2022 17:27 Ответить
На провладних колаборантів виміняємо.
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28.06.2022 17:55 Ответить
Мізки включи, якщо всіх кацапів вбити, то полонені вільно підуть додому.
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28.06.2022 19:26 Ответить
Хай Господь та Матінка Богородиця бережуть та допомагають вам та вашим побратимам
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28.06.2022 17:57 Ответить
В якій ти армії служиш, тріпло? Чоловікам, які служать, немає часу і можливості писати маячню різну. Тисячі українців в полоні, мирних, азовців, навіть дітей. Піди проспись, вояка недороблений.
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28.06.2022 18:39 Ответить
Закрий своє хавало і не смій ніколи і слова поганого сказати проти наших воінів . У мене два племіники і хрестник в арміі в самих гарячих точках , найдут час і позвонити і добре слово написати . Проси прощення у людини і закрий свою ротяку .
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28.06.2022 21:40 Ответить
Так эта тварь, никому и нахрен не нужна, давно их надо было мочить по чёрному, без всякой жалости, а наоборот - с особой радостью и любовью!!!
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28.06.2022 19:08 Ответить
Нам нужен обменный фонд для возвращения Азовцев
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28.06.2022 17:19 Ответить
Будьте реалистами. До окончания войны ***** ни за что не отдаст такое количество высокопрофессиональных мотивированных бойцов. К сожалению это так.
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28.06.2022 22:13 Ответить
Если не ошибся то сначало гул двигателя как у мига,потом три бабаха ну затем сирены скорых или пожарных.Пора кацапстан мочить аналогично
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28.06.2022 17:21 Ответить
ось мені друг написав у вайбер, а сам я зі свого містечка під Дніпром чув 2 вибухи від ППО👇

только что справа от дома сбило наше ПВО 2 ракеты и слева две, а одна полетела на Днепр
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28.06.2022 17:21 Ответить
Цікаво з чим пов'язано посилення обстрілів орками? Раніше працювали як по плану, 5-6 ракет за день. Зараз ****** як скажені
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28.06.2022 17:24 Ответить
Сменился командующий в кацапии. Цель бить по гражданским, чтоб сдались
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28.06.2022 17:27 Ответить
У московитів велика перевага в стволах, але після того як нам дали "химери" на їхніх складах регулярно стається бавовна, наступ почне гальмувати...от і бісяться!
Ще раніше якесь там чмо з боліт белькотало якщо нам дадуть химери то ми вам покажем кузькіну мать
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28.06.2022 17:34 Ответить
ПВО України підсилилось і одиночні ракети зазвичай перехоплюють.

Тому, хоч вони ще у травні витратили більшу частину ракет, їм доводиться бити «пачками».
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28.06.2022 17:35 Ответить
Завтра НАТО заседает - надо небо над Украиной закрывать , иначе ФЕР А НЕ ЗЕРНО АФРИКЕ ‼️‼️
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28.06.2022 17:26 Ответить
Вот именно для этого и расставлять нужно по периметру каждого города расчеты с ПЗРК
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28.06.2022 17:47 Ответить
А стоял бы расчет со Стингером а не с телефоном то ракету бы запросто сбили
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28.06.2022 17:49 Ответить
б
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28.06.2022 17:50 Ответить
Так багато луплять,бо бояться ,що українці порушать слово,дане партнерам,і ******* по одному з складів ,де зберігаються крилаті ракети.А то буде вже така детонація та радіус розльоту ,що може й по москві *******.
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28.06.2022 17:53 Ответить
Доки не почнемо рівняти кацапські селища з землею, обстріли не закінчаться.
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28.06.2022 18:03 Ответить
сирени не було в мене вікна хитались десь три рази де влучило не буду казати малий був на лоджиі і бачів ракету .
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28.06.2022 18:07 Ответить
сирена була. Влупили в СТО
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28.06.2022 18:40 Ответить
Другий стовп диму в інщому місці
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28.06.2022 18:47 Ответить
********
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28.06.2022 18:13 Ответить
Вони комунякам під час другої св-ї активно допомагали ,а нам до 01. 10. чекати. А там може макогон та шмаль ще щось вигадають.
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28.06.2022 18:14 Ответить
 
 