В Днепре раздаются взрывы, есть "прилет". ВИДЕО

В Днепре во время воздушной тревоги раздавались взрывы, сообщается о попадании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает о "прилете".

Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию и просит не покидать укрытия.

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