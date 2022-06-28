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В Днепре раздаются взрывы, есть "прилет". ВИДЕО
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В Днепре во время воздушной тревоги раздавались взрывы, сообщается о попадании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщает о "прилете".
Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию и просит не покидать укрытия.
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показать весь комментарий28.06.2022 17:15
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показать весь комментарий28.06.2022 17:22
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только что справа от дома сбило наше ПВО 2 ракеты и слева две, а одна полетела на Днепр
Ще раніше якесь там чмо з боліт белькотало якщо нам дадуть химери то ми вам покажем кузькіну мать
Тому, хоч вони ще у травні витратили більшу частину ракет, їм доводиться бити «пачками».