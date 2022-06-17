В Днепре вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре dtxthjv 16 июня начался масштабный пожар, который произошел в центре города. Предварительно спасатели сообщают о том, что загорелась крыша дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне".

По состоянию на 22.15 на месте работали спасатели.

Представительница ГСЧС области Дарья Цуркань объяснила, что вызов спасателям поступил 16 июня в 21:29.

"Горит крыша здания кафе, огонь охватил площадь 40 квадратных метров. На месте работают спасатели", - сообщила Цуркань.

По данным Telegram-каналов, горит заведение "Три бобра" на улице Яворницкого.

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