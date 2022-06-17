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Днепр_город (3763) пожар (5565)

В Днепре вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре dtxthjv 16 июня начался масштабный пожар, который произошел в центре города. Предварительно спасатели сообщают о том, что загорелась крыша дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Суспільне".

По состоянию на 22.15 на месте работали спасатели.

Представительница ГСЧС области Дарья Цуркань объяснила, что вызов спасателям поступил 16 июня в 21:29.

"Горит крыша здания кафе, огонь охватил площадь 40 квадратных метров. На месте работают спасатели", - сообщила Цуркань.

По данным Telegram-каналов, горит заведение "Три бобра" на улице Яворницкого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Три бабра(((шоб вамуроті пір'я поросло від ваших москальських назв…
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17.06.2022 00:07
+6
Ну правильніше все ж буде "Три бобри". Хоча з часів мого навчання в школі правопис змінювався вже скільки разів, що хто вже і знає, як правильно))
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17.06.2022 00:31
+5
,, Три бобра ", українською так і буде бобер , так що не сваріть хазяїна
за назву !
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17.06.2022 00:26
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"Прєльот", "божє мой", "кашмар" - ось такі висловлювання зараз будуть по всіх тг каналах.
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17.06.2022 00:04 Ответить
Три бабра(((шоб вамуроті пір'я поросло від ваших москальських назв…
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17.06.2022 00:07 Ответить
"Три Симоньян"
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17.06.2022 00:23 Ответить
,, Три бобра ", українською так і буде бобер , так що не сваріть хазяїна
за назву !
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17.06.2022 00:26 Ответить
Ну правильніше все ж буде "Три бобри". Хоча з часів мого навчання в школі правопис змінювався вже скільки разів, що хто вже і знає, як правильно))
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17.06.2022 00:31 Ответить
Горить моч янота
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17.06.2022 00:26 Ответить
Якщо б назвали кав'ярню "Вологі мрії пуйла", то зараз би святкували з вогником.
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17.06.2022 00:31 Ответить
ну вот и так и живем, что не знаем что за люди, а уже столько злорадства. Сочувствую пострадавшим!
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17.06.2022 05:39 Ответить
40 квадратних метрів це масштабна пожежа?
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17.06.2022 07:24 Ответить
Філатов пале всі плівки з його ганебно-сцикливими закликами здати місто та Україну? Скажіть хтось тому ідіоту зраднику - що інтернет не горить.
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17.06.2022 09:05 Ответить
ботік, шо ти мелеш????
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17.06.2022 10:39 Ответить
 
 