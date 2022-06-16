На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА

На химическом заводе в Пологах произошел пожар, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ЗОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются.

Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет.

Пологи находятся во временной оккупации.

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