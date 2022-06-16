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Новости Война в Украине
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завод (488) пожар (5565) химия (94) Запорожская область (2245)

На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа

На химическом заводе в Пологах произошел пожар, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.

Об этом сообщается в Телеграм-канале ЗОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших уточняются.

Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет.

Пологи находятся во временной оккупации.

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Топ комментарии
+11
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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16.06.2022 23:01
+4
Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
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16.06.2022 23:19
+3
Ви тут реально такі недалекі?

Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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17.06.2022 01:26
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16.06.2022 22:44 Ответить
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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16.06.2022 23:01 Ответить
А Валерчик идет ***** - у ботов по-другому не бывает.
************ путинская...
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17.06.2022 00:26 Ответить
ті хто включає сигнал тривоги на весь час тривоги та ще й вночі та ще й за 400 км від фронту -повні їпанати !
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16.06.2022 23:09 Ответить
..або посіпаки кацапів .
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16.06.2022 23:11 Ответить
Зелена влада, сер.
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16.06.2022 23:31 Ответить
Мабуть місцеві ібанати, звертайтесь громадою, у нас у місті вмикають на початку, теж далеко від лінії фронту, хоча прольотів було більше всього...
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17.06.2022 00:49 Ответить
Ви тут реально такі недалекі?

Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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17.06.2022 01:26 Ответить
Хіба ракети в орди уже закінчилися?
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17.06.2022 11:54 Ответить
Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
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16.06.2022 23:19 Ответить
Пологи перебувають в окупації
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16.06.2022 23:31 Ответить
Самозагоряння через високу температуру повітря можливо? Просто я не великий знавець хімії...
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17.06.2022 07:54 Ответить
А що виходить з логіки довбойоба Саші, який, *****, навіть статтю не прочитав?
24% еліта, *****.
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17.06.2022 00:28 Ответить
Коагулянт використовується для очищення питної води.
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16.06.2022 23:40 Ответить
Мабуть на території щось складували окупанти.
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17.06.2022 00:51 Ответить
пожежники - чиї були?
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17.06.2022 06:44 Ответить
 
 