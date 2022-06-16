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На химическом заводе в Запорожской области горят склады, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На химическом заводе в Пологах произошел пожар, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв.
Об этом сообщается в Телеграм-канале ЗОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня вечером произошел пожар на химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области. На месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 кв м.", - говорится в сообщении.
Данные о пострадавших уточняются.
Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб опасности для жителей области нет.
Пологи находятся во временной оккупации.
Топ комментарии
+11 Семен Шкаралупа
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+4 Олександр Карін
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показать весь комментарий17.06.2022 01:26
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************ путинская...
Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?
Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.
За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?
Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
24% еліта, *****.