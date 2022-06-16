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На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На хімічному заводу у Пологах сталася пожежа, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.
Про це повідомляється у Телеграмі ЗОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.", - йдеться у дописі.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має.
Пологи перебувають у тимчасовій окупації.
Топ коментарі
+11 Семен Шкаралупа
показати весь коментар16.06.2022 23:01
+4 Олександр Карін
показати весь коментар16.06.2022 23:19
+3 Only
показати весь коментар17.06.2022 01:26
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************ путинская...
Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?
Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.
За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?
Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
24% еліта, *****.