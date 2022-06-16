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На хімічному заводі в Запорізькій області горять склади, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа

На хімічному заводу у Пологах сталася пожежа, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.

Про це повідомляється у Телеграмі ЗОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері сталася пожежа на хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 кв м.", - йдеться у дописі.

Дані щодо постраждалих уточнюються. 

Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має.

 Пологи перебувають у тимчасовій окупації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби на Харківщині сталося 8 пожеж, спричинених обстрілами, - ДСНС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+11
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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16.06.2022 23:01
+4
Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
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16.06.2022 23:19
+3
Ви тут реально такі недалекі?

Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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17.06.2022 01:26
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16.06.2022 22:44 Відповісти
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи.
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16.06.2022 23:01 Відповісти
А Валерчик идет ***** - у ботов по-другому не бывает.
************ путинская...
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17.06.2022 00:26 Відповісти
ті хто включає сигнал тривоги на весь час тривоги та ще й вночі та ще й за 400 км від фронту -повні їпанати !
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16.06.2022 23:09 Відповісти
..або посіпаки кацапів .
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16.06.2022 23:11 Відповісти
Зелена влада, сер.
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16.06.2022 23:31 Відповісти
Мабуть місцеві ібанати, звертайтесь громадою, у нас у місті вмикають на початку, теж далеко від лінії фронту, хоча прольотів було більше всього...
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17.06.2022 00:49 Відповісти
Ви тут реально такі недалекі?

Яка різниця, скільки там кілометрів до лінії фронту, якщо та ж ракета Онікс летить 800 км?

Причому прилетіти може не тільки з території Московії, а і з Білорусі, і з Чорного моря.

За три місяці так і не усвідомили, що в Україні немає місць, які можуть бути безпечними від влучання ракет?

Пора би вже вивчити ТТХ ворожих ракет, і не скиглити!
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17.06.2022 01:26 Відповісти
Хіба ракети в орди уже закінчилися?
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17.06.2022 11:54 Відповісти
Виходячи з "логіки" 73-відсоткових довбойобів, то знову Порошенко склади палить - більше нікому.
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16.06.2022 23:19 Відповісти
Пологи перебувають в окупації
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16.06.2022 23:31 Відповісти
Самозагоряння через високу температуру повітря можливо? Просто я не великий знавець хімії...
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17.06.2022 07:54 Відповісти
А що виходить з логіки довбойоба Саші, який, *****, навіть статтю не прочитав?
24% еліта, *****.
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17.06.2022 00:28 Відповісти
Коагулянт використовується для очищення питної води.
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16.06.2022 23:40 Відповісти
Мабуть на території щось складували окупанти.
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17.06.2022 00:51 Відповісти
пожежники - чиї були?
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17.06.2022 06:44 Відповісти
 
 