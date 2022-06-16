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Дніпро місто (2157) пожежа (3744)

У Дніпрі спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

У Дніпрі почалася масштабна пожежа, яка сталася в центрі міста. Попередньо рятувальники повідомляють про те, що загорівся дах будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Суспільне".

Станом на 22:15 на місці працювали рятувальники.

Представниця ДСНС області Дар'я Цуркань пояснила, що виклик рятувальникам надійшов 16 червня о 21:29.

"Горить дах будівлі кафе, вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники", - повідомила Цуркань.

За даними Telegram-каналів, горить заклад "Три бобри" на вулиці Яворницького.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Три бабра(((шоб вамуроті пір'я поросло від ваших москальських назв…
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17.06.2022 00:07
+6
Ну правильніше все ж буде "Три бобри". Хоча з часів мого навчання в школі правопис змінювався вже скільки разів, що хто вже і знає, як правильно))
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17.06.2022 00:31
+5
,, Три бобра ", українською так і буде бобер , так що не сваріть хазяїна
за назву !
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17.06.2022 00:26
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"Прєльот", "божє мой", "кашмар" - ось такі висловлювання зараз будуть по всіх тг каналах.
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17.06.2022 00:04 Відповісти
Три бабра(((шоб вамуроті пір'я поросло від ваших москальських назв…
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17.06.2022 00:07 Відповісти
"Три Симоньян"
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17.06.2022 00:23 Відповісти
,, Три бобра ", українською так і буде бобер , так що не сваріть хазяїна
за назву !
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17.06.2022 00:26 Відповісти
Ну правильніше все ж буде "Три бобри". Хоча з часів мого навчання в школі правопис змінювався вже скільки разів, що хто вже і знає, як правильно))
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17.06.2022 00:31 Відповісти
Горить моч янота
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17.06.2022 00:26 Відповісти
Якщо б назвали кав'ярню "Вологі мрії пуйла", то зараз би святкували з вогником.
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17.06.2022 00:31 Відповісти
ну вот и так и живем, что не знаем что за люди, а уже столько злорадства. Сочувствую пострадавшим!
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17.06.2022 05:39 Відповісти
40 квадратних метрів це масштабна пожежа?
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17.06.2022 07:24 Відповісти
Філатов пале всі плівки з його ганебно-сцикливими закликами здати місто та Україну? Скажіть хтось тому ідіоту зраднику - що інтернет не горить.
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17.06.2022 09:05 Відповісти
ботік, шо ти мелеш????
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17.06.2022 10:39 Відповісти
 
 