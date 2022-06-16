У Дніпрі спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Дніпрі почалася масштабна пожежа, яка сталася в центрі міста. Попередньо рятувальники повідомляють про те, що загорівся дах будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне".
Станом на 22:15 на місці працювали рятувальники.
Представниця ДСНС області Дар'я Цуркань пояснила, що виклик рятувальникам надійшов 16 червня о 21:29.
"Горить дах будівлі кафе, вогонь охопив площу 40 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники", - повідомила Цуркань.
За даними Telegram-каналів, горить заклад "Три бобри" на вулиці Яворницького.
Топ коментарі
+9 Rulya Kosh
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+6 Al-Goritm Ain-Moment
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+5 Amber
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