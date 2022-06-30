ВСУ освободили село Потемкино на Херсонщине. ВИДЕО
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Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. Во время успешного контрнаступления была уничтожена российская техника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.
"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр. Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.
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Бийте їх. Бийте так, щоб вбивалися в землю, гноєм.
Але беріть і в полон. На обмін.
Слава Героям!
та ганьба ЗЄльонкіним!
це Потьомкіно в 50 км від Нової Каховки.
скільки ж ще треба звільнити таких Потьомкіних по всій Україні через здачу Перекопу, Чернобиля, Сум, Харкова та ін. та ін. ?
Зверніть увагу: Марьянка на межі забудови Донецька стоїть досі !!!!
та сама Марьянка, про яку ми чуть не через день чули всі ці 8 років із 14-го !
тому там були підготовлені позиції
хлопці знають, що роблять, але краще бїм роботи менше було. Чи Ви не згодні?
ЗСУ звільнили останній з раніше окупованих ворогом населених пунктів у Кримській області - м. Керч.
Ворога здійснив знову спроби штурмових дій на Лисичанському напрямку. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов... би... але відходити вже було нікому.