ВСУ освободили село Потемкино на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. Во время успешного контрнаступления была уничтожена российская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.

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"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр. Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.

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