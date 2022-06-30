РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16295 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
25 874 41
война (46875) Херсонщина (3517) ВСУ (5157)

ВСУ освободили село Потемкино на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. Во время успешного контрнаступления была уничтожена российская техника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ВСУ.

"Село Потемкино Херсонской области под контролем ВСУ. Военнослужащие 60-й отдельной пехотной бригады провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько вражеских контратак, уничтожили БМП, танки, а также бронеавтомобиль Тигр. Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными улыбками на губах наши ребята обещают держать темп", - говорится в сообщении.

Также читайте: В течение 27 июня на южном направлении уничтожены 19 оккупантов, 1 танк, 1 САУ и склад боеприпасов, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+76
неправда! це був жест доброй волі з боку асвабадітелей
показать весь комментарий
30.06.2022 13:28
+52
СЛАВА ЗСУ!!! і нехай вас Боженька береже!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30
+47
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неправда! це був жест доброй волі з боку асвабадітелей
показать весь комментарий
30.06.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2022 18:21 Ответить
Поки орки Донбас колошматять, ЗСУ на південь прямує. Добрі новини,так тримати.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!! і нехай вас Боженька береже!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30 Ответить
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:30 Ответить
Негайно перейменувати село. Який ще потьомкін в Україні?!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:33 Ответить
Як який? Він же Грицько Нечеса, запорізький козак. Якщо не знали
показать весь комментарий
30.06.2022 13:38 Ответить
то мокшинське лайно, а не запорізький козак. Дійсно його посвятили в козаки, а воно виявилося лайном, який знищував цих козаків.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:54 Ответить
Це підлизали тодішні колаборанти. Щось схоже на звання "народний артист України" для кацапів-імперців кіркорова, чи баскова.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:57 Ответить
Це історична назва. Така собі натуральна "потьомкінська дєрєвня". З тих, що Грицько Катерині демонстрував для підтвердження витрат з казни на їхню розбудову. Мабуть, одну таки добудували... потім...
показать весь комментарий
30.06.2022 18:29 Ответить
Там наші перехопики опублікували запис, що в Потємкіні дві банди орків одна одну перебили "дружнім вогнем", якщо це вплинуло на звільнення села, нехай таке трапляється частіше. З іншого боку не можна завжди покладатися на ласку кретинізму окупантів.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:47 Ответить
Відлік пішов. Зі Зміїного почалася відкрити агресія. Зі Зміїного пішло визволення.
Бийте їх. Бийте так, щоб вбивалися в землю, гноєм.
Але беріть і в полон. На обмін.
показать весь комментарий
30.06.2022 13:47 Ответить
вообще-то, освобождение началось с Киевской области - Макаров!!
показать весь комментарий
30.06.2022 17:00 Ответить
Вздохнули с облегчением - это они поторопились . Теперь им нужно как можно быстрее сваливать . Это они в окупации были в относительной безопасности - ВСУ по домам просто так не стреляют . А освободители их сотрут .
показать весь комментарий
30.06.2022 13:47 Ответить
а почему не стирали при подходе? сделали вид дружественного огня, что б свалить. Или все 200-сотыми стали бы
показать весь комментарий
30.06.2022 13:54 Ответить
Вже три дні як. Карта на бреше https://deepstatemap.live/#11.25/47.4006/33.6539

Слава Героям!
показать весь комментарий
30.06.2022 13:49 Ответить
Кажется мне это село раньше уже освобождали в сводках
показать весь комментарий
30.06.2022 13:49 Ответить
Слава ЗСУ !

та ганьба ЗЄльонкіним!
це Потьомкіно в 50 км від Нової Каховки.
скільки ж ще треба звільнити таких Потьомкіних по всій Україні через здачу Перекопу, Чернобиля, Сум, Харкова та ін. та ін. ?

Зверніть увагу: Марьянка на межі забудови Донецька стоїть досі !!!!
та сама Марьянка, про яку ми чуть не через день чули всі ці 8 років із 14-го !
тому там були підготовлені позиції
показать весь комментарий
30.06.2022 14:11 Ответить
Якщо б вчасно підірвали Антонівський міст та охороняли Каховську греблю то орків взагалі не було б на правому березі. І розмінування перешийку тут взагалі ні до чого. Це розмінування мало наслідки для захоплення лівого берега, але правий тут ні до чого. Воювати треба було, а не здавати все.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:34 Ответить
Я з вами не погоджуюся. Якби була б організована нормальна оборона виходу з Криму (а не розмінування і асфальт новий), кацапи взагалі не змогли би вийти з Криму. Ми їх могли би держати під постійним прицілом на вузькому відрізку і просто знищувати. Це якби не шапіто 95...
показать весь комментарий
30.06.2022 15:06 Ответить
при перевазі в повітрі на початку вони скоріш за все вийшли би з Криму, але не за день, зі значними втратами, і скоріше за все вдалося б зберегти правобережжя Н. Каховку і Мелітополь..
показать весь комментарий
30.06.2022 18:54 Ответить
хлопці знают що роблять і не тобі барану кацапскому нити
показать весь комментарий
30.06.2022 15:20 Ответить
Та а що він не так сказав? Їх на провебережжі не повинно було бути. А ті Потьомкіно коштують життів при звільненні.
хлопці знають, що роблять, але краще бїм роботи менше було. Чи Ви не згодні?
показать весь комментарий
30.06.2022 21:33 Ответить
Такими темпами освобождения на оккупированных территориях новое поколение успеет вырасти.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:14 Ответить
Так подними сраку с дивана и помоги или ты только за клавиатурой вонять в сторону военных способен?
показать весь комментарий
30.06.2022 14:19 Ответить
Та він же кацап!
показать весь комментарий
30.06.2022 14:41 Ответить
а ты со шв,
показать весь комментарий
30.06.2022 18:26 Ответить
Такі реалії без "зеленої" переможної бравури. Це війна з сильним противником.
показать весь комментарий
30.06.2022 15:17 Ответить
Це маленьке село звільнили ще тиждень тому. Йшли бої і за Високопілля, але поки мабуть не звільнили.
показать весь комментарий
30.06.2022 14:31 Ответить
ВСУ молодцы!!! но в Украине не должно бить никаких "потемкино"
показать весь комментарий
30.06.2022 14:46 Ответить
Про це село журналіст Василь Пехньо говорив ще 3 дні тому. Село зовсім маленьке, але має стратегічне значення, як фланг подальшого контранаступу від Високопілля.
показать весь комментарий
30.06.2022 15:15 Ответить
Це круто. Найкращі побажання визволителям !
показать весь комментарий
30.06.2022 15:22 Ответить
Хлопці, вбивайте кацапів без жалю. Кацапи не мають право на життя!
показать весь комментарий
30.06.2022 15:58 Ответить
По ходу, треба перейменовувати, це мабуть та сама знаменита потьомкінська дєрєвня?!
показать весь комментарий
30.06.2022 16:29 Ответить
Какие ваши доказательства?! узкие не поверят!! 🤣
показать весь комментарий
30.06.2022 16:33 Ответить
Це точно жест з боку москалів.
показать весь комментарий
30.06.2022 21:47 Ответить
Новини за місяць-два:

ЗСУ звільнили останній з раніше окупованих ворогом населених пунктів у Кримській області - м. Керч.

Ворога здійснив знову спроби штурмових дій на Лисичанському напрямку. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов... би... але відходити вже було нікому.
показать весь комментарий
01.07.2022 02:51 Ответить
Респект пацанам!
показать весь комментарий
01.07.2022 03:25 Ответить
 
 