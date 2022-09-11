Заброшенные позиции и трофейная техника российских оккупантов около Купянска. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают освобождать Харьковщину от российских оккупантов.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Российские оккупанты, убегая с Харьковщины, оставили после себя большое количество трофейной техники. В частности, танки, машину-амфибию, БМП, САУ, автомобили, а также опорные пункты.

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