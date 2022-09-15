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Освобожденный Купянск под обстрелами россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне продолжают забрасывать снарядами Купянск Харьковской области.
Видео обстрелов города опубликовал на своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Гатят просто по жилым кварталам", - отметил журналист.
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+14 vterra w
показать весь комментарий15.09.2022 18:53
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показать весь комментарий15.09.2022 19:12
+6 saper
показать весь комментарий15.09.2022 19:02
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Юрію , бережіть себе !!
Ти про логістику щось чуло?
А ти знаєш скільки полягло наших воїнів під час наступу?
Ні?
В такому разі запхай свої претензії до ЗСУ собі в сраку, диванний воїне!