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Освобожденный Купянск под обстрелами россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне продолжают забрасывать снарядами Купянск Харьковской области.

Видео обстрелов города опубликовал на своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Гатят просто по жилым кварталам", - отметил журналист.

Смотрите также: Освобождены пять подростков, которых оккупанты держали в подвале в Купянске. ФОТО
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Топ комментарии
+14
треба далі гнати цих під@рів
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15.09.2022 18:53
+11
Кацапня звіріє від поразки на Харківщині !

Юрію , бережіть себе !!
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15.09.2022 19:12
+6
очумілі не можуть до тями прийти від отриманих звідюлєй ось і гатять ушльопки куди попало
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15.09.2022 19:02
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треба далі гнати цих під@рів
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15.09.2022 18:53 Ответить
Ніззя. тоді марсіани взбунтують...
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15.09.2022 19:12 Ответить
шольцу запостить пусть и дальше задние передачки здает..наполеон лысый..где *** пвооооооооооооооооо
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15.09.2022 20:14 Ответить
очумілі не можуть до тями прийти від отриманих звідюлєй ось і гатять ушльопки куди попало
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15.09.2022 19:02 Ответить
Кацапня звіріє від поразки на Харківщині !

Юрію , бережіть себе !!
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15.09.2022 19:12 Ответить
Чекала на його блог, переніс. Так, він потрібен нам живим.
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15.09.2022 19:14 Ответить
Так кацапи ж кажуть шо Юра зник
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15.09.2022 19:28 Ответить
Після того, як ЗСУ героїчно звільнили багато територій Харківської області, правоохоронці побачили зламані меблі, загиджені речі, розбиті приміщення, безлад у кімнатах та навіть самогонний апарат Певно, "другій армії світу" потрібно було поповнювати запаси "хоробрості". Пропаганда вже не справляється", - йдеться у повідомленні
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15.09.2022 19:17 Ответить
ага, .. у рабсії друга армія... третього світу ..
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15.09.2022 23:17 Ответить
А розбити у відпрвідь кацапські "вогневі точки" д'єрмак не дозволяє, щоб *уйла не дратувати!
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15.09.2022 19:18 Ответить
та нет, потому, что ирмак и есть *****..... а гундосый лазит в карманах штанов и лихорадочно ищет в них свои яйца....
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15.09.2022 19:23 Ответить
да, к сожалению, этого следовало ожидать.....
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15.09.2022 19:19 Ответить
надо будет закинуть что нибудь тудой
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15.09.2022 19:31 Ответить
шваркнет так шо гваделупу смоет не то что деревню жуполово тарабарского уезда))
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15.09.2022 20:15 Ответить
🤣Лингам
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15.09.2022 20:29 Ответить
Сказати що немає на цьому світі більш конченихлюдей ніж росіянє це нічого не сказати.
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15.09.2022 19:46 Ответить
Піди на фронт і покажи як гнати далі.
Ти про логістику щось чуло?
А ти знаєш скільки полягло наших воїнів під час наступу?
Ні?
В такому разі запхай свої претензії до ЗСУ собі в сраку, диванний воїне!
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15.09.2022 21:04 Ответить
рашисти звіріють..
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15.09.2022 23:19 Ответить
Це те що чекає Херсон коли його звільнять.Про це вже казав щоб звільнити Херсон цього мало.Інакше рашисти будуть його рівняти.Потрібно не тільки звільняти Херсон а гнати їх і скидати в море.
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15.09.2022 23:55 Ответить
 
 