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война (46523) пытки (758) Харьковщина (4108) Енин (327) Балаклея (245) Небытов (142) военные преступления (1155)

На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На освобожденных территориях Харьковщины полицейские обнаружили устроенные оккупантами камеры пыток.

Об этом сообщили заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио НВ тп начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На территории ряда населенных пунктов Харьковской области нами обнаружены с помощью местного населения застенки, в которых держали в совершенно бесчеловечных условиях наших сограждан, а также иностранцев. Речь шла о гражданах одной из азиатских стран, которые, будучи мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, они были остановлены российскими военными, незаконно задержаны, подвергались пыткам.

Все эти следы военных преступлений сейчас тщательно документируются нами. И по опыту Бучи мы прекрасно понимаем, что самые ужасные преступления могут быть раскрыты только со временем. Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти, но и пыток – отрезанные уши и т.д. Это еще только начало", – рассказал Енин.

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"Сейчас камера пыток найдена в Балаклее. У нас есть оперативная информация, которая требует подтверждения, об аналогичной камере на территории Волчанска. Там пытали людей, в частности электрическим током и т.д. Все это мы будем тщательно изучать и обнародовать, потому что об этих ужасных преступления должны знать все", – добавил он.

Енин также рассказал, что на освобожденных территориях задерживают российских солдат, которые все еще бродят по лесам и другой местности Харьковщины.

"Голод не тетка - люди вынуждены искать пищу, убежище. Местные жители активно помогают нам задерживать неудачников с российской стороны", - сказал он.

Енин также рассказал, что 99% коллаборантов, перешедших на службу к россиянам, — это бывшие сотрудники еще старой милиции, которых выгоняли за разного рода злоупотребления, алкоголизм, торговлю вещественными доказательствами, взяточничество и т.д.

Есть единичные случаи перехода на сторону врага и сотрудников полиции, но количество этих людей крайне незначительно. На Харьковщине речь шла не больше, чем о 20-30 людях.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что в комнате пыток в штабе оккупантов в Балаклее россияне "одевали маски и пытали мирных жителей обнаженными проволоками".

Это зафиксировали полицейские и криминалисты Киевщины, проводящие осмотр базы российских захватчиков в Харьковской области.

"Пыточную обустроили в одном из отделов полиции, тут же держали пленных и жили сами. Откровенно поражает то, что рядом с камерами пыток оккупанты развешивали рисунки своих детей", - рассказал Небытов.

На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД 01
На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД 02
На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД 03
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Топ комментарии
+32
Пускай кто то еще раззует пасть и изрыгнет что нужно пойти на компромис и оставить Рашке хоть кусок нашей земли с нашими людьми, которых уже 9 лет пытают и унижают на окупированных территориях
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16.09.2022 00:30
+24
сформувалась аксіома.......
міф про русню і братський народ остаточно розвінчаний, бачите кацапа військового вбивайте не можете тоді тікайте, бо те майно яке вам дороге, в могилі не знадобиться....
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16.09.2022 00:31
+21
А наш новий зе-омбудсмен, як завжди мовчить і тільки на Фейсбуці веселими постіками розважається?
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16.09.2022 00:42
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Правила форума Совет форумчан
Верховная Рада должна принять закон о смертной казни через повешение для кацапских палачей и украинских сепаратистов!
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16.09.2022 00:29 Ответить
Да во время войны это должно быть, только не сепаратистов a коллаборантов (предателей). Называйте вещи правильными именами.
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16.09.2022 00:35 Ответить
Пускай кто то еще раззует пасть и изрыгнет что нужно пойти на компромис и оставить Рашке хоть кусок нашей земли с нашими людьми, которых уже 9 лет пытают и унижают на окупированных территориях
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16.09.2022 00:30 Ответить
Але всеодно дзявкає недомовою кацапів, щоб усрус не зробив всеодно буде плямкати їхньою аби лиш не рідною мовою українців.
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16.09.2022 11:23 Ответить
сформувалась аксіома.......
міф про русню і братський народ остаточно розвінчаний, бачите кацапа військового вбивайте не можете тоді тікайте, бо те майно яке вам дороге, в могилі не знадобиться....
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16.09.2022 00:31 Ответить
В миф этот верили только те кто не верил историкам.
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16.09.2022 00:37 Ответить
а історія (тому хто нею цікавиться) якраз показала що за останні років 600 кацапам вірити не можна.....
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16.09.2022 00:42 Ответить
правда,відбувається не так-кацапа беруть в полон,ввічливо з ним говорять,надають меддопомогу,називають пацаном,парнем,мужиком,потім в госпіталь,лікують безплатно і далі в санаторів-табір полонених....а вас лікуватимуть безплатно в укролікарнях?
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16.09.2022 03:32 Ответить
а робоча сила на відбудовах тобі не потрібна? а я б узяв би - в мене є пару знайомих відставних ментів, вони б із задоволенням би побули б наглядачами. І гумові дубинки певно ще вдома зберігають. нас хоч війна і не зачепила, але повір - відбудовувати є що.
хлопчики, закінчуйте оцю мантру про не оставляти в живих. це собі може дозволити країна, в якій зброя виробляється і яка економічно самодостатня. Наша країна жива лише завдяки міжнародній підтримці. І будь-які нехтування міжнародними правилами, в тім числі і з поводженням з полоненними, є поводом для протидії тій підтримці частини антиукраїнських сил всередині наших союзників. Хіба вже настільки важко це зрозуміти?
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16.09.2022 09:35 Ответить
Кацапське бидло не могло поводитися інакше 😠
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16.09.2022 00:37 Ответить
А наш новий зе-омбудсмен, як завжди мовчить і тільки на Фейсбуці веселими постіками розважається?
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16.09.2022 00:42 Ответить
тварі кацапські щоб усі здохли до одного!
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16.09.2022 00:42 Ответить
Це все жахливо і за це має бути жорстока помста. І ще одне: де ж новий омбудсмен, який зечмоні продавили замість Денісової? Я не її прихильник, але її хоч було чути в медіапросторі. А того нового не чутно від слова зовсім. Вони що -німого призначили?
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16.09.2022 01:00 Ответить
Треба міняти омбудсмена - він ледача вата
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16.09.2022 01:23 Ответить
А кого ви бачили працьовитого з каманди квартал зечмонь? Вони хіба що лідери по крадівництву і дерибану лержавних коштів.
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16.09.2022 01:49 Ответить
Так вони мають дипломи Трускавця
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16.09.2022 02:56 Ответить
Омбудсмен занимается защитой прав граждан от внутрених угроз (менты, суд, и.т.д). В случае войны нет вам обутсмена кроме ЗСУ.
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16.09.2022 03:07 Ответить
піддавати розголосу, тому що про ці жахливі злочини мають знати всі", - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/v3367454‼️‼️‼️
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16.09.2022 01:21 Ответить
99% колаборантів, які перейшли на службу до росіян - це колишні співробітники ще старої міліції, яких виганяли за різного роду зловживання, алкоголізм, торгівлю речовими доказами, хабарництво тощо. Джерело: https://censor.net/ua/v3367454 ‼️‼️‼️
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16.09.2022 01:25 Ответить
Йшлося про громадян однієї з азійських країн Джерело: https://censor.net/ua/v3367454
А почему страну не называете, наверное, там очень любят русский мир?
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16.09.2022 02:37 Ответить
історія говорить,що там де рашка,там завжди смерть,вбивства,тортур,кров. як це часто було у минулому,ця історія повторилася знову з українцями. правда 73% українців чомусь вибрали собі владу,яка до 24.02 не вірила в це і навіть активно заперечувала ! іще-член Зе-команди Андрюша Портнов,ще до війни хвалився в соцмережах,,що його команда збирає списки плохіх украінцев для майбутніх фільтраційних таборів,схоже оце і є їх катівні..а Андрійка Портнова зе-народець випустив за кордон і Андрійка Деркача теж,а попробуйте ви виїхати якщо вам до 60 років?
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16.09.2022 03:27 Ответить
Весь мир должен узнать что самое большое в мире Зло это далеко не Хамас и Игил - это русня которую нужно вычленить с планеты
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16.09.2022 04:35 Ответить
Зверніть увагу що після того як кацапня почала відгрібати в Україні, то чомусь у світі припинилися теракти.
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16.09.2022 06:57 Ответить
Чим довше читаєш цього Єніна, чим більше дивишся ці жахливі фото (і що ми ще побачимо сьогодні по Марахфону), тим більше розумієш через що пройшли ці люди, наші українці! Патріоти. Ажде Ізюм захопили ще1 квітня.

І як цих людей ти, зелена паскуда, міг не попередити? Не готувати до вторгнення? А брехати, брехати, знову брехати. Бо копати окопи, вивозити людей (інвалідів, дитбудинки) це ж так банально! Геть немає ніяких фішечек!😠

А кацапів, катів може вилікувати лише ЗСУ!!
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16.09.2022 06:24 Ответить
Какой братский народ, если к примеру Иван Грозный из рода Глинских- прямых потомков Мамая.
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16.09.2022 06:31 Ответить
Вже був коментар про незрівнянний талант до управління державою від найвеличнішого лідора **********?!! Бо тільки справжній професіонал міг за день до повномасштабного вторгнення рашистів закликати громадян готуватися до шашликів, а не до війни. (сарказм)
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16.09.2022 06:55 Ответить
був! тут є його троль Володимир Павлович
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16.09.2022 10:03 Ответить
расея подлежит уничтожению вместе с русскими унтерменшами нацико-фашистскими !
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16.09.2022 08:13 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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16.09.2022 09:48 Ответить
 
 