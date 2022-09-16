На освобожденной Харьковщине обнаруживают застенки российских оккупантов. Среди эксгумированных тел есть с отрезанными ушами и другими следами пыток, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На освобожденных территориях Харьковщины полицейские обнаружили устроенные оккупантами камеры пыток.

Об этом сообщили заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью Радио НВ тп начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"На территории ряда населенных пунктов Харьковской области нами обнаружены с помощью местного населения застенки, в которых держали в совершенно бесчеловечных условиях наших сограждан, а также иностранцев. Речь шла о гражданах одной из азиатских стран, которые, будучи мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, они были остановлены российскими военными, незаконно задержаны, подвергались пыткам.

Все эти следы военных преступлений сейчас тщательно документируются нами. И по опыту Бучи мы прекрасно понимаем, что самые ужасные преступления могут быть раскрыты только со временем. Мы уже столкнулись с эксгумацией отдельных тел не только с признаками насильственной смерти, но и пыток – отрезанные уши и т.д. Это еще только начало", – рассказал Енин.

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"Сейчас камера пыток найдена в Балаклее. У нас есть оперативная информация, которая требует подтверждения, об аналогичной камере на территории Волчанска. Там пытали людей, в частности электрическим током и т.д. Все это мы будем тщательно изучать и обнародовать, потому что об этих ужасных преступления должны знать все", – добавил он.

Енин также рассказал, что на освобожденных территориях задерживают российских солдат, которые все еще бродят по лесам и другой местности Харьковщины.

"Голод не тетка - люди вынуждены искать пищу, убежище. Местные жители активно помогают нам задерживать неудачников с российской стороны", - сказал он.

Енин также рассказал, что 99% коллаборантов, перешедших на службу к россиянам, — это бывшие сотрудники еще старой милиции, которых выгоняли за разного рода злоупотребления, алкоголизм, торговлю вещественными доказательствами, взяточничество и т.д.

Есть единичные случаи перехода на сторону врага и сотрудников полиции, но количество этих людей крайне незначительно. На Харьковщине речь шла не больше, чем о 20-30 людях.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что в комнате пыток в штабе оккупантов в Балаклее россияне "одевали маски и пытали мирных жителей обнаженными проволоками".

Это зафиксировали полицейские и криминалисты Киевщины, проводящие осмотр базы российских захватчиков в Харьковской области.

"Пыточную обустроили в одном из отделов полиции, тут же держали пленных и жили сами. Откровенно поражает то, что рядом с камерами пыток оккупанты развешивали рисунки своих детей", - рассказал Небытов.

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