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пытки (758) Паевская (17)

Освобожденная из российского плена парамедик Тайра дала показания в США об ужасах российского плена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тайра

Парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая три месяца была в российском плену, свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену локкупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов и призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир", – написала Оксана Маркарова.

Она отметила важность свидетельств для привлечения России к ответственности за военные преступления и для обострения внимания к необходимости наращивания усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.

Читайте также: Тайра рассказала о российском плену: "Держали в Донецком СИЗО, отношение было ужасным. В камере три на шесть метров - 22 женщины и десять кроватей"

Как известно, в начале российского вторжения парамедик Юлия Паевская попала в плен. Освобождена 17 июня. Рассказывая о пребывании в плену, она заявила, что условия напоминали концлагерь.
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Топ комментарии
+62
зеля, где нвша Пташка???
Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
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15.09.2022 20:12
+34
Добре, що Тайра зробила це в США.
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
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15.09.2022 20:21
+33
Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
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15.09.2022 20:14
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Правила форума Совет форумчан
зеля, где нвша Пташка???
Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
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15.09.2022 20:12 Ответить
Оленівка чекає. Дай Боже, їм витримати і дочекатися
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15.09.2022 20:30 Ответить
капітан полку "Азов" Олег Мудрак, понад 100 днів перебуває в полоні російських окупантів.

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15.09.2022 20:56 Ответить
і під час "екстрадикції" ( )

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15.09.2022 20:58 Ответить
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15.09.2022 20:36 Ответить
а тут тебе **** - такой нежданчик!
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15.09.2022 20:45 Ответить
помилка ціною життя ста тисяч українців і страждань ще десятків міліонів !!
горіти вам у пеклі, ЗЄ-льоні "ошибки природи" !!!!
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15.09.2022 21:00 Ответить
Думаєте ці очі можна забути? Чи тих,що в автобусі були.....чи тих хто обіцяв за 3 тижні обмін провести....учора читала 71% довіряють цій особі. Не вірю ні на %. Не дайте себе знову обдурити
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15.09.2022 21:01 Ответить
неее! я им еще и вот это припомню!
для меня это личное оскорбление!
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15.09.2022 21:05 Ответить
уся рашка - суцільна зона, камера уповільнених тортур
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15.09.2022 20:12 Ответить
А відоме "гамнесті... " і далі язика "десь" тримає. Ну-ну тримайте-після війни отих дармоїдів треба буде розігнати!
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15.09.2022 20:13 Ответить
Ангел Тайра,одужуй.Горкий Лук тобою б пишався.Дякую тобі за все.
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15.09.2022 20:13 Ответить
Єрмаківський омбудсмен теж мовчить, така в нього робота - мовчати про злочини росіян - партнерів ЗеШобли по бізнесу
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15.09.2022 20:14 Ответить
В Україні омбудсмена тепер практично немає.

Ніхто його не бачить, не чує і не знає прізвища цієї людини.

Навіщо дратувати зелене керівництво, якимись проблемами, хай сплять спокійно.

Слуг на фронті немає, вони не страждають...
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15.09.2022 20:38 Ответить
ця відкрита інформація шкідлива - орки почнуть "втихаря" вбивати азовців, щоб не було витоку про їхні звірства
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15.09.2022 20:16 Ответить
перестань тикати росс наративи, тіпа нічого не розказуйте, шифруйтесь , ти думаєш що путя віддасть ТОП Азовців ? ага , *** хіба Євгена Пригожина захопити
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15.09.2022 20:29 Ответить
Born 5ab2300a

Реєстрація: 24.06.2022 - бот !

свідчити треба, а патякати про свідчення користі не приносить
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15.09.2022 20:33 Ответить
важко сказати, хто з вас правий, хто "має рацію"... Так що не варто сваритись на цьому грунті.
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15.09.2022 20:40 Ответить
Росія фактично вийшла з Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час міжнародних збройних конфліктів, у зв'язку з чим ООН тепер не зможе судити Росію за порушення прав цивільних осіб під час війни. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін, а документ опубліковано на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності Держдуми.

«Відкликати заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), прийняту у Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1», - йдеться у 1 статті документа.

Законопроект затвердив російський парламент у жовтні 2019 року, а 6 листопада його схвалила Рада Федерації.

https://zaxid.net/news/
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15.09.2022 20:18 Ответить
"Базуючись на положеннях Статуту згодом були сформульовані так звані Нюрнберзькі принципи, відповідно до яких:
Будь-яка особа, яка здійснила будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, несе за такі дії відповідальність і має бути покарана.Та обставина, що відповідно до національного права не встановлено покарання за будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, не звільняє особу, яка його вчинила, від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа, яка здійснила дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, діяла як голова держави чи відповідальна посадова особа уряду, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа діяла на виконання наказу свого уряду чи начальника, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом, якщо свідомий вибір був фактично для неї можливим.Кожна особа, яка обвинувачується в скоєнні міжнародно-правового злочину, має право на справедливий розгляд своєї справи на підставі фактів та права." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
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15.09.2022 20:58 Ответить
Добре, що Тайра зробила це в США.
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
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15.09.2022 20:21 Ответить
А тем временем где-то в секте свидетелей Святого ... не скажу кого воизбежании бана от совершенно не пердвзятого администратора.
Вячеслав 43a0ae0b відповів на ваш коментар в темі Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США

дело в том что не будет никакого обьявления спонсором терроризма именно сейчас - это пустая болтовня и пиар зеленой шоблы для важности и надувания щек

15.09.2022 03:08
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15.09.2022 20:25 Ответить
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15.09.2022 20:27 Ответить
Росія фактично вийшла із здорового глузду та людяності.
Росія- це якась невідома людству потвора. Це нелюди.

Якщо їх не спинити, люство деградує.
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15.09.2022 20:27 Ответить
На войну в Украину из российских тюрем отправили не только убийц и насильников, но и каннибалов.

Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Известно по крайней мере об одном случае отправки в Украину зека, который был осужден за то, что съел несколько человек
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15.09.2022 20:30 Ответить
Це вже щось зовсім креативне від кремлівського людоїда 🧌😡
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15.09.2022 20:54 Ответить
Доки до нас доїде, кого-небудь зжере.
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15.09.2022 20:56 Ответить
якщо він харчується руZZкімі, то корма у нас вистачить тримати такого в зоопарку
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15.09.2022 21:05 Ответить
"нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів" Джерело: https://censor.net/ua/n3367415

"прастьіє расіянє ні прі чьом! Ета всьо путлєр!" (с) ЄС, ООН та інші "Just A Business"
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15.09.2022 20:31 Ответить
До сраки это все. Как та дела по MH17? Всех посадили? Всех нашли? Приговорили, в суд доставили? Отож. Они даже за своих граждан не могут ответить. За украинцев... короче. Куча всяких судов, комиссий, организаций, а толку. Такая же коррупция и бюрократия как и у нас. Кто сильнее тот и прав. Таковы правила сегодняшней реальности. ******** раху, сами возьмем свое без всяких судов, нет- значит так и будет.
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15.09.2022 21:15 Ответить
А що з Азовцями, чого всі мовчать!!!!!? Забули , чи заборонили згадувать?
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15.09.2022 22:12 Ответить
 
 