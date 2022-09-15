Освобожденная из российского плена парамедик Тайра дала показания в США об ужасах российского плена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая три месяца была в российском плену, свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США)
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня наша легендарная Юлия Паевская (Тайра) дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену локкупантов, ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов и призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир", – написала Оксана Маркарова.
Она отметила важность свидетельств для привлечения России к ответственности за военные преступления и для обострения внимания к необходимости наращивания усилий для освобождения всех защитников и гражданских, которых Россия незаконно захватила и удерживает, нарушая все международные нормы.
Как известно, в начале российского вторжения парамедик Юлия Паевская попала в плен. Освобождена 17 июня. Рассказывая о пребывании в плену, она заявила, что условия напоминали концлагерь.
Пожалуйста, подождите...
Це її останній пост від 17 травня. З приписом:
"Ні на крок ні на хвилину З честю та гідністю до кінця"
горіти вам у пеклі, ЗЄ-льоні "ошибки природи" !!!!
для меня это личное оскорбление!
Ніхто його не бачить, не чує і не знає прізвища цієї людини.
Навіщо дратувати зелене керівництво, якимись проблемами, хай сплять спокійно.
Слуг на фронті немає, вони не страждають...
Реєстрація: 24.06.2022 - бот !
свідчити треба, а патякати про свідчення користі не приносить
«Відкликати заяву, яка була зроблена СРСР при ратифікації Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол 1), прийняту у Женеві 8 червня 1977 року, відповідно до пункту 2 статті 90 названого Протоколу 1», - йдеться у 1 статті документа.
Законопроект затвердив російський парламент у жовтні 2019 року, а 6 листопада його схвалила Рада Федерації.
https://zaxid.net/news/
Будь-яка особа, яка здійснила будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, несе за такі дії відповідальність і має бути покарана.Та обставина, що відповідно до національного права не встановлено покарання за будь-яку дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, не звільняє особу, яка його вчинила, від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа, яка здійснила дію, що відповідно до міжнародного права вважається злочином, діяла як голова держави чи відповідальна посадова особа уряду, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом.Та обставина, що будь-яка особа діяла на виконання наказу свого уряду чи начальника, не звільняє таку особу від відповідальності за міжнародним правом, якщо свідомий вибір був фактично для неї можливим.Кожна особа, яка обвинувачується в скоєнні міжнародно-правового злочину, має право на справедливий розгляд своєї справи на підставі фактів та права." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
У зелених прокурв, ДБР свідчення проти рашистів можуть і "загубитись".
Вячеслав 43a0ae0b відповів на ваш коментар в темі Білий дім обговорює з Конгресом адресні санкції проти Росії - Держдепартамент США
дело в том что не будет никакого обьявления спонсором терроризма именно сейчас - это пустая болтовня и пиар зеленой шоблы для важности и надувания щек
15.09.2022 03:08
Росія- це якась невідома людству потвора. Це нелюди.
Якщо їх не спинити, люство деградує.
Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
Известно по крайней мере об одном случае отправки в Украину зека, который был осужден за то, что съел несколько человек
"прастьіє расіянє ні прі чьом! Ета всьо путлєр!" (с) ЄС, ООН та інші "Just A Business"