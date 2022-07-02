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Тайра рассказала о российском плену: "Держали в Донецком СИЗО, отношение было ужасным. В камере три на шесть метров - 22 женщины и десять кроватей"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

паєвська

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра) рассказала, что российские оккупанты держали ее в Донецком СИЗО в маленькой камере вместе с еще 21 женщиной.

Об этом она сообщила в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"В последнее время меня держали в Донецком СИЗО. Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более-менее, умереть от голода не удастся. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали.

В камере - 22 женщины, камера три на шесть метров, десять коек. Другие также не имели никакой информации о семьях и детях. Их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно.

Это были украинки из рядов Вооруженных сил и Нацгвардии, там были девушки из "Азова" и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками", – рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парамедик Паевская (Тайра) о пребывании в российском плену: "Условия напоминают концлагерь, и я бы не очень удивилась, оказавшись однажды в газенвагене. И я не шучу". ФОТО

По ее словам, отношение оккупантов в плену было ужасным, они не дали никаких комфортных для женщины вещей.

"В чем я была – это один комплект белья, одни брюки, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали, у меня ничего не было. Мне не предоставили ни телефонную связь, ни медицинскую помощь. Как-то позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но однажды. Я не буду говорить о пытках и психологическом давлении, хотя оно было страшным, пока не завершится следствие", – сказала Паевская.

По словам парамедика, оккупанты обвинили ее по "расстрельной" статье: "Я была очень удивлена. Я говорила, что я выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе. На что они говорили, что это была территория "ДНР".

Тайра рассказала, что оккупанты говорили ей, что она - уже мертвец и ей лучше покончить с собой.

Также захватчики использовали физическое и психологическое насилие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы - военные, наша задача – защищать свою Родину", - пленный боец ​​"Азова" на допросе опровергает российскую пропаганду. ВИДЕО

Кроме того, по словам Тайры, в плену оккупантов находится медик на 7-м месяце беременности.

Парамедик считает, что в первую очередь нужно освобождать из плена раненых и женщин.
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Топ комментарии
+23
Цих потвор змінить тільки повна ліквідація,їх усіх потрібно знищити, повністю всіх без будь яких виключень.
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02.07.2022 00:30
+22
А фамилии работников концлагерей и СИЗО необходимо озвучивать
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02.07.2022 00:30
+22
Так, наші суди дадуть їм два роки умовно, так само як і меру колаборанту з Харківщини
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02.07.2022 00:49
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А фамилии работников концлагерей и СИЗО необходимо озвучивать
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02.07.2022 00:30 Ответить
Думаю слідство ведеться і призвища всіх гнід буде знати вся Україна.
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02.07.2022 00:40 Ответить
Так, наші суди дадуть їм два роки умовно, так само як і меру колаборанту з Харківщини
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02.07.2022 00:49 Ответить
в целофанових поїдуть
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02.07.2022 05:46 Ответить
Я думаю всё что она рассказала надо попытаться опубликовать во всех газетах мира . Как там в фашистких СИЗО относятся к нашим военно пленным , И как мы относимся здесь к рашистам ,чтобы все видели какая это мерзость, какой это фашизм -рашисткая *********.
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02.07.2022 05:29 Ответить
Цих потвор змінить тільки повна ліквідація,їх усіх потрібно знищити, повністю всіх без будь яких виключень.
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02.07.2022 00:30 Ответить
Ну все. Мариуполь из-за языка потеряли.
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02.07.2022 00:50 Ответить
Мариуполь из-за "какая разница" чего потеряли
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02.07.2022 01:02 Ответить
Хоть паржом папріколу.
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02.07.2022 08:38 Ответить
та да, точно. Я пам'ятаю, як усілякі скрипіни, гнапи, шабуніни, дроздови, та інші влащенки на солов'їній співуче заливали гівном інфопростір, хоча вибір був очевидний, також як і його наслідки. Але ж ці всі діячи легко довели українською прямо із рота, що такі бігборди образливі і політично не витримані. А тепер із студій бігають у бомбосховища. Типово український лайфхак.
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02.07.2022 01:06 Ответить
Не на якій, а якою. Вивчи вже бодай яку.
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02.07.2022 04:59 Ответить
Видно, що українською в житті не розмовляєте або рідко, а ще поради даєте! І навіть, якщо людина пише з помилкою, бо так говорять на живій мові і українській! Краще робіть зауваження тим у яких курячі мізки і досі не можуть українську вивчити!!!
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02.07.2022 18:46 Ответить
Этот сраный ,,единый марафон" - один сплошной наратив Кремля.
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02.07.2022 04:58 Ответить
А чому щоразу для інтерв'ю обирають Тайру? Хто вона та чим таким відрізнилася від багатьох що її виділяють серед інших?
Не розумію для чого, але схоже на те, що нам ліплять чергового куміра.
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02.07.2022 07:17 Ответить
Єто ві зря. У нас сійчас адін кумір, прікольний парьень,любіміц публікі, вілічайший лідьор і прочєє, прочєє, прочеєє, пачті бох. А угадайтье ка с пьервава раза.
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02.07.2022 08:44 Ответить
Вот прімьер дьействій настаяшчіх лідьерав : Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній Джерело: https://biz.censor.net/n3351509 .
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02.07.2022 08:52 Ответить
Паєвська Юлія Георгіївна (19 грудня 1968, Київ) - українська волонтер, доброволець, військовослужбовець, (позивний «Тайра», «Габрієл»), парамедик, командир підрозділу «Янголи Тайри». Дизайнер, президент федерації айкідо «Мутокукай-Україна»
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02.07.2022 10:27 Ответить
Після заходу наших в Донецьк ту ******* потрібно вичистити, або фізично або депортувати кудись на родіну в магадан. Ми з ними жити не маємо права в одній державі!
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02.07.2022 18:37 Ответить
 
 