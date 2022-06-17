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Парамедика Тайру освободили из российского плена, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинского парамедика Юлию Паевскую (Тайру), которую российские оккупанты захватили в середине марта в Мариуполе, освободили из плена.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже могу сообщить об этом. Удалось освободить из плена Тайру, украинского парамедика Юлию Паевскую. Я благодарен всем, кто работал на этот результат. Тайра уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрали всех", - заявил президент.

Смотрите также: АР опубликовало видео с нагрудной камеры парамедика Тайры, снятое в первые дни войны. ВИДЕО
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Топ комментарии
+73
Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
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17.06.2022 21:51
+51
Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
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17.06.2022 21:58
+46
Гарна новина.
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17.06.2022 21:49
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Значит наши какого то кадыровца поймали. Их меняют на раз-два на кого угодно
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17.06.2022 21:49 Ответить
...а ще їх викуповують і продають
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17.06.2022 22:27 Ответить
Кадиривці це ліквідний товар. Навколо них можна створити ринок, акціонерні товариства, облігації, ф'ючерси. Спішіть зайняти новий вибуховий ринок! Перші компанії з купівлі-продажу кадиривців, які вийдуть на IPO, зірвуть джек-пот по капіталізації! Також перспективними є суміжно-допоміжні напрямки - консалтинг і аудит кадиробізнесу.
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17.06.2022 23:03 Ответить
Кадиркономіка😄
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17.06.2022 23:37 Ответить
Чому ви досі не міністр фінансів?
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17.06.2022 23:43 Ответить
Я один з радників міністра, пишу під псевдонімом
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19.06.2022 12:17 Ответить
😄
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18.06.2022 11:00 Ответить
А це правда, що на 1 кадирвівця - 20 або 30 українських військових?
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17.06.2022 23:45 Ответить
Гарна новина.
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17.06.2022 21:49 Ответить
Воздасться кожному по ділах його
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17.06.2022 21:52 Ответить
Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
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17.06.2022 21:51 Ответить
Не знаю кому как, а мне Горького Лука с его "катедрой кацаповедения" не хватает.
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18.06.2022 12:19 Ответить
Наша Тайрочка!!!! Любим тебе!!!💐🇺🇦
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17.06.2022 21:53 Ответить
Тайро, дорога....нема слів.
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17.06.2022 21:55 Ответить
Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
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17.06.2022 21:58 Ответить
Дійсно гарна новина!
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17.06.2022 21:59 Ответить
Бог створив цапа, а чорт -- кацапа.
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17.06.2022 22:06 Ответить
Тайра - парамедик-героїня. Заслуговує вдячності, нагород в Україні та міжнародних премій.
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17.06.2022 22:10 Ответить
Те, що Тайра жива - ну, дуже Файна новина.
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17.06.2022 22:18 Ответить
А гімнокомандуючий - повне лайно.
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17.06.2022 22:20 Ответить
Твій путін-*****, а Крим - це Україна.
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17.06.2022 22:37 Ответить
Саме так, крим - це Україна, путін - *****, а твій говнокомандувач - повне лайно.
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18.06.2022 09:39 Ответить
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17.06.2022 22:35 Ответить
Дуже гарна новина. Щиро вдячний.
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17.06.2022 22:42 Ответить
Дуже гарна новина!
Вітаю всіх причетних та небайдужих!
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17.06.2022 22:57 Ответить
2,5 тысяч азовцев сдал в плен....
Тайру после месяцев плена освободил.....
1 к 2500.... Бубочка. не вижу поводам открывать шампанское....
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17.06.2022 23:05 Ответить
Зеленський особисто звітує про звільненого полоненого, значить обмінів не має і просувань по звільненню азовців теж.
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17.06.2022 23:10 Ответить
Це - добра новина.
Тайро, бажаю тобі якнайшвидше забути жахіття полону.

Тримайся !
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17.06.2022 23:52 Ответить
Пишут что ее поменяли на лугандийскую снайпершу.
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18.06.2022 03:16 Ответить
Хороша новина. А де Азовців? Падло ти чонгарсько-бучанське?
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18.06.2022 06:30 Ответить
Оманський кнур,а "АЗОВЦІ" наші кращі воїни,волонтери,а херсонська область,а харківська,запоріжська,сумська...а щоденні обстріли ракетами і бомбами...?Яке сліпе дурило вже 100 раз напало на небрите...і жодного успішного ???
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18.06.2022 07:29 Ответить
Как же лаптеноги радовались ее пленению ( в одноклассниках какие только кары не слали на ее голову )
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18.06.2022 08:54 Ответить
ну наверное нашим в замен пришлось отдать тоже шото " дорогое " , шо заслуживало четвертования ...
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18.06.2022 10:03 Ответить
Кольцо на среднем пальце правой руки - это кагбэ намёк народу Украины?
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18.06.2022 11:46 Ответить
интересно кого взамен отдали
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18.06.2022 12:34 Ответить
Хоч одна добра новина.
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18.06.2022 17:21 Ответить
Шкода, обміняли не на Єрмака.
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19.06.2022 06:11 Ответить
 
 