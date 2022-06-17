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Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО
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Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку російські окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - заявив президент.
Топ коментарі
+73 Осипенко Володимирівна Оксана
показати весь коментар17.06.2022 21:51
+51 Леонід Мефодовський
показати весь коментар17.06.2022 21:58
+46 stanis nasvaiko
показати весь коментар17.06.2022 21:49
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Будь ласка, зачекайте...
Вітаю всіх причетних та небайдужих!
Тайру после месяцев плена освободил.....
1 к 2500.... Бубочка. не вижу поводам открывать шампанское....
Тайро, бажаю тобі якнайшвидше забути жахіття полону.
Тримайся !