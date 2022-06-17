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Парамедика Тайру звільнили з російського полону, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українського парамедика Юлію Паєвську (Тайру), яку російські окупанти захопили в середині березня у Маріуполі, звільнили з полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх", - заявив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": АР опублікувало відео з нагрудної камери парамедика Тайри, зняте в перші дні війни. ВIДЕО
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Топ коментарі
+73
Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
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17.06.2022 21:51
+51
Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
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17.06.2022 21:58
+46
Гарна новина.
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17.06.2022 21:49
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Значит наши какого то кадыровца поймали. Их меняют на раз-два на кого угодно
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17.06.2022 21:49 Відповісти
...а ще їх викуповують і продають
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17.06.2022 22:27 Відповісти
Кадиривці це ліквідний товар. Навколо них можна створити ринок, акціонерні товариства, облігації, ф'ючерси. Спішіть зайняти новий вибуховий ринок! Перші компанії з купівлі-продажу кадиривців, які вийдуть на IPO, зірвуть джек-пот по капіталізації! Також перспективними є суміжно-допоміжні напрямки - консалтинг і аудит кадиробізнесу.
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17.06.2022 23:03 Відповісти
Кадиркономіка😄
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17.06.2022 23:37 Відповісти
Чому ви досі не міністр фінансів?
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17.06.2022 23:43 Відповісти
Я один з радників міністра, пишу під псевдонімом
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19.06.2022 12:17 Відповісти
😄
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18.06.2022 11:00 Відповісти
А це правда, що на 1 кадирвівця - 20 або 30 українських військових?
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17.06.2022 23:45 Відповісти
Гарна новина.
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17.06.2022 21:49 Відповісти
Воздасться кожному по ділах його
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17.06.2022 21:52 Відповісти
Тайра, сонечко наше.Жива!Дякую всім, хто допомагав у визволенні Ангела Тайру.Горький Лук пишався б тобою.Одужуй!
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17.06.2022 21:51 Відповісти
Не знаю кому как, а мне Горького Лука с его "катедрой кацаповедения" не хватает.
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18.06.2022 12:19 Відповісти
Наша Тайрочка!!!! Любим тебе!!!💐🇺🇦
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17.06.2022 21:53 Відповісти
Тайро, дорога....нема слів.
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17.06.2022 21:55 Відповісти
Добра новина. Тайра коштує більше за всіх всіх кадирівців та бурятів на Світі! Дай їй Бог здоров'я.
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17.06.2022 21:58 Відповісти
Дійсно гарна новина!
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17.06.2022 21:59 Відповісти
Бог створив цапа, а чорт -- кацапа.
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17.06.2022 22:06 Відповісти
Тайра - парамедик-героїня. Заслуговує вдячності, нагород в Україні та міжнародних премій.
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17.06.2022 22:10 Відповісти
Те, що Тайра жива - ну, дуже Файна новина.
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17.06.2022 22:18 Відповісти
А гімнокомандуючий - повне лайно.
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17.06.2022 22:20 Відповісти
Твій путін-*****, а Крим - це Україна.
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17.06.2022 22:37 Відповісти
Саме так, крим - це Україна, путін - *****, а твій говнокомандувач - повне лайно.
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18.06.2022 09:39 Відповісти
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17.06.2022 22:35 Відповісти
Дуже гарна новина. Щиро вдячний.
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17.06.2022 22:42 Відповісти
Дуже гарна новина!
Вітаю всіх причетних та небайдужих!
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17.06.2022 22:57 Відповісти
2,5 тысяч азовцев сдал в плен....
Тайру после месяцев плена освободил.....
1 к 2500.... Бубочка. не вижу поводам открывать шампанское....
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17.06.2022 23:05 Відповісти
Зеленський особисто звітує про звільненого полоненого, значить обмінів не має і просувань по звільненню азовців теж.
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17.06.2022 23:10 Відповісти
Це - добра новина.
Тайро, бажаю тобі якнайшвидше забути жахіття полону.

Тримайся !
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17.06.2022 23:52 Відповісти
Пишут что ее поменяли на лугандийскую снайпершу.
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18.06.2022 03:16 Відповісти
Хороша новина. А де Азовців? Падло ти чонгарсько-бучанське?
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18.06.2022 06:30 Відповісти
Оманський кнур,а "АЗОВЦІ" наші кращі воїни,волонтери,а херсонська область,а харківська,запоріжська,сумська...а щоденні обстріли ракетами і бомбами...?Яке сліпе дурило вже 100 раз напало на небрите...і жодного успішного ???
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18.06.2022 07:29 Відповісти
Как же лаптеноги радовались ее пленению ( в одноклассниках какие только кары не слали на ее голову )
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18.06.2022 08:54 Відповісти
ну наверное нашим в замен пришлось отдать тоже шото " дорогое " , шо заслуживало четвертования ...
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18.06.2022 10:03 Відповісти
Кольцо на среднем пальце правой руки - это кагбэ намёк народу Украины?
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18.06.2022 11:46 Відповісти
интересно кого взамен отдали
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18.06.2022 12:34 Відповісти
Хоч одна добра новина.
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18.06.2022 17:21 Відповісти
Шкода, обміняли не на Єрмака.
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19.06.2022 06:11 Відповісти
 
 