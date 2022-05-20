АР опублікувало відео з нагрудної камери парамедика Тайри, зняте в перші дні війни. ВIДЕО

На початку війни волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) потрапила в полон до російських окупантів, допомагаючи людям в Маріуполі. Зараз журналісти отримали доступ до відео з її камери.

Відео опублікувала агенція Assosiated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

На ньому - кадри надання допомоги пораненим та наслідки обстріл Маріуполя росіянами. Окремо АР зауважує, що Тайра надавала медичну допомогу не лише українцям, а й окупантам, які потрапили в полон.

Також камера зафільмувала, як лікарі намагаються допомогти двом дітям - брату та сестрі, батьки яких загинули. Врятувати хлопчика не вдалося.

Карту пам’яті з відео медик змогла передати журналістам за кілька днів до того, як потрапила в полон.

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"На флешці, яку вам передали, інформація щодо поранених за весь час до сьогодні", - сказала вона.

Тайра потрапила в полон всередині березня. Відтоді про її долю нічого невідомо.