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АР опублікувало відео з нагрудної камери парамедика Тайри, зняте в перші дні війни. ВIДЕО

На початку війни волонтерка Юлія Паєвська (Тайра) потрапила в полон до російських окупантів, допомагаючи людям в Маріуполі. Зараз журналісти отримали доступ до відео з її камери.

Відео опублікувала агенція Assosiated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

На ньому - кадри надання допомоги пораненим та наслідки обстріл Маріуполя росіянами. Окремо АР зауважує, що Тайра надавала медичну допомогу не лише українцям, а й окупантам, які потрапили в полон.

Також камера зафільмувала, як лікарі намагаються допомогти двом дітям - брату та сестрі, батьки яких загинули. Врятувати хлопчика не вдалося.

Карту пам’яті з відео медик змогла передати журналістам за кілька днів до того, як потрапила в полон.

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"На флешці, яку вам передали, інформація щодо поранених за весь час до сьогодні", - сказала вона.

Тайра потрапила в полон всередині березня. Відтоді про її долю нічого невідомо.

Автор: 

Маріуполь (3228) Паєвська Юлія Тайра (19)


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На ютубі вже свинопси набігли в коменти.
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20.05.2022 15:01 Відповісти
Я постійно дивлюсь на ютубі новини про Україну провідних західних медіа, то свинособаки там завжди на вигулі. Тому немає чому рвати волосся, у європеців, американців, вже з'являється імунітет на ботву, бо їм крутять новини з нашого флангу
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20.05.2022 15:31 Відповісти
Дєло то житєйскоє - Зе актор відосік їй присвяте, ще попіариться і забуде.
В полон до кацапів краще не потрапляти, і Тайра про це знала дуже добре
судячи з відео. Бережи ії Бог у кацапському полоні і бажаю їй визволення з
полону
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20.05.2022 15:15 Відповісти
 
 