АР опубликовало видео с нагрудной камеры парамедика Тайры, снятое в первые дни войны. ВИДЕО
В начале войны волонтер Юлия Паевская (Тайра) попала в плен к российским оккупантам, помогая людям в Мариуполе. Сейчас журналисты получили доступ к видео с камеры.
Видео опубликовало агентство Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
На нем - кадры оказания помощи раненым и последствия обстрела Мариуполя россиянами. Отдельно АР отмечает, что Тайра оказывала медицинскую помощь не только украинцам, но и попавшим в плен оккупантам.
Также камера сняла, как врачи пытаются помочь двум детям - брату и сестре, родители которых погибли. Спасти мальчика не удалось.
Карту памяти с видео медик смогла передать журналистам за несколько дней до попадания в плен.
"На флешке, которую вам передали, информация о раненых за все время до сегодняшнего дня", - сказала она.
Тайра попала в плен в середине марта. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.
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В полон до кацапів краще не потрапляти, і Тайра про це знала дуже добре
судячи з відео. Бережи ії Бог у кацапському полоні і бажаю їй визволення з
полону