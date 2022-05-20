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АР опубликовало видео с нагрудной камеры парамедика Тайры, снятое в первые дни войны. ВИДЕО

В начале войны волонтер Юлия Паевская (Тайра) попала в плен к российским оккупантам, помогая людям в Мариуполе. Сейчас журналисты получили доступ к видео с камеры.

Видео опубликовало агентство Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.

На нем - кадры оказания помощи раненым и последствия обстрела Мариуполя россиянами. Отдельно АР отмечает, что Тайра оказывала медицинскую помощь не только украинцам, но и попавшим в плен оккупантам.

Также камера сняла, как врачи пытаются помочь двум детям - брату и сестре, родители которых погибли. Спасти мальчика не удалось.

Карту памяти с видео медик смогла передать журналистам за несколько дней до попадания в плен.

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"На флешке, которую вам передали, информация о раненых за все время до сегодняшнего дня", - сказала она.

Тайра попала в плен в середине марта. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Мариуполь (5710) Паевская Юлия (17)


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На ютубі вже свинопси набігли в коменти.
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20.05.2022 15:01 Ответить
Я постійно дивлюсь на ютубі новини про Україну провідних західних медіа, то свинособаки там завжди на вигулі. Тому немає чому рвати волосся, у європеців, американців, вже з'являється імунітет на ботву, бо їм крутять новини з нашого флангу
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20.05.2022 15:31 Ответить
Дєло то житєйскоє - Зе актор відосік їй присвяте, ще попіариться і забуде.
В полон до кацапів краще не потрапляти, і Тайра про це знала дуже добре
судячи з відео. Бережи ії Бог у кацапському полоні і бажаю їй визволення з
полону
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20.05.2022 15:15 Ответить
 
 