"Спасибо за убежище, "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни", - фотограф Дмитрий Козацкий. ФОТОрепортаж

Дмитрий Козацкий на псевдо Орест покинул "Азовсталь", опубликовал прощальные фото.

Ссылку на снимки он оставил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну вот и все. Спасибо за убежище, "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", – написал Дмитрий.

Он также выложил в общий доступ сделанные ранее на "Азовстали" фотографии.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи! ❤️", - написал Дмитрий.

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Цензор.НЕТ публикует обнародованные им фотографии.

















































