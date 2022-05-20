"Спасибо за убежище, "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни", - фотограф Дмитрий Козацкий. ФОТОрепортаж
Дмитрий Козацкий на псевдо Орест покинул "Азовсталь", опубликовал прощальные фото.
Ссылку на снимки он оставил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ну вот и все. Спасибо за убежище, "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", – написал Дмитрий.
Он также выложил в общий доступ сделанные ранее на "Азовстали" фотографии.
"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи! ❤️", - написал Дмитрий.
Цензор.НЕТ публикует обнародованные им фотографии.
Топ комментарии
+63 Тетяна Тать
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+46 Vladimir Novosolov #428109
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+43 Чайка Київ
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Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.
А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
чорноротаведуча з г+г зараз всім розповість, як кляті боригі розмінували кримський перешийок і здали Маріуполь.
Продовжувати?
И этот народ ***** хотел победить???
Там же підвалини розраховані на промислові навантаження - ого ! (див. фото вище).
Щось треба, але не настільки.
Спасибо Киборги
Спасибо Азовцы
Ніколи не знаєш, яка інформація може знадобитися ворогові та зіграти проти автора.
Екстракція - третя сторона комбатантів вивозить на свою територію під зобовязання не відпускати їх до кінця війни.
Полон це коли військові припиняють воювати, складають зброю і віддають себе повністю у владу ворогу.
Обмін це коли в певній точці розходяться в різні сторони полоненні яких одночасно віддають обидві сторони. Але полон є обовязковою умовою для обміну.
Тому на Азовсталі немає ніякої "евакуації". Це здача в полон. А доля полонених в країні яка не визнає пріоритет міжнародних законів на своїй території цілком і повністю залежить від бажань, настоїв та планів ворога. Кацапи можуть вбити, закатувати, скалічити, заслати на смертельно важкі роботи довічно. Це звірі. І скоріш за все так і станеться... Шанс дожити до обміну 1 з 10.
we pray for you and we support your freedom guys,
all the best from LT