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"Спасибо за убежище, "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни", - фотограф Дмитрий Козацкий. ФОТОрепортаж

Дмитрий Козацкий на псевдо Орест покинул "Азовсталь", опубликовал прощальные фото.

Ссылку на снимки он оставил в своем твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ну вот и все. Спасибо за убежище, "Азовсталь" – место моей смерти и моей жизни", – написал Дмитрий.

Он также выложил в общий доступ сделанные ранее на "Азовстали" фотографии.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи! ❤️", - написал Дмитрий.

Смотрите: Гражданских и тяжелораненых удалось эвакуировать. Относительно погибших процесс продолжается, - командир "Азова" полковник Прокопенко. ВИДЕО

Цензор.НЕТ публикует обнародованные им фотографии.

Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 01Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 02Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 03
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 04
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 05
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 06
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 07
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 08
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 09
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 10
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 11
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 12
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 13
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 14
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 15
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 16
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 17
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 18
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 19
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 20
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 21
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 22
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 23
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 24
Спасибо за убежище, Азовсталь - место моей смерти и моей жизни, - фотограф Дмитрий Козацкий 25

Мариуполь (5710) Азов (793) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+63
Жахливо
Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.

А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
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20.05.2022 14:27
+46
...Низкий поклон вам, герои. И простите.
И этот народ ***** хотел победить???
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20.05.2022 14:37
+43
Боже, поможи
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20.05.2022 14:25
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Правила форума Совет форумчан
Боже, поможи
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20.05.2022 14:25 Ответить
И накажи!!! Друзей и переговорщиков...
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20.05.2022 14:35 Ответить
🙏🙏🙏 😪
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20.05.2022 20:01 Ответить
Жахливо
Але кожному, хто буде говорити "всьо нє так одночначно" показувати оце і питати: а що неоднозначно, чи двоїться в очах?
Це якщо у того, хто говорить про неоднозначність буде дипломатичний імунітет.

А якщо нема імунітету - починати його головою найближчі стіни рихтувати.
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20.05.2022 14:27 Ответить
І отак всю з кацапами нашу спільну Історію, історію боротьби з лютим ворогом який ніс і несе смерть і горе, біду і знущання, Батурин, Голодомори, Гулаги, війни, мільйони знищених українців...! Так само, героїчно в схронах сиділи, воювали упівці, так було завжди і зараз лютий ворог прийшов нас вбивати, грабувати, гвалтувати!!!Виходячи з нашої трагічної Історії і враховуючи звірине нутро ворога нас врятує тільки ПЕРЕМОГА!

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20.05.2022 18:29 Ответить
Перемога - це томагавки по Москві у відповідь на кожний "іскандер". Але це не з Єрмаком ...
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20.05.2022 23:10 Ответить
Поки ви там в підвалах відсиджувались на найвеличнішого лідора було скоєно 10 замахів за тиждень.
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20.05.2022 14:34 Ответить
а ти де сидиш диваний воїн?
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20.05.2022 15:27 Ответить
На дивані, дивлюсь тілімарафон, як наймогутніший лідор всесвіту самотужки виграє війну. Найкращий єрмак галактики йому, звісно, трішечки допомагає. Пані чорнорота ведуча з г+г зараз всім розповість, як кляті боригі розмінували кримський перешийок і здали Маріуполь.
Продовжувати?
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20.05.2022 15:34 Ответить
Це сарказм, якщо що...
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20.05.2022 18:28 Ответить
...Низкий поклон вам, герои. И простите.
И этот народ ***** хотел победить???
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20.05.2022 14:37 Ответить
Азов <> Cталь
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20.05.2022 14:37 Ответить
Мученики ...😢😢😢🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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20.05.2022 14:41 Ответить
эти фотки должны быть в учебниках истории для будущих поколений !!
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20.05.2022 15:07 Ответить
Нет, не мученики, Они Герои. Наши Герои.
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20.05.2022 17:42 Ответить
не в тему....под всеми домами надо строить такие крепкие подвалы как на Азовстали...
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20.05.2022 14:42 Ответить
угу ... такі будинки будуть "золотими".
Там же підвалини розраховані на промислові навантаження - ого ! (див. фото вище).
Щось треба, але не настільки.
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20.05.2022 14:52 Ответить
стоп-стоп-стоп...какой плен? Зеленский же говорил, что это эвакуация! Зеля же не будет врать???
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20.05.2022 14:44 Ответить
А шо не так ? Евакуація ... у полон ...
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20.05.2022 14:49 Ответить
в полон это сдача, а не эвакуация. если наша власть, наши сми не будет называть вещи своими именами, то орки победят!
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20.05.2022 14:59 Ответить
По губам клятий москоляка читай: ЦЭ Э-К-С-Т-Р-А-К-Ш-О-Н
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20.05.2022 17:56 Ответить
Ты прежде чем кидаться незнакомыми тебе терминами, хоть поинтересуйся их значением... И да, рукожоп... На ник то свой посмотри...
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20.05.2022 20:26 Ответить
Силіні фото... Слава Героям! Слава Україні! Смерть рашистам!
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20.05.2022 14:46 Ответить
Ви живіть, виживіть, а далі буде....
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20.05.2022 14:49 Ответить
В *новости донбаса* є відео. де показують як представники *красного креста* та депутат Ради Олександр Ковальов відвідали місця. де перебувають нащі хлопці з Азовсталі. Нічого не зрозуміло.Читала раніш. що цей депутат знаходиться в Херсонській області. під окупантами. Від кого він туди поїхав?
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20.05.2022 16:00 Ответить
Это два разный депутата с одной фамилией... Алексей и Александр...
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20.05.2022 20:32 Ответить
Серце кров"ю обливається - ніколи не пробачу кацапам, Н І К О Л И🤬
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20.05.2022 14:55 Ответить
Вони врятували нас - Київ.
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20.05.2022 15:29 Ответить
Єпічні фото!
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20.05.2022 15:32 Ответить
Величні і Нескорені! Низький уклін вам, Герої.
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20.05.2022 17:19 Ответить
Спасибо Герои

Спасибо Киборги

Спасибо Азовцы
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20.05.2022 17:41 Ответить
Даремно вони публікують все це, поки автор в полоні.
Ніколи не знаєш, яка інформація може знадобитися ворогові та зіграти проти автора.
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20.05.2022 19:01 Ответить
Фото неймовірні, але те, що на них, за межею людських можливостей, в фізичних, і моральних
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20.05.2022 19:08 Ответить
Евакуація це коли вивозять з зони бойових дій 1) спершу на нейтральну території або 2)відразу на свою територію. Якщо "евакуюють" на територію ворога в вороже оточення під конвоєм і беззбройних то це полон.

Екстракція - третя сторона комбатантів вивозить на свою територію під зобовязання не відпускати їх до кінця війни.

Полон це коли військові припиняють воювати, складають зброю і віддають себе повністю у владу ворогу.

Обмін це коли в певній точці розходяться в різні сторони полоненні яких одночасно віддають обидві сторони. Але полон є обовязковою умовою для обміну.

Тому на Азовсталі немає ніякої "евакуації". Це здача в полон. А доля полонених в країні яка не визнає пріоритет міжнародних законів на своїй території цілком і повністю залежить від бажань, настоїв та планів ворога. Кацапи можуть вбити, закатувати, скалічити, заслати на смертельно важкі роботи довічно. Це звірі. І скоріш за все так і станеться... Шанс дожити до обміну 1 з 10.
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20.05.2022 19:10 Ответить
думаю не все так печально будет ,азовцам конечно не повезет,но скорее всего засудят ,всем остальным -может и обменяют
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20.05.2022 21:15 Ответить
До 2014 я б можливо з Вами погодився. Зараз маємо тисячі свідоцтв про абсолютну фашицизацію кацапів. Це нелюди.
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20.05.2022 22:43 Ответить
скажіть будласка адресу де тримають полонених кацапів ...
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20.05.2022 19:41 Ответить
каждый раз смотришь, каждый раз плачешь....
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20.05.2022 20:14 Ответить
хай збереже вас всіх Бог і скоріше повертайтеся додому!!!
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20.05.2022 20:44 Ответить
Коли мені будуть казать "Брестская крепость" "Сталинград" я відповім - "Маріуполь"!
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21.05.2022 05:35 Ответить
Мабуть страшніших монстрів, як кацапи з їхнім ідолом і їхньою ідеологією, історія Всесвіту ще не знала.
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21.05.2022 07:56 Ответить
there is no words to describe this,
we pray for you and we support your freedom guys,
all the best from LT
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22.05.2022 09:35 Ответить
 
 