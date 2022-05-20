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Новости Война
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Гражданских и тяжелораненых удалось эвакуировать. Относительно погибших процесс продолжается, - командир "Азова" полковник Прокопенко. ВИДЕО

Тяжелораненные защитники "Азовстали" получили помощь. Они были эвакуированы с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сказал в видеообращении командиры полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис), передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что гарнизон все время подчеркивал на эвакуации гражданских, раненых и погибших.

"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Относительно погибших героев, процесс продолжается. Но, надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", - сказал Прокопенко.

Читайте: Операция по спасению защитников "Азовстали" и переговоры продолжаются, - Минобороны

Мариуполь (5705) эвакуация (2064) Азов (790) Азовсталь (375)


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Топ комментарии
+24
до офіційного звернення просили не розганяти зраду.
комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
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20.05.2022 13:53
+20
Не буду спокійна до поки всі Азовці не повернуться на Україну. 😪 . У мене таке враження, що то не з путлєром домовляються. Не знаю чому таке враження, але щось воно у мене в гоові крутиться.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
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20.05.2022 14:03
+19
виноват не даун а те кто его выбрали-это ваша вина
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20.05.2022 14:01
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Всі ж розуміють що кацапи кинуть, нащо все це ?
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20.05.2022 13:50 Ответить
до офіційного звернення просили не розганяти зраду.
комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
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20.05.2022 13:53 Ответить
Ну вариант хреновый; альтернатива - всем погибнуть.
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20.05.2022 13:57 Ответить
той випадок, коли "обирають менше зло".
Сподіваюсь, що азовцям дійшло, яке "менше зло" потрібно було обирати в 2019-му...
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20.05.2022 14:06 Ответить
В целом согласен, к счастью Украина не на президентах держится. Возможно после войны надо будет вообще этот пост убрать или сделать чисто декоративным, для дипломатии. Пусть премьер министр будет, как в Англии, например. Потеряла партия доверие - пошел. Ну а пока, история показывает что всем народам надо через такое пройти. У США - Перл-Харбор, а Англии -Дюнкерк ...
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20.05.2022 14:15 Ответить
Вибори ? Ну так були вибори у 2019 р. І президентські і у ВР.
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20.05.2022 19:15 Ответить
Залужного в президенти
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20.05.2022 14:37 Ответить
Не поспішайте. Час буде.
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20.05.2022 19:17 Ответить
Именно так. Кацапы не рискнут казнить всех в плену, так как это заставит европейцев, наконец, начать поставку оружия с возможностью поражения территории России (в теории, конечно нужно убедить, что именно западным оружием по территории РФ бить не будем, своими силами прорыв в Белгород сделаем). Но Красный Крест - это же кацапская организация. Там филиалы местные - это тоже самое, что патриарх Гундяев. Как их можно использовать? Надо чётко понимать структуру ООН и Красного Креста. Это не организация с одним начальником, это целые подразделения и надо понимать, кто именно там присутствует.
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20.05.2022 14:21 Ответить
Военнопленных с «Азовстали» этапируют в СИЗО разных регионов России, где к их приезду готовят пресс-хаты и внутрикамерных агентов для пыток - такую информацию получил проект Gulagu.net от своих источников.

По данным источников, ФСИН, СКР и Генпрокуратуре поручено оказать содействие ФСБ в подготовке большого процесса над «неонацистами и бандеровцами». Судебный процесс над украинскими военнопленными может состояться в Москве или в одном из крупных городов «ЛДНР», где не действует мораторий на смертную казнь. https://t.me/charter97_org/73474 https://t.me/charter97_org/73474

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20.05.2022 23:43 Ответить
так и будет, к сожалению (
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21.05.2022 08:51 Ответить
А що ви пропонуєте натомість? Самогубство? У них не було вже навіть їжи. Маріупольці, хто за Україну допомогав, але кацапи піймали місцевих і заблокували всі можливості.
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20.05.2022 13:59 Ответить
А, може про це треба спитати захисників, а не діванних боліальників? Хто захоче, загине в бою, хто вибере полон і наругу, загине в полоні. Але це буде їх власний вибір. Вони його кров'ю вибороли. Бо, коли останній раз зільоний брав спасіння воїна Журавля під власний контроль , той тРи дні помирав лютою смертю.
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20.05.2022 14:10 Ответить
Скоріше за все їм просто вже нічим було воювати.
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20.05.2022 17:32 Ответить
Якщо є шанс, його не можна не використати.
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20.05.2022 13:52 Ответить
Прокопенко ранен? Что у него с рукой?
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20.05.2022 13:53 Ответить
судячи по відео -поранений нажаль
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20.05.2022 13:55 Ответить
nadejus u ostavshisja tozhe estj plan kak vyskolznutj ot tuda....
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20.05.2022 13:54 Ответить
Він залишився на Азовсталі?
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20.05.2022 13:55 Ответить
Господи, Матінко Богородице, благаю, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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20.05.2022 13:59 Ответить
🙏🙏🙏😢
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20.05.2022 19:17 Ответить
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20.05.2022 14:00 Ответить
виноват не даун а те кто его выбрали-это ваша вина
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20.05.2022 14:01 Ответить
Ага одно токо Ваше ***** не причем. И чем больше ***** пистят тем больше ваш вой.
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20.05.2022 14:06 Ответить
ти знову брешеш, зебіл; на свого же такого же зебіла.
Бо в нього ідеал - тюлька.
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20.05.2022 14:08 Ответить
Очень впечатляют ваши аргументы и логика. Но было смешно про тюльку, сразу видно вы из квартала 95.
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20.05.2022 14:25 Ответить
головний мій аргумент - мій же кондуїт, веду з 2019 року.
Відповідно до якого ви обидва - 73/43%зебіли; різниця лише в тому, що ти на підсосі в дермака/подляка.
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20.05.2022 16:56 Ответить
О как впечатлили ваши аргументы! Ну а слог явно кварталовский. Давайте ещё вашей любви к Зеленскому! Можно стихами.
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20.05.2022 18:31 Ответить
Система працює з 1991 року, кого б не обрали то є юніт системи , тому народ можна тільки пожаліти , де факто народ міноритарний тримач влади
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20.05.2022 14:06 Ответить
Обоє - рябоє. Даун винуватий в тому, що обманним шляхом прошмигнув у припіздєнти, а people - в тому що все ЦЕ схавав.
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20.05.2022 14:17 Ответить
всі розповідають стільки - скільки можна, а в наших людей гарячка...якщо не сказати понос. всім все треба знати, щоб особисто подзвонили
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20.05.2022 14:00 Ответить
цивільних - може, і евакуювали (але не всіх; частина - в полон; частина на виселки по воркутам+норільськам+камчаткам). А от військових - всіх в полон; люби, Боже, правду...
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20.05.2022 14:03 Ответить
Не буду спокійна до поки всі Азовці не повернуться на Україну. 😪 . У мене таке враження, що то не з путлєром домовляються. Не знаю чому таке враження, але щось воно у мене в гоові крутиться.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
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20.05.2022 14:03 Ответить
мудра жінка
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20.05.2022 14:04 Ответить
Мій дід, поорільський козак, теж любив повторювати:"Не вір москалеві".
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20.05.2022 22:03 Ответить
Важкопоранених, може і обміняють. А от що буде з легкопораненими, або з непораненими? Москалі їх принципово не віддадуть. А продовжувати воювати, також сенсу немає. Азов і інши військові Маріуполя, це найелітніші війська. Для москалів, принципово їх перемогти, в любий спосіб.
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20.05.2022 14:06 Ответить
Пуйло обминяет только ВСУ и погранцов а Азов будет прилюдно судить за якобы нацизм и геноцид местного населения выдав это за выполнения целей так называемой денацификации......будут выбивать признания в духе 1937 чтобы на суде картинку показать.Весь мир не поверит канеш но глубинный народ рассеи будет оргазмировать,.
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20.05.2022 14:06 Ответить
так
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20.05.2022 14:09 Ответить
На о.Змеиный Раша поставила кучу ПВО. Наши молчат. Не это ли была цена за жизни Азовцев?
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20.05.2022 14:13 Ответить
Вряд ли, один залп с урагана, и будет там никакого пво
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20.05.2022 14:32 Ответить
Чимось ми все ж поступились.
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20.05.2022 15:19 Ответить
О. Змеиный тяжело освободить, но можно. Дело времени. Пока первая серьёзная попытка была неудачная.
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20.05.2022 16:10 Ответить
Острів Зміїний це скеля площею трохи більше тисячі кв. метрів. Звільняти його під час війни не має жодного сенсу: там особливо нічого не розмістиш, ніде заховатися і розосередится, в принципі. Тому цей острів достатньо просто тримати під вогневим контролем та знищувати будь-яку русню, яка матиме дурість спробувати туди висадитися.
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20.05.2022 17:30 Ответить
Тримайтесь, хлопці! Ви справжні герої! Дуже непокоїть саме ваша доля, тих, хто ще залишився в Азов сталі. Але ж намагаюся вірити у диво.
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20.05.2022 14:19 Ответить
Евакуювали ж не всіх.
На зв'язок хлопці тепер не виходять.
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20.05.2022 15:18 Ответить
У них интернет "Starlink" от Маска. Связь у них есть, иначе мы бы давно уже от них никакой информации не слышали. Кацы бы давно заглушили бы весь доступ.
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20.05.2022 16:07 Ответить
Кацы пишут, что Волына сдался.
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20.05.2022 16:31 Ответить
2 тыс. бойцов в плену. Лучших.
Их бы сейчас на Херсон или Донбасс.
Как мы собираемся побеждать?
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20.05.2022 17:29 Ответить
Немає такої серії в сватах
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21.05.2022 02:18 Ответить
Очевидно, що ані в Маріуполі, ані на "Азовсталі" не було власного патронного, снарядного і ракетного виробництва. Тож оборона міста в повному оточенні в принципі не могла тривати безкінечно. Те, що полк "Азов" та інші підрозділи і частини змогли протриматися майже три місяці, вже є феноменом військового героїзму, професіоналізму і звитяги. Якщо ж вони ще й знищили російської мерзоти більше, ніж самі мали особового складу, то цим виконали свій військовий обов'язок на 1000%. Головне тепер не допустити, щоб русня цих героїв БЕЗКАРНО знищила.
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20.05.2022 17:35 Ответить
Ну так вони знищили ЛДНРівських мобіків в три рази більше, але ті взагалі цінності не мали. Нерівний розмін. Я до останнього сподівався, що наші зіб'ють хоч один Ту-22М , які бомбили Азовсталь.
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20.05.2022 22:57 Ответить
На війні цінність мають всі. При 10-кратній перевазі, наприклад, навіть люди, які вдруге в житті тримають автомат, здатні зробити таку щільність вогню, що й Рембо голову не підніме. А є ще ефект деморалізації на тих, хто вцілів, якщо вони бачать втрати серед своїх.
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20.05.2022 23:32 Ответить
Минобороны РФ заявило, что все украинские военные покинули «Азовсталь». Они сообщают, что всего было вывезено 2439 человек.

Украинская сторона пока не подтвердила информацию
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20.05.2022 21:55 Ответить
Важко дивитись на нашіх, стійких до кінця воїнів...
вони герої вони найкращі, алє сльози катяться по моїм оччам.....
я не зможу їм подякувати, бо не знайду слів потрібної глибини.....
я чочу їх надихнути але їх мотивація надихае мене.
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20.05.2022 22:11 Ответить
Совместная спецоперація пуйла и клоуна по разоружению, нетрализации и деморализации украинской армии увенчалась успехом
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21.05.2022 05:07 Ответить
Воевать и сопротивляться нет смисла тк командование с кремлем организут для тебя котел и плен или уничтожение
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21.05.2022 05:10 Ответить
Задумано це все було для збереження життів наших вояків. Я б додав що треба думати, як їх вберегти й від тортурів що ламають психіку. В полоні у москалів уникнути катувань важко, якщо взагалі можливо.

Побачимо чим все завершиться. Поки що діло ясне що діло темне.
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21.05.2022 05:34 Ответить
 
 