Гражданских и тяжелораненых удалось эвакуировать. Относительно погибших процесс продолжается, - командир "Азова" полковник Прокопенко. ВИДЕО

Тяжелораненные защитники "Азовстали" получили помощь. Они были эвакуированы с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сказал в видеообращении командиры полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис), передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что гарнизон все время подчеркивал на эвакуации гражданских, раненых и погибших.

"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Относительно погибших героев, процесс продолжается. Но, надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", - сказал Прокопенко.

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