Гражданских и тяжелораненых удалось эвакуировать. Относительно погибших процесс продолжается, - командир "Азова" полковник Прокопенко. ВИДЕО
Тяжелораненные защитники "Азовстали" получили помощь. Они были эвакуированы с последующим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сказал в видеообращении командиры полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко (позывной Редис), передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что гарнизон все время подчеркивал на эвакуации гражданских, раненых и погибших.
"Гражданских удалось эвакуировать. Тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать с последующим обменом и доставкой на территорию, подконтрольную Украине. Относительно погибших героев, процесс продолжается. Но, надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украина смогут с почестями похоронить своих воинов", - сказал Прокопенко.
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комусь хочеться своїми срачами дати привід раші зірвати обмін?
Сподіваюсь, що азовцям дійшло, яке "менше зло" потрібно було обирати в 2019-му...
По данным источников, ФСИН, СКР и Генпрокуратуре поручено оказать содействие ФСБ в подготовке большого процесса над «неонацистами и бандеровцами». Судебный процесс над украинскими военнопленными может состояться в Москве или в одном из крупных городов «ЛДНР», где не действует мораторий на смертную казнь. https://t.me/charter97_org/73474 https://t.me/charter97_org/73474
Бо в нього ідеал - тюлька.
Відповідно до якого ви обидва - 73/43%зебіли; різниця лише в тому, що ти на підсосі в дермака/подляка.
Але я не воєнни експерт, а проста жінка.
Свого часу я знала одну стару жінку. Та бабця була ще народилась до революції і померла десь в кінці 90-х. Так от вона завжди казала, що повірите кацапу смердючому, то себе обманути. Вона їх все своє життя називала смердючі кацапи.
На зв'язок хлопці тепер не виходять.
Их бы сейчас на Херсон или Донбасс.
Как мы собираемся побеждать?
Украинская сторона пока не подтвердила информацию
вони герої вони найкращі, алє сльози катяться по моїм оччам.....
я не зможу їм подякувати, бо не знайду слів потрібної глибини.....
я чочу їх надихнути але їх мотивація надихае мене.
Побачимо чим все завершиться. Поки що діло ясне що діло темне.