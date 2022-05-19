Операция по спасению защитников "Азовстали" и переговоры продолжаются, - Минобороны

Операция спасения защитников "Азовстали" и переговорный процесс продолжаются, поэтому нужно набраться терпения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заместитель министра обороны объяснила, почему так осторожно кажется публичная информация об операции спасения защитников "Азовстали":

"Когда идет процесс спасения и переговоры, нужно быть очень аккуратными и учитывать все нюансы безопасности. В этой ситуации мы очень осторожно разглашаем информацию, потому что операция спасения защитников "Азовстали" продолжается, переговорный процесс также продолжается. Обычно такие процессы "любят тишину". Это касается не только операции по спасению наших защитников, которые заблокированы на "Азовстали", это касается всех договоренностей и переговоров".

Маляр отметила, что в ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения.

"Часто наши небезразличные граждане от того, что хотят помочь вернуть людей, начинают активную информационную кампанию и, к сожалению, чаще всего это вредит переговорному процессу. В ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения и осознать, что некоторое время мы будем сдержаны в подаче информации".

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Замминистра обороны добавила, что как только будет закреплен твердый результат переговоров, об этом сразу публично сообщат.

"Так же, как мы сообщили, когда у нас была точная информация, что по гуманитарному коридору 211 человек выведено или 53 тяжелораненых перемещены в медицинское учреждение", - сказала Маляр.