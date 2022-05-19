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Новости Война
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Операция по спасению защитников "Азовстали" и переговоры продолжаются, - Минобороны

азовсталь

Операция спасения защитников "Азовстали" и переговорный процесс продолжаются, поэтому нужно набраться терпения.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Заместитель министра обороны объяснила, почему так осторожно кажется публичная информация об операции спасения защитников "Азовстали":

"Когда идет процесс спасения и переговоры, нужно быть очень аккуратными и учитывать все нюансы безопасности. В этой ситуации мы очень осторожно разглашаем информацию, потому что операция спасения защитников "Азовстали" продолжается, переговорный процесс также продолжается. Обычно такие процессы "любят тишину". Это касается не только операции по спасению наших защитников, которые заблокированы на "Азовстали", это касается всех договоренностей и переговоров".

Маляр отметила, что в ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения.

"Часто наши небезразличные граждане от того, что хотят помочь вернуть людей, начинают активную информационную кампанию и, к сожалению, чаще всего это вредит переговорному процессу. В ситуации, когда речь идет о жизни многих людей, просто нужно набраться терпения и осознать, что некоторое время мы будем сдержаны в подаче информации".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Мариуполя продолжают эвакуировать украинских военных, - Генштаб

Замминистра обороны добавила, что как только будет закреплен твердый результат переговоров, об этом сразу публично сообщат.

"Так же, как мы сообщили, когда у нас была точная информация, что по гуманитарному коридору 211 человек выведено или 53 тяжелораненых перемещены в медицинское учреждение", - сказала Маляр.

Мариуполь (5704) Азовсталь (374) пленные (2124) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+39
Захисники "Азовсталі" - це гордість і символ України. Якщо виявиться, що вони стали жертвою ЧЕРГОВИХ непрофесіоналізму, недбалості, дурості чи зради ОП, якщо їх "проє...ли" як Підень України, то вам, єрмаки з демченками, піз.а!!!! Нас тисячі і ми цього нікому ніколи не побачимо. Або рятуйте хлопців, або тікайте
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19.05.2022 17:44
+23
Зробили з ******* наполеона, розпіарили на весь світ, тепер будь-яка спроба не дати йому здати національні інтереси, в своїх особистих цілях буде державною зрадою... поздоровляю всіх поприкольщіків
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19.05.2022 18:01
+17
нехила операція " по спасєнію " : спочатку підготовить Південь під здачу , потім залишить са мих в глибокому оточенні , потім " спасти " в руки заклятому ворогу на розтирзання ... НЕЛОХОМАНСЬКА ШОБЛА ГОРІТЬ ВАМ У ПЕКЛІ !!
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19.05.2022 18:24
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Захисники "Азовсталі" - це гордість і символ України. Якщо виявиться, що вони стали жертвою ЧЕРГОВИХ непрофесіоналізму, недбалості, дурості чи зради ОП, якщо їх "проє...ли" як Підень України, то вам, єрмаки з демченками, піз.а!!!! Нас тисячі і ми цього нікому ніколи не побачимо. Або рятуйте хлопців, або тікайте
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19.05.2022 17:44 Ответить
Ця операція як би(((, це тупость командування, завели в Маріуполь ті окружили їх і пішли на Запоріжжя, а як би вони стояли за ним і до них йшло озброєння, стільки Запоріжської обл вони захватили, а захватили того щ нікого не було
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19.05.2022 21:11 Ответить
Nu vi i durak.....!!!!!!!!!
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19.05.2022 21:32 Ответить
👍🤝 Шо дурак,то дурак! А за наших Герое серце болить...😰
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20.05.2022 08:55 Ответить
і слово ПОРЯТУНОК. звучить якось гавняно.
таке слово не може бути використане в сторону ЛЮДЕЙ,
яки двома тисячами тримали за глотку 15-20 БТГр орків.
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19.05.2022 21:41 Ответить
"Це стосується не тільки операції порятунку наших захисників, які заблоковані на "Азовсталі", це стосується всіх домовленостей та переговорів"
"як тільки буде закріплений твердий результат перемовин, про це одразу публічно повідомлять Джерело: "
Ох, відчуваю, українці дуже здивуються цьому твердому результату.
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19.05.2022 17:47 Ответить
Операція порятунку захисників "Азовсталі" та переговорний процес тривають - Міноборони
З Маріуполя продовжують евакуювати українських військових, - Генштаб.
В реальності, здача в полон та "евакуація в цілях порятунку" в рашистські застінки.
Оце бл..ть, врятували, захисників Маріуполя.
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19.05.2022 17:48 Ответить
Британські змі пишуть-Они были последними защитниками Мариуполя, героическим символом украинского сопротивления. Теперь они военнопленные, их судьба в руках Путина? Сообщается, что после длительной осады, продолжавшейся более 80 дней, Украина заключила сделку с Россией и 16 мая приказала бойцам «Азовстали» сдаться.https://www.youtube.com/watch?v=IerR31Xor6I&ab_channel=TheSun
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19.05.2022 17:50 Ответить
Сделку ?!
Интересно какую ?
Москали на эту тему тоже молчат.
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19.05.2022 22:03 Ответить
дуже ризиково віддавати на милість підступного і брехливого і цинічного ворога наших патріотів, Героїв, тих, кого русня ненавидить бо боїться тому і називає нациками і бажає знищити...
під які гарантії і хто їх зміг надати??? хто проконтролює щоби їх не закатували???
(Боже, нехай мої сумніви не виправдаються!!!)
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19.05.2022 17:56 Ответить
червоний хрест,який вже до цього обісрався
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19.05.2022 22:16 Ответить
Якщо це обмін чому 53 важко поранених не доставили на нашу територія а в Оленівку.
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19.05.2022 17:58 Ответить
Це зрада. Але пробують назвати по іншому. А що евакуація вже не проходить? А поранені проходять стабілізацію у Росії. Усі під наглядом буцім іноземних постерігаючих.
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19.05.2022 18:07 Ответить
Зробили з ******* наполеона, розпіарили на весь світ, тепер будь-яка спроба не дати йому здати національні інтереси, в своїх особистих цілях буде державною зрадою... поздоровляю всіх поприкольщіків
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19.05.2022 18:01 Ответить
В боях за Русскую Лозовую и Питомник погибли семь бойцов "Кракена" --- а боем за азовсталь ? так хлопці живі і надіемось дали хоч якусь мед помощь раненим. слава героям --
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19.05.2022 18:03 Ответить
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19.05.2022 18:18 Ответить
МминобороньІ договаривется, а ребят вьІзят в парашстан в ростовские и таганрогские тюрьмьІ. Тут необходимо проснуться ССО и нахватать в плен кадьІровских тиктокеров для обмена.
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19.05.2022 18:23 Ответить
нехила операція " по спасєнію " : спочатку підготовить Південь під здачу , потім залишить са мих в глибокому оточенні , потім " спасти " в руки заклятому ворогу на розтирзання ... НЕЛОХОМАНСЬКА ШОБЛА ГОРІТЬ ВАМ У ПЕКЛІ !!
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19.05.2022 18:24 Ответить
О чем это они , для начала надо убрать Ермака Верещук . Назначить Пашинского и Черновил , . Зеленского выпускать , только чтобы читал по бумажке . Короче кнопки не трогал и собак кормил . Я вам говорю Ю так дальше не пойдет , я не хочу еще одного котла
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19.05.2022 19:47 Ответить
Зауважу нзміну риторики зелених уріно-терапевтів. Операція з «евакуації» перетворилася на операцію з «порятунку». Це може значити суттєве зменьшення шансів побачити врятованих живими.
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19.05.2022 20:04 Ответить
переговорний процес тривають, тож потрібно набратися терпіння. Джерело:
Зе віддав вояків України у заручники, віддав добровільно, руки йому ніхто не викручував.
Не вмієш воювати, залиш свою посаду Головнокомандуючого.

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19.05.2022 22:18 Ответить
це якась юдейська схєма: стрибай, а по дорозі якось викручуйся. Крива виведе
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19.05.2022 22:19 Ответить
схоже шо бубочка почав цю спєцопєрацію, не усвідомлюючи ні себе, ні обставини, НАВМАННЯ
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19.05.2022 22:22 Ответить
поки що ясно одне: Титанічний Подвиг захисників Маріуполя, який мав стати одним із стовбів української слави, джерелом натхнення патріотів на тисячі років, легендою та святинею українського народу, оберегом нації... спаскудили чужинці при владі. Бо наша Верховна Рада - це кнессет, а офіс пріЗє!дєнта - кацапське кубло канторських щурів.
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19.05.2022 22:28 Ответить
на кону - тисячі життів патріотів-Героїв. Дума вже прийняла закони про заборону обміну та зняла мораторій на смертну кару. Це для Азовців.
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19.05.2022 22:51 Ответить
А він скаже в черговий раз і посміхнеться і на цьому все :
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19.05.2022 23:07 Ответить
Воно ж викрутиться - скаже "ви мєня нєправільно понялі", "вирвалі із контєксту", "ну нє шмагла я, нє шмагла"
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19.05.2022 23:20 Ответить
А шо специалисти по спасению делают в чате? Вон наххх в Мариуполь свой талант реализовивать... с порохом во главе... Надо попросить русню, чтоби пару фосфорних бомб остпвили для єтих"" спасителей""... пока народ их голими руками не передавил...
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20.05.2022 08:53 Ответить
З дурки вже хорих відпускати почали?
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20.05.2022 09:58 Ответить
Try walking in my shoes
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20.05.2022 11:09 Ответить
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20.05.2022 12:43 Ответить
Зе може зробити щось дуже погане коли росія буде від нього вимагати поступки за життя захисників Маріуполя, готуємося до нової Зе здачі
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20.05.2022 13:21 Ответить
Вообще не понятно что там произошло, есть видос с добровольным сдатием стволов...в кузов грузовика складывают сами.
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20.05.2022 13:46 Ответить
 
 